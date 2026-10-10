NIC నిర్వాకంతో వాహన్, సారథి పోర్టల్స్ సేవల్లో ఆటంకాలు - వాహనదారులకు తప్పని ఇక్కట్లు
వాహనాలకు హై సెక్యూరిటీ నంబరు ప్లేట్లను తప్పనిసరి చేయటంతో వాటిని పొందేందుకు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ల ఆటోమేటిక్ రెన్యువల్స్కూ అవస్థలు తప్పటం లేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:20 PM IST
Mandatory Requirement of HSRP Rules Difficulties: వాహనాలకు హై సెక్యూరిటీ నంబరు ప్లేట్లను తప్పనిసరి చేయటంతో వాటిని పొందేందుకు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ల ఆటోమేటిక్ రెన్యువల్స్కూ అవస్థలు తప్పటం లేదు. కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలోని నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ - ఎన్ఐసీ నిర్వాకంతో వాహన్, సారథి పోర్టల్స్ సేవల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి.
సెప్టెంబర్ మూడో వారం నుంచి వాహన యాజమాన్య వివరాల మార్పు సమయంలో ‘మండలం’ ఆప్షన్ కనిపించటం లేదు. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల చిరునామాల్లో మండలం ప్రస్తావన ఉండదు. సంబంధిత రవాణాశాఖ కార్యాలయం వివరాలను చిరునామాలో పేర్కొంటే సరిపోతుందని ఎన్ఐసీ ఇటీవల మార్పులు చేసింది. దీనిపై ఇక్కడి అధికారులకు సమాచారం లేదు. తాజాగా ఎన్ఐసీతో సంప్రదింపులు జరిపి ఇక్కడా అదే విధానం అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అలాగే ఆధార్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో వాహనదారు పేరులో ఏమాత్రం తేడా ఉన్నా సెప్టెంబర్ చివరి వారం నుంచి డీఎల్స్ ఆటోమేటిక్ రెన్యువల్స్ జరగటం లేదు.
రెన్యువల్ కోసం ప్రత్యేక అనుమతి: ఈ-ప్రగతి పోర్టల్ ద్వారా గతంలో డీఎల్ జారీ చేసినప్పుడు వ్యక్తి పేరు షార్ట్కట్లో, ఆధార్లో పూర్తిపేరు కనిపించేది. ఇప్పుడు రెన్యువల్ కోసం ‘సారథి’ పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేసినప్పుడు ఆధార్, డీఎల్లో వేర్వేరు పేర్లు అంటూ తిరస్కరిస్తోంది. లైసెన్స్దారు పేరు ఆధార్లో ఉన్నట్లుగానే డీఎల్లో మార్పులు చేసేలా రవాణాశాఖ అధికారులు ఇటీవల ఆదేశాలిచ్చారు. ఆధార్కు బదులు పాస్పోర్ట్, ఓటరు కార్డు వంటి గుర్తింపు పత్రాలను పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేసినా డీఎల్ రెన్యువల్ అయ్యేలా ప్రత్యేక అనుమతి తీసుకున్నారు.
హై సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్ ఉంటేనే వాహన ఫిట్నెస్ పరీక్షల స్లాట్ బుక్ అయ్యేలా ఎన్ఐసీ నిబంధన తెచ్చింది. హెచ్ఎస్ఆర్పీ లేనివారు సంబంధిత డీలర్లను సంప్రదించాలని చెప్పింది. సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ పోర్టల్లో ‘బుక్ మై హెచ్ఎస్ఆర్పీ’ ఆప్షన్లో వివరాలు నమోదుచేసి ఫీజు చెల్లించిన ఐదారు రోజుల్లో నంబర్ ప్లేట్ చేతికందుతుందని తెలిపింది.
'ఇంటి నుంచే లెర్నర్ లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్- ఎల్ఎల్ఆర్ పొందే సదుపాయాన్ని రవాణా శాఖ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఎల్ఎల్ఆర్ పరీక్ష రాసే సమయంలో డెస్క్టాప్ లేదా ల్యాప్టాప్ కెమెరా చుట్టూ ఉండే వాటిని గుర్తిస్తుంది. ఇతరులెవరైనా పక్కన ఉన్నట్లు శబ్దం వచ్చినా ఫెయిలైనట్టే. అభ్యర్థులు పరీక్ష రాసే సమయంలో ఫ్యాన్ సౌండ్ గట్టిగా వినిపించినా, ఇతర శబ్దాలు వచ్చినా ఫెయిల్ అవుతున్నారు. అధికారులు స్వల్ప మార్పులు చేయటంతో ఈ విధానం ద్వారా పది రోజుల్లో 2,620 మంది ఎల్ఎల్ఆర్ పొందగలిగారు.' -మనీష్ కుమార్ సిన్హా, రవాణా శాఖ కమిషనర్
వాహనానికి ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్లో ఆ కంపెనీ పేరు నమోదు చేయాలి. వాహనదారు రుణం పూర్తిగా చెల్లిస్తే ఆర్సీలో ఫైనాన్షియర్ పేరు తొలగించాలి. అయితే పోర్టల్లో అన్ని వాహనాల వివరాలు ప్రతి ఫైనాన్స్ కంపెనీకి కనిపిస్తుండటంతో పొరపాట్లు జరిగే ఆస్కారముందని అధికారులు గుర్తించారు. దీనికి పరిష్కార మార్గాన్ని అన్వేషిస్తున్నారు. ‘రవాణాశాఖ కమిషనరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. 92816 07001 నంబర్కు ఫోన్ చేసి వాహన్, సారథి పోర్టల్స్కు సంబంధించిన సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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