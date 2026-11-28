స్పష్టమైన లక్ష్యం, నిరంతర సాధనే అస్త్రాలు - అమెజాన్లో రూ.44 లక్షల ప్యాకేజితో జాబ్
Manasa Secures Amazon Job With 44 Lakh Annual Package: మానస ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజం అమెజాన్లో ఇంటర్న్గా ఎంపికైంది. ఇంటర్న్షిప్ సమయంలోనే నెలకు లక్షా 30 వేల రూపాయల వేతనం అందుకోనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:09 PM IST
ప్రతిభకు ర్యాంకులతో పని లేదు. పట్టుదల, కష్టపడే తత్వం ఉంటే ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాలు మన ముందుకే వస్తాయని నిరూపిస్తోంది చిత్తూరుకు చెందిన మానస. బీటెక్ చివరి ఏడాది చదువుతున్న మానస, బహుళజాతి సంస్థ అమెజాన్లో ఏడాదికి 44 లక్షల రూపాయల వేతనంతో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా ఎంపికైంది. ఎంసెట్లో సాధారణ ర్యాంక్ నుంచి బీటెక్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా శ్రమించి, రోజువారీ కోడింగ్ సాధనతో అమెజాన్ సంస్థ తలుపు తట్టిన మానస సక్సెస్ స్టోరీ ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
నెలకు లక్షకు పైగా వేతనం : సాధారణంగా కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో మంచి ప్యాకేజీతో కొలువు అంటే టాప్ ర్యాంకర్లకే సొంతం అనే అపోహను తన విజయంతో దూరం చేస్తోందీ యువతి. స్పష్టమైన లక్ష్యం, నిరంతర సాధన, సాధించాలనే పట్టుదల ఉంటే ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చని నిరూపిస్తోంది. ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజం అమెజాన్ సంస్థల్లో నెలకు లక్షకు పైగా వేతనంతో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజినీర్ ఇంటర్న్గా ఎంపికై సత్తా చాటింది.
మానస స్వస్థలం చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరు, పదో తరగతి వరకు పుంగనూరులో చదివిన మానస తిరుపతి నారాయణ కళాశాలలో ఇంటర్ పూర్తి చేసింది. తర్వాత ఎంసెట్లో 10వేలకు పైగా ర్యాంక్ సాధించి విజ్ఞాన్ లారా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బీటెక్లో చేరింది. ప్రస్తుతం ఇంజినీరింగ్ చివరి ఏడాది చదువుతున్న మానస ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజం అమెజాన్లో ఇంటర్న్గా ఎంపికైంది. ఇంటర్న్షిప్ సమయంలోనే నెలకు లక్షా 30 వేల రూపాయల వేతనం అందుకోనున్న మానస శిక్షణ పూర్తి కాగానే ఏడాదికి 44 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజీతో పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగంలో చేరనుంది.
రోజూ కోడింగ్ సాధన : మానస మొదటి నుంచి టాప్ స్టూడెంట్ కాకున్నా ఎంసెట్లో 10 వేలకు పైగా ర్యాంక్ వచ్చినా పట్టుదలతో ముందుకు సాగింది. బీటెక్ మొదటి రోజు నుంచే స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ప్రణాళికాబద్ధంగా శ్రమించింది. క్లాస్రూమ్ సిలబస్కే పరిమితం కాకుండా లీట్కోడ్, కోడ్చెఫ్, హ్యాకర్రాంక్, హ్యాకర్ఎర్త్ వంటి ఆన్లైన్ వేదికలపై రోజూ కోడింగ్ సాధన చేసింది.
'కాలేజ్లో నిర్వహించే మాక్ ఇంటర్వ్యూలు, హ్యాకథాన్లు, ప్రాజెక్టుల ఆధారిత శిక్షణ నాలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచాయి. సమస్యలను పరిష్కరించే నైపుణ్యం, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అమెజాన్ ఇంటర్వ్యూలో సులభంగా నెగ్గేందుకు తోడ్పడ్డాయి. సొంతూరికి దూరంగా హాస్టల్లో ఉంటూ చదువుకుంటున్నా, ప్రతి కష్టంలోనూ తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం అండగా నిలిచింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడేదాన్ని కాదు. దాంతో స్క్రీన్ టైం తగ్గింది. ఆ సమయం నాకెంతో ఉపయోగపడింది. తరగతి గదిలో వినడమే కాకుండా ప్రాక్టీస్ ఎక్కువగా చేసేదాన్ని.' -మానస, విద్యార్థిని
ఇప్పటికే పెద్ద కంపెనీలో పని చేస్తున్న అన్నయ్యతో పోటీ పడేతత్వం, భవిష్యత్తులో ఇద్దరూ కలిసి సొంత సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టాలనే లక్ష్యం ఆమెను మరింత ముందుకు నడిపించాయంటుంది మానస. ర్యాంకులతో నిమిత్తం లేకుండా సరైన ప్రణాళిక, రోజువారీ సాధన ఉంటే సాధారణ విద్యార్థులు కూడా అసాధారణ విజయాలు సాధించగలరని నిరూపిస్తోంది మానస.
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