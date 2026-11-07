ఒకప్పుడు సెక్యూరిటీ గార్డు - ఇప్పుడు రూ.కోట్ల గంజాయి దందాకు కింగ్పిన్
Ganja Racket Busted Hyderabad : గంజాయి కింగ్పిన్ భాస్కర్ హజారికాను ఈగల్ ఫోర్స్ అరెస్ట్ చేసింది. 2020 నుంచి గంజాయి విక్రయాలు ప్రారంభించిన నిందితుడు క్రమంగా డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ నిర్వాహకుడిగా ఎదిగాడు.
Published : November 7, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 3:51 PM IST
ఒకప్పుడు సెక్యూరిటీ గార్డుగా పని చేసిన వ్యక్తి, ఇప్పుడు రూ.కోట్ల విలువ చేసే గంజాయి దందాకు కింగ్పిన్గా మారాడు. చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లతో మొదలైన అక్రమ వ్యాపారం, క్రమంగా అంతర్రాష్ట్ర నెట్వర్క్గా విస్తరించింది. 2024లో మూడుసార్లు పోలీసులకు పట్టుబడి బెయిల్పై బయటకు వచ్చినా అతడి తీరు మారలేదు. పైగా పోలీసుల నిఘా నుంచి తప్పించుకుంటూ తన సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించాడు. నెలకు 40 నుంచి 50 కిలోల గంజాయి విక్రయాలు 10 నెలల్లో సుమారు రూ.2 కోట్ల విలువైన దందా చేసినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. చివరకు ఆ కింగ్పిన్ గుట్టు ఎలా రట్టైంది ? ఈగల్ ఫోర్స్కు అతనెలా చిక్కాడు?
2020 నుంచే గంజాయి విక్రయాలు
ఇతని పేరు భాస్కర్ హజారికా. అసోంలోని లఖింపూర్ జిల్లా నారాయణ్పూర్ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి. 2014లో ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చాడు. మొదట రెండేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ గార్డుగా పని చేశాడు. ఆ తర్వాత స్వగ్రామానికి వెళ్లి 2017 చివర్లో మళ్లీ హైదరాబాద్కు చేరుకున్నాడు. కొంతకాలం స్విగ్గీ, జొమాటోలో పని చేశాడు. 2020 నుంచి 2023 వరకు మరోసారి సెక్యూరిటీ గార్డుగా విధులు నిర్వర్తించాడు. 2020 నుంచే భాస్కర్ గంజాయి విక్రయాలు ప్రారంభించాడు. తొలుత ఒడిశాకు చెందిన పితారంజన్ నాయక్ నుంచి గంజాయి తెప్పించి చిన్న స్థాయిలో విక్రయాలు సాగించాడు. అలా మొదలైన అక్రమ వ్యాపారం, క్రమంగా అతడిని డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ నిర్వాహకుడిగా మార్చింది.
"ఈయన ఒడిశా నుంచి గంజాయి తీసుకొచ్చేవారు. ఈ సమాచారంతో మేము వీరిపై నిఘా పెట్టాం. ఈ కేసులో కొరియర్లు రైల్వే స్టేషన్లో గంజాయి తీసుకొని ప్రేమ్నగర్లోని భాస్కర్ ఇంటికి వెళ్లారు. దీంతో ఈగల్ ఫోర్స్ వీరిపై దాడులు చేసింది. అక్కడ 25 కేజీల గంజాయి లభించింది. ఇక్కడ అస్సాంకు సంబంధించిన ఐదుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశాం" - మధుమోహన్ రెడ్డి, ఈగల్ డీఎస్పీ
మూడు కేసుల్లో నిందితుడు అరెస్టు
2024లో భాస్కర్ హజారికాపై సైబరాబాద్ పరిధిలో వరుసగా మూడు ఎన్డీపీఎస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ మూడు కేసుల్లోనూ భాస్కర్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అయితే ప్రతిసారీ బెయిల్పై బయటకు వచ్చాడు. జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత కూడా గంజాయి దందాను కొనసాగించడమే కాకుండా తన నెట్వర్క్ను మరింత విస్తరించాడు. 2024 మార్చిలో జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత అసోంలోని తన స్వగ్రామానికి వెళ్లిన భాస్కర్ అక్కడి నుంచి మరికొందరిని హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 2025 జూన్లో బికాస్ బారిక్తో సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నాడు. అనంతరం ఒడిశాకు చెందిన అశిష్ కుమార్, దేవాసిస్ నాయక్ అలియాస్ పింకూ నాయక్ల నుంచి కూడా గంజాయి కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించాడు.
"భాస్కర్ కేవలం వాట్సప్లోనే చాట్ చేసి క్రయ విక్రయాలు చేస్తాడు. పైగా 24 గంటల్లో మెసెజ్ చెరిగిపోయేలా సెట్టింగ్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. దీంతో మనకు ఎలాంటి సమాచారం లభించదు. వాట్సప్లోనే డెలివరీ లొకేషన్ ఇచ్చి అక్కడే అందజేస్తారు. వినియోగదారుల నుంచి నగదు లేదా డిజిటల్ రూపంలో పేమెంట్స్ చేస్తుంటారు. నిందితుడికి సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతాలో కేవలం ఒకటిన్నర సంత్సరంలోనే క్రెడిట్స్ రూ. 1.45 కోట్లు ఉంది." - మధుమోహన్ రెడ్డి, ఈగల్ డీఎస్పీ
ఆన్లైన్ చెల్లింపులతో విక్రయాలు
భాస్కర్ గంజాయి విక్రయాల్లో అనుసరించిన విధానం కూడా పోలీసులను ఆశ్చర్యపరిచింది. వినియోగదారుల నుంచి నగదు రూపంలోనే కాకుండా ఆన్లైన్ చెల్లింపుల ద్వారా కూడా డబ్బులు తీసుకునేవాడు.
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