మ్యాట్రిమోని పరిచయాలతో కోట్లు దండుకున్న యువకుడు - నిందితుడిపై 18 కేసులు నమోదు
రూ.200 కోట్ల సంపన్నుడిగా నమ్మించి అందిన కాడికి దోచేస్తున్న వెంటక కామేశ్ - నిందితుడిని జైలుకు పంపిన సైబరాబాద్ పోలీసులు - మచిలీపట్నంలో నమోదైన కేసులో పిటీ వారెంట్పై తీసుకెళ్లిన పోలీసులు
Published : June 10, 2026 at 7:57 PM IST
Matrimony Venkata Kamesh Case : మ్యాట్రిమోని సైట్లలో రిజిస్టర్ చేసుకొని యువతులను మోసం చేస్తున్న వెంకట కామేశ్ కేసులో బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. పోలీసుల దర్యాప్తులో అతని అరాచకాలు ఒక్కోటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరానికి చెందిన వెంకట కామేశ్పై తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటి వరకూ 18 కేసులు నమోదయ్యాయి. మోసపోయిన వారంతా ఐటి ఉద్యోగులేనని పోలీసులు తెలిపారు. రూ.200 కోట్ల సంపన్నుడిగా నమ్మించి యువతుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసిన కామేశ్ బెట్టింగ్, గేమింగ్ ఆడుతున్నారని తెలిపారు. ఇటీవల సైబరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేయగా, పీటీ వారెంట్పై మచిలీపట్నం పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు. బాధితులు ఉంటే తమని సంప్రదించాలని సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైం డీసీపీ సాయి మనోహార్ విజ్ఞప్తి చేశారు. నిందితుడిని కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారిస్తామన్నారు.
సైబర్ క్రైం డీసీపీ సాయి మనోహార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వెంకటకామేశ్ స్వస్థలం ఏపీలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం. నిందితుడు వెంకట కామేశ్పై తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే 17 కేసులు ఉన్నాయి. ఇటీవలే మరో కేసు కూడా నమోదైంది. దీనిని హైదరాబాద్కు బదిలీ చేశారు. కేవలం సైబరాబాద్ పరిధిలోనే 6 కేసులు నమోదయ్యాయి.
రూ.200 కోట్లు ఆస్తులు ఉన్నట్లు నమ్మించి : నిందితుడు తన సామాజిక వర్గంలోనే కాకుండా ఇతర సామాజక వర్గాల మ్యాట్రిమోని సైట్లలో రిజిస్టర్ చేసుకున్నాడని డీసీపీ సాయి మనోహార్ తెలిపారు. ప్రొఫైల్లో తనకు రూ.200 కోట్లు ఆస్తులు ఉన్నట్లు, అతడి ఇష్టాలు, అయిష్టాలూ నమోదు చేశాడని చెప్పారు. అమ్మాయిలు చేస్తున్న జాబ్ ప్రొపైల్ని చూసి వారికి కాంటాక్ట్ అవుతాడని డీసీపీ చెప్పారు. వారి బలహీనతలను గమనిస్తాడని వెల్లడించారు. అతడిపై నమ్మకం ఏర్పడిన తర్వాత, వారి ఖాతాలో కొంత సొమ్ము జమచేస్తాడని పోలీసులు తెలిపారు. కొంత సమయం గడిచాక డబ్బును తిరిగి పంపమంటాడని చెప్పారు. ఈ అకౌంట్లన్న నేరగాళ్లవి, గేమింగ్కు సంబంధించినవే ఉంటాయని పోలీసులు వివరించారు.
చెప్పడానికి వీలు లేకుండా ఇరికిస్తాడు : మోసం చేసిన నగదు ఇతరుల ఖాతాలో జమ అయితే కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుందని పోలీసులు హెచ్చరించారు. ఇదే తరహాలో ఓ యువతిపై 7 కేసులు నమోదయ్యాయని చెప్పారు. ఆమె ఖాతాలు 7 సార్లు సొమ్ము జమచేసి, అనంతరం ఆమె నుంచి వివిధ మొత్తాల్లో వెనక్కి తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ప్రతి యువతినీ ఇదే తరహాలో మోసం చేసినట్లు గుర్తించామని తెలిపారు.
ఇలా ఇతర రాష్ట్రాల్లో అనేక మంది యువతులపై కేసులు నమోదయ్యాయని వెల్లడించారు. వెంకట కామేశ్ ఎక్కువగా ఐటీ ఉద్యోగులనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడని పోలీసులు వెల్లడించారు. అయితే ఎక్కడా తన బ్యాంకు ఖాతాను వినియోగించకుండా జాగ్రత్త పడినట్లు తెలిపారు. అవసరమైతే వారి ఖాతా నుంచి విత్డ్రా చేసుకునేవాడన్నారు.
"అతడు నిజంగానే ధనవంతుడని నమ్మించేందుకు ముందుగా బాధితులను రిసార్టుకు తీసుకెళ్తాడు. రిసార్టు యజమాని తానే అనేలా నటిస్తాడు. అక్కడ పని చేస్తున్న అటెండర్లను ముందుగానే డబ్బులు ఇచ్చి నటించమంటాడు. ఇతడు కనపించగానే వారు నమస్తే పెడతారు. కాసేపట్లో అత్యవసర పని ఉందని వెళ్లిపోతాడు. అది చూసి అతడు నిజంగానే కోటీశ్వరుడు అని బాధితులు నమ్మతారు. రెండోసారి అదే చోటికి వెళితే అసలు విషయం తెలుస్తుంది. అయితే అప్పటికే బాధితులు మోసపోయి ఉంటారు" - సైబర్ క్రైం డీసీపీ సాయి మనోహార్
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది : మ్యాట్రిమోనీ సైట్లలో సంబందాలు వెతికేవారు ఫోన్లో సమాచారం తీసుకొని, బయట కూడా ఆ సమాచారం సరైనదో కాదో తెలుసుకోవాలని సూచించారు. వైబ్సైట్లలో ఉన్న అడ్రస్లకు నేరుగా వెళ్లి వివరాలు తెలుసుకోవడం ఉత్తమనని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
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