'నా భర్తను కాపాడండి సార్!' - ఏజెంట్ మోసంతో మలేసియా జైల్లో కామారెడ్డి వాసి
Fraud Involving Job In Malaysia : కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలానికి చెందిన ఓ యువకుడు ఉపాధి కోసం మలేషియా వెళ్లి, ఏజెంట్ల మోసంతో అక్కడి జైలులో చిక్కుకున్నాడు.
Published : November 16, 2026 at 11:07 AM IST
రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని పేద కుటుంబాన్ని ఆర్థిక కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించాలనే ఆశతో ఆ యువకుడు కన్నవారిని, కట్టుకున్న భార్యను వదిలి మలేసియా బాట పట్టాడు. కానీ విదేశాల్లో బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుందని నమ్మబలికిన ఏజెంట్ చేతిలో దారుణంగా మోసపోయాడు. నేడు పరాయి దేశపు జైలు కటకటాల వెనుక నరకయాతన అనుభవిస్తున్నాడు. కళ్లముందే జీవితం తలకిందులు కావడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న అతని భార్య మౌనిక తన భర్తను జైలు నుంచి విడిపించి, క్షేమంగా ఇంటికి రప్పించాలంటూ కన్నీటిపర్యంతమవుతూ ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటోంది.
టూరిస్ట్ వీసా ఇచ్చి అమాయకుడిని మోసం
కామారెడ్డిలోని తాడ్వాయి మండల కేంద్రానికి చెందిన అజ్జపల్లి సురేష్కు, మోడేగావ్కు చెందిన ఒక వ్యక్తి కంపెనీ వీసాపై ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికాడు. రూ. 1.40 లక్షలు వసూలు చేసిన ఆ ఏజెంట్ జూన్ 4న సురేష్ను మలేషియాకు పంపాడు. అక్కడకు వెళ్లాక తనకు కంపెనీ వీసాకు బదులుగా టూరిస్ట్ వీసా ఇచ్చారని తెలుసుకున్న సురేష్, తాను మోసపోయానని గ్రహించాడు. వీసా గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా దేశంలోనే ఉండటంతో జూలై 6న స్థానిక పోలీసులు సురేష్ను అదుపులోకి తీసుకుని జైలుకు తరలించారు.
మొత్తం రూ.1,70,000 చెల్లించిన ప్రయోజనం లేదు
గత నాలుగు నెలలుగా తాను జైలులో ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నానని సురేష్ తన కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించాడు. కుటుంబ సభ్యులు కొందరి సహాయంతో ఏజెంట్ను సంప్రదించారు. మలేషియాలో ఉన్న కామారెడ్డికి చెందిన ఒక వ్యక్తి సురేష్ విడుదలకు సహాయపడగలడని అతను చెప్పాడు. వారు కామారెడ్డికి చెందిన శ్యామ్రాజ్ అనే వ్యక్తిని సంప్రదించగా సురేష్ను జైలు నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి రూ. లక్ష ఖర్చవుతుందని అతను చెప్పారు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించారు. ఆ తర్వాత అతను అదనంగా మరో రూ. 70,000 డిమాండ్ చేయడంతో మౌనిక తన బంగారు ఆభరణాలను తాకట్టు పెట్టి ఆ డబ్బును కూడా చెల్లించింది. అయినప్పటికీ సురేష్ ఇంకా విడుదల కాలేదు. దీంతో మౌనిక తాడ్వాయి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
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