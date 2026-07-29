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మ్యాన్‌ హోల్‌లో పడి వ్యక్తి గల్లంతు - 12 గంటలు దాటినా ఇంకా లభించని ఆచూకీ

మియాపూర్‌ వైశాలినగర్ రైల్వే అండర్‌పాస్ సమీపంలో ఘటన - గల్లంతైన వ్యక్తి హఫీజ్‌పేట్‌ ప్రేమ్‌నగర్‌కు చెందిన బాలయ్యగా గుర్తింపు - ఘటనాస్థలికి చేరుకుని గాలింపు చేపట్టిన హైడ్రా, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు

MANHOLE IN MIYAPUR
MAN WASHED AWAY MANHOLE IN MIYAPUR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 2:56 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 3:16 PM IST

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Man Washed Away After Falling Into Manhole : హైదరాబాద్​లోని మియాపూర్​లో మ్యాన్ హోల్‌లో పడిపోయిన వ్యక్తి ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు. రాత్రి నుంచి సహాయక బృందాలు గాలిస్తున్నా ఎలాంటి క్లూ దొరకలేదు. వైశాలినగర్ రైల్వే అండర్​పాస్ సమీపంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో గల్లంతైన వ్యక్తిని హఫీజ్​పేట్ ప్రేమ్‌నగర్‌కు చెందిన బాలయ్యగా అధికారులు గుర్తించారు. హైడ్రా, ఎన్డీఆర్ఎఫ్​ బృందాలు బాలయ్య కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాయి.

గల్లంతైన బాలయ్యకు భార్య పద్మ, ఇద్దరు కుమారులు బాలు, శ్రీనివాస్, కుమార్తె మంజుల ఉన్నారు. రాత్రి సమాచారం అందుకున్న కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తూ రాత్రి నుంచి ఘటనా స్థలం వద్దే ఉన్నారు. ఈ ఘటనతో అటుగా నడిచి వెళ్లే స్థానికులు భయాందోళన చెందుతున్నారు.

మ్యాన్‌ హోల్‌లో పడి వ్యక్తి గల్లంతు - 12 గంటలు దాటినా ఇంకా లభించని ఆచూకీ (ETV Bharat)

"నిన్న 5 గంటలకు మా బిడ్డను చూడటానికి వచ్చాడు ఇక్కడికి. వంట చేయి మళ్లీ వస్తా అని చెప్పి రాలేదు. మా బస్తీలో పిల్లవాడు మా అబ్బాయికి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. మీ నాన్న మ్యాన్​హోల్​లో పడ్డాడని. అప్పటి నుంచి ఇక్కడే వేచి చూస్తున్నాం" - పద్మ, బాలయ్య భార్య

అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని బాలయ్య కుమార్తె మంజుల ఆరోపించింది. రాత్రి తప్పిపోతే మ్యాన్​హోల్ తీసేందుకు ఉదయం వరకు వేచి ఉన్నారని, అసలు మ్యాన్​ హోల్ మూత తీయకపోతే అసలీ ప్రమాదమే జరిగేది కాదని విలపించింది.

"మ్యాన్​హోల్​లో మా నాన్న పడిపోయాడు అనే చెప్పగానే చూద్దామని రాత్రి 11:30 గంటలకు వచ్చాను. మా అమ్మ ఫోన్​ చేసి నాన్న ఇలా పడిపోయాడు అనే చెప్పగానే నేరుగా ఇక్కడికే చేరుకున్నాను. రాత్రి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాం. ఇక్కడి అధికారులను అడిగితే ఉదయం తీస్తాం అని అన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఏం చేయలేదు. మా నాన్న గురించి ఇవన్నీ తెరుస్తారో ఏం చేస్తారో చేయండి అని అడిగాం. మా నాన్న ముఖం అయినా చూసుకోవాలని ఉంది. మేం పండగ చేసుకోవాలనుకున్నాం. ఇంతలోనే ఇలా జరిగింది. ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి. మా నాన్న గురించి అమ్మ, ఇంట్లో వాళ్లందరూ బాధపడుతున్నారు. అధికారులు ఈ మ్యాన్​ హోల్​ తెరవకపోతే మా నాన్న ఇక్కడ పడేవాడే కాదు. ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసి పెట్టినందుకే పడిపోయాడు. ఇలా మరెవరకీ జరగకుండా జనాలను కాపాడండి" -మంజుల, బాలయ్య కుమార్తె

కాంట్రాక్టర్, అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే : వైశాలినగర్ అండర్​పాస్ వద్ద నాలా మరమ్మతులు చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలోనే ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యం వల్లే బాలయ్య నాలాలో పడి గల్లంతయ్యాడని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. అండర్​పాస్ మరమ్మతులు జరుగుతుండడంతో పలువురు విద్యార్ధులు, అడ్డా కూలీలు రైల్వే ట్రాక్​పై ప్రమాదకరంగా దాటుతూ కనిపించారు. అక్కడ జరుగుతున్న పనుల్లో గుత్తేదారు, అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గల్లంతు అయిన బాలయ్య ఆచూకీ కోసం అధికార యంత్రాంగం వేగం పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. గల్లంతైన వ్యక్తి కోసం గాలింపు చేయాలని ఎమ్మెల్యే ఆరికెపూడి గాంధీ అధికారులను ఆదేశించారు.

"ఇక్కడ సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలి. అసలు ఇక్కడ మనిషి ఎక్కడ పడిపోయాడో అక్కడ అధికారులు ఏం చేయట్లేదు. డ్రైనేజీ మీద ఉన్న ప్లేట్లు తీసి చూస్తే అందులో ఉన్నాడో లేడో తెలిసిపోతుంది. జేసీబీ పెట్టి పలకలు తీస్తే కేవలం పది నిమిషాల్లో పని అయిపోతుంది. ఒకవేళ బాధితుడు ప్రాణాలు కోల్పోతే ఆయన కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి. ఇది అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా జరిగింది. వారిని సస్పెండ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం మానవతా దృక్పథంతో ఆదుకోవాలి" - స్థానికులు

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Last Updated : July 29, 2026 at 3:16 PM IST

TAGGED:

FALLING INTO MANHOLE
VAISHALINAGAR RAILWAY UNDERPASS
MAN WASHED AWAY MANHOLE IN MIYAPUR
హైదరాబాద్​లో మ్యాన్ హోల్‌ ప్రమాదం
MAN WASHED AWAY MANHOLE IN MIYAPUR

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