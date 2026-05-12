క్షణికావేశంలో ఆత్మహత్యలు - బాధితుల్లో పురుషులే ఎక్కువ
మూడేళ్లలోనే 490 మంది ఆత్మహత్యలు - కానీ అందులో 370 మంది పురుషులే కావడం గమనార్హం - చేతికి వచ్చిన పిల్లలు క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలతో రోడ్డున పడుతున్న కుటుంబాలు
Published : May 12, 2026 at 2:48 PM IST
Why Mens Are More Commit To Dead : గత కొన్ని రోజులుగా అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోతున్నారో అంతుచిక్కడం లేదు. సమస్య ఏదైనా మార్గం మాత్రం చావు ఒక్కటే అని ఇంకా నమ్ముతున్నారు. ఒకప్పుడు ఉరి వేసుకుని చనిపోవడం కొన్ని రోజులు సాగితే, ఇపుడు 'పురుగుల మందు' తాగి చనిపోవడం అలవాటుగా మారింది. ఈ జనరేషన్లో యువతకు అనారోగ్యం, పెళ్లి గోల, ప్రేమ, మద్యానికి బానిసలుగా మారడం, ప్రేమ వంటివి ఆత్మహత్యలకు కారణమవుతున్నాయి.
సమస్య ఎంత పెద్దదైన, చిన్నదైన , కొన్నిసార్లు తాత్కాలిక ఇబ్బంది అయినప్పటికీ ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. కానీ పరిష్కార మార్గం గురించి ఎవరూ ఆలోచించరు. క్షణికావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, చనిపోవడం అలవాటుగా మారిపోయింది. కొందరైతే తాగడం వచ్చి పెళ్లాం, పిల్లలని బాధించడం. ఏంటిది అని అడిగితే మందు తాగి చనిపోవడం అలా సాగిపోతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నవారిలో పురుషుల సంఖ్య ఎక్కువని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఏ సమస్యనైనా ఎదుర్కొనే స్వభావం అబ్బాయిలకు ఉంటుంది అంటారు. కుటుంబానికి అండదండగా ఉండి, రక్షణ కల్పించాల్సిన వ్యక్తి పురుగుమందు తాగో, ఉరివేసుకుని చనిపోవాలని అనుకోవడంతో కుటుంబంలోని తల్లితండ్రులు, పిల్లల తలరాతలు చిందరవందరం అవుతున్నాయి.
క్షణికావేశపూరిత నిర్ణయాలతో ఆత్మహత్యలు : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇటీవల కాలంలో ఆత్మహత్యల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం వందల మంది బలవంతంగా చనిపోతున్నారు. అయితే గణాంకాల దృష్ట్యా చూస్తే బలవన్మరణానికి పాల్పడేవారు ఎక్కువగా పురుషులే ఉన్నారు. కొందరు చిన్న చిన్న సమస్యలను కూడా తట్టుకోలేక క్షణికావేశంలో చనిపోవాలని భావిస్తున్నారు. అకస్మాత్తుగా తీసుకునే వారి నిర్ణయం ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న కుటుంబాన్ని కలవరంలోకి నెట్టివేస్తుంది. జిల్లావ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు మూడు సంవత్సరాల కాలంలోనే 490 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఇందులో 370 మంది పురుషులే ఉన్నారు.
క్షణికావేశంలో నిర్ణయాలు వద్దు : సమస్యలపై పెట్టే ఫోకస్, పరిష్కారంపై పెడితే "ఒక తల్లికి కొడుకు ఉంటాడు, తండ్రికి కూతురు ఉంటుంది, భార్యకు భర్త ఉంటాడు" కదా. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి బంధం ఎంతో విలువైంది. దానిని క్షణికావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుని అన్ని బంధాలకు ఫుల్స్టాఫ్ పెట్టడం ఎంత వరకు కరెక్టు? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మీ అవసరం బయట ఎవరికి ఉండకపోవచ్చు. మీతో మీకు అవసరం లేకపోవచ్చు. కానీ మీ కుటుంబానికి మీరెంత అవసరమో ఒకసారి ఆలోచించండని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
"చిన్న సమస్యలను పెద్దవిగా అనుకుని క్షణికావేశంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. చాలా కేసుల్లో కుటుంబ గొడవలు, ఆర్థికపరమైన ఒత్తిడి, మద్యం ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. అప్పుడే ఏ సమస్యకైనా పరిష్కారం లభిస్తుంది. అందరికి తెలిసేలా ఈ విషయంపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. తమ సమస్యలను దాచుకోకుండా కుటుంబ సభ్యులతో లేదా నిపుణులతో పంచుకోవాలి" - సంతోష్కుమార్, సీఐ, కౌటాల
ఈ సమస్యల ప్రభావమూ కూడా చాలా ఎక్కువే : చాలా మంది జీవితాల్లో కుటుంబ బాధ్యతలు, ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు, వ్యక్తిగత సమస్యలు వారిని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ జిల్లాలో విచ్చలవిడిగా మద్యం అందుబాటులో ఉండడం, చిన్న సమస్యలకే మద్యం వైపు యువత మొగ్గుచూపుతుండడంతో యువత తీవ్రంగా నిరాశకు గురవుతున్నారు. దీంతో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏమి లేకపోగా వారి కుటుంబాలు నడిరోడ్డున పడుతున్నాయి.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారమార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కారమార్గాలను పొందవచ్చు.
'నన్ను అడ్డుకుంటే నీ పేరు రాసిపెట్టి చనిపోతా' - సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఆత్మహత్య కేసులో భార్య బెదిరింపులు
బాయ్ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా సర్దుకుపోదామనుకున్నాడు - కానీ ఆ వీడియోతో ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు