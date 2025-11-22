ETV Bharat / state

'ఆస్తి వద్దు, ప్రియురాలే ముద్దు' - భర్త ఆత్మహత్యాయత్నం - ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన భార్య

ప్రేయసి కోసం పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకున్న ప్రియుడు - గమనించి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన భార్య

Man Trying To Die For Her Girlfriend
Man Trying To Die For Her Girlfriend (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Man Trying To Die For Her Girlfriend : ప్రియురాలి ఎడబాటు తట్టుకోలేక మద్యానికి బానిసై ఎంతో మంది దేవదాసులయ్యారు. మరికొంతమంది అఘాయిత్యాలకు పాల్పడ్డారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇందుకు భిన్నంగా వివాహమై ఓ కుమార్తె ఉన్న ఆ వ్యక్తి ఓ మహిళతో సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడు. ఆమెను ఆ ఊరి నుంచి తీసుకువచ్చాడు. విషయం తెలుసుకున్న సదరు మహిళ కుటుంబసభ్యులు ఆమెను తిరిగి ఊరికి తీసుకెళ్లగా ‘నా నుంచి దూరం చేయకండి' అంటూ పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. ఇదంతా చూస్తున్న ఆ భార్య చివరకు అతడ్ని ఆసుపత్రికి చేర్చింది. ఈ సంఘటన నెల్లూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

కలిగిరి మండలంలోని ఏపినాపికి చెందిన కోటపాటి విష్ణువర్ధన్‌కు ఎనిమిదేళ్ల క్రితం సరితతో వివాహమైంది. వీరికి ఒక కుమార్తె ఉంది. అనకాపల్లి సమీపంలో మూడేళ్లుగా ఇటుకబట్టీల్లో విష్ణువర్ధన్‌ పని చేస్తున్నారు. భార్యతో కలిసి అక్కడే ఉంటున్నారు. ఆ క్రమంలో భర్తకు దూరంగా ఉంటున్న ఓ మహిళతో సన్నిహితంగా ఉంటున్నారు.

ఓ లాడ్జిలో ఉంటూ : విషయం భార్యకు తెలియడంతో ఆమె కొన్ని నెలలుగా ఏపినాపిలో అత్తామామల దగ్గరే ఉంటోంది. ఇటీవల విష్ణువర్ధన్‌ సన్నిహితంగా ఉంటున్న మహిళను తీసుకువచ్చాడు. ఇదిలావుంటే ఆమె తల్లిదండ్రులు ఈనెల 16న అనకాపల్లి పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయగా మిస్సింగ్‌ కేసు నమోదైంది. వీరిద్దరూ ప్రకాశం జిల్లా పామూరులోని ఓ లాడ్జిలో ఉంటున్నట్లు బుధవారం సరితకు తెలియడంతో వారిని పోలీసుల సాయంతో కలిగిరికి తీసుకొచ్చారు.

ఆస్తి వద్దంటూ సంతకాలు : ఈ నేపథ్యంలో కుటుంబ ఆస్తి తనకు వద్దని విష్ణువర్ధన్‌ సంతకం చేసి, ఆ ప్రతులను భార్యకు ఇచ్చారు. ఇదిలా ఉండగా అనకాపల్లి పోలీసులు, మహిళ కుటుంబసభ్యులు సమాచారం తెలుసుకుని శుక్రవారం కలిగిరి పోలీసుస్టేషన్‌కు వచ్చారు. ఆమెను వాహనంలో ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లడంతో విష్ణువర్ధన్‌ సమీపంలోని దుకాణంలోకి వెళ్లి పురుగుల మందు డబ్బాను కొనుగోలు చేసి అందరూ చూస్తుండగా రోడ్డుపై తాగేశాడు. గమనించిన భార్య, బంధువులు వెంటనే ఆటోలో స్థానిక ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి తరలించడం గమనార్హం.

పెరుగుతున్న వివాహేతర సంబంధాలు : అయితే నేటి సమాజంలో వివాహేతర సంబంధాలు దాంపత్య బంధాన్ని కడతేర్చుతున్నాయి. ఓ వైపు ఆ మోజులో పడి కట్టుకున్న వారిని, కడుపున పుట్టిన వాళ్లను సైతం వదిలేసేందుకు సైతం సిద్ధమవుతున్నారు. మరోవైపు అడ్డొస్తే చంపడానికి సైతం వెనకాడటం లేదు. ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాలు తెలిసినా క్షణిక సుఖాల కోసం కుటుంబాలను వీధిపాలు చేస్తున్నారు.

  • నోట్​: ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821 ఐకాల్‌కు కాల్ చేయండి. ఇది సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్‌లైన్‌లు:

  • స్నేహ ఫౌండేషన్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్- 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది)
  • జీవన్ ఆస్థ హెల్ప్‌లైన్ - 18002333330
  • టెలిమానస్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్- 1800914416
  • iCall, TISS (Tata Institute of Social Sciences)- 9152987821
  • Email- icall@tiss.edu
  • Facebook- iCALL Psychosocial Helpline
  • Ex- @iCALLhelpline
  • NIMH Helpline: 988

భోజనంలో నిద్రమాత్రలు - ఆపై ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపిన భార్య

'భర్తతో శృంగారానికి నిరాకరిస్తే విడాకులు ఇవ్వొచ్చు'- హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

