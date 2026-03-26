ETV Bharat / state

ఆస్తికోసం తండ్రి ఇంటికి పెట్రోల్​తో నిప్పు - చావుబతుకుల మధ్య కుటుంబం

Man Tried To Kill Whole Family With Petrol - తల్లి పేరుపై వచ్చిన రైతు బీమా డబ్బు ఇవ్వలేదని పగ - పథకం ప్రకారం అర్ధరాత్రి ఈ అఘాయిత్యం

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Man Tried To Kill Whole Family With Petrol : అర్థరాత్రి ఆదమరిచి నిద్రపోతున్న కుటుంబం ఒక్కసారిగా హాహాకారాలు చేస్తూ హడలిపోయింది. చుట్టూ పెద్ద ఎత్తున మంటలు దహించివేస్తుండగా ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు బయటకు పరుగులు తీసినా వాళ్ల ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. ఇళ్లంతా పెట్రోలు గుమ్మరించడంతో అగ్నికీలలు ఎగిసిపడ్డాయి. అతికష్టం మీద కుమారుడు తల్లిదండ్రులను కాపాడినా ఆస్పత్రిలో ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఇంతకీ అర్థరాత్రి ఇంట్లో మంటలు ఎలా ఎగిసిపడ్డాయి? ఉన్నట్టుండి ఇంట్లో పెట్రోలు ఎవరు పోశారు? కుటుంబం మొత్తాన్ని అంతమొందించాలన్న పగ ఎవరికి ఉంది?

ఏం జరిగింది? : వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మండలం రూప్‌సింగ్ తండాకు చెందిన నేనావత్ హన్మంత్‌కు ఇద్దరు భార్యలు. పెద్ద భార్య నాతిబాయికి కుమారుడు అనార్‌సింగ్‌, ఓ కుమార్తె ఉన్నారు. చిన్నభార్య రమణిబాయి ప్రస్తుతం గ్రామసర్పంచ్‌ కాగా ఆమెకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. హన్మంతు మొదటి భార్య ఇటీవలే చనిపోగా ఆయన చిన్న భార్య, కుమారులతో కలిసి ఉంటున్నాడు. అయితే పెద్ద భార్య చనిపోవడంతో ఆమె పేరిట ఉన్న రైతు బీమా సొమ్ములు 5 లక్షల రూపాయలు హన్మంతుకు వచ్చాయి. ఆ డబ్బులతో పాటు ఆస్తిలో వాటా కోసం పెద్ద భార్య కుమారుడు అనార్‌ సింగ్‌ తండ్రితో గొడవపడ్డాడు. దీంతో తండ్రీకొడుకుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఇరువురు ఒకరిపై ఒకరు పోలీస్‌ కేసు పెట్టుకున్నారు.

కక్షతో ఇంటికి నిప్పంటించి : తన తల్లి చనిపోతే వచ్చిన డబ్బులు తనకు ఇవ్వకపోగా ఆస్తి మొత్తం చిన్న భార్య కుమారులకే తండ్రి ఇచ్చేలా ఉన్నాడని హన్మంత్‌పై కుమారుడు కక్షగట్టాడు. ఎలాగైనా వారందరినీ హతమార్చి ఆస్తి మొత్తం సొంతం చేసుకోవాలని పథకం వేశాడు. ఇంట్లో తండ్రితో పాటు పిన్ని, ఆమె కుమారులు ఇద్దరు నిద్రపోతుండగా అర్థరాత్రి అనార్‌ సింగ్ బయట నుంచి గడియపెట్టాడు. ఆ తర్వాత ఇంట్లోకి లీటర్ల కొద్దీ పెట్రోలు, డీజిల్‌ పోసి నిప్పంటించి పరారయ్యాడు. నిద్రలో ఉన్న హన్మంతు, రమణిబాయితో పాటు కుమారులు వెంకటేశ్‌, శివకు మంటలు అంటుకున్నాయి. బయట తలుపులకు గడియపెట్టి ఉండటంతో వారు తప్పించుకోలేకపోయారు. గట్టిగా కేకలు వేయడంతో ఇరుగుపొరుగు వచ్చి తలుపులు తీశారు. అప్పటికే వారు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం వారిని హైదరాబాద్‌లోని DRDO ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

"నేను, మా నాన్న, అమ్మ, అన్న అందరం పడుకుని ఉంటే మా పెద్దమ్మ కొడుకు వచ్చి, ఇంటిపైన ఉండే రంధ్రంలో నుంచి పెట్రోల్ పోసి అందరిని తగలబెట్టాడు. అందువల్ల మా అమ్మ, నాన్న, అన్న పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది. ఆస్తి కోసం మా నాన్నతో గొడవ జరిగింది. అతనికి ఒక ఎకరం రాసిచ్చాం. మిగిలిన ఆస్తిని తర్వాత పంచుకోవాలని చెప్పాం అంతే. ఇంకా మాట్లాడుకుందాం అన్నాం. కానీ అదే రోజు రాత్రి 40 లీటర్ల పెట్రోల్​ పోశాడు. నా చేయి కాలిపోయింది. మా వాళ్ల పరిస్థితి విషమంగా ఉంది" - శివ, హన్మంత్‌ చిన్నకుమారుడు

అరెస్ట్​ చేసి రిమాండ్​కు తరలింపు : హన్మంతు పరిస్థితి కొంత మెరుగ్గానే ఉన్నా రమణిబాయి, వెంకటేశ్‌కు 90 శాతం కాలిన గాయాలవడంతో వారి పరిస్థితి విషమంగా మారింది. వెంకటేశ్‌కు ఇటీవలే నిశ్చితార్ధం కూడా జరిగింది. చిన్న కుమారుడు శివ మాత్రం స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. కొంతకాలంగా హన్మంతు కుటుంబాన్ని చంపేస్తాంటూ అనార్‌ సింగ్ మారణాయుధాలతో తిరిగాడని బంధువులు తెలిపారు. ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డ అనార్‌ సింగ్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేసి, రిమాండ్‌కు తరలించారు.

"పెద్ద భార్య కొడుకు హైదరాబాద్​లో ఉంటారు. గత ఐదు నెలల కింద పెద్ద భార్య అనారోగ్య కారణంతో చనిపోయింది. ఆమెకు సంబంధించిన రైతు బీమా పైసలు 5 లక్షలు భర్త అకౌంట్​లో పడ్డాయి. ఆ డబ్బు అలాగే భూమి పంపకాల విషయంలో పెద్ద భార్య కొడుకు అనార్​ సింగ్​ 18వ తేదీన వచ్చి వాళ్ల తండ్రిని అడిగాడు. ఆ విషయంలో తండ్రీకొడుకులకు గొడవ అయ్యి, కొట్లాడుకున్నారు. ఇక తండ్రి తనకు ఆస్తి ఇవ్వడని, వీళ్లని హతమార్చి ఉన్న భూమిని ఇతనే తీసుకుందామని పథకం వేశాడు. దాని ప్రకరమే పెట్రోల్​ పోసి నిప్పు అంటించాడు" - శ్రీనివాస్, వికారాబాద్ డీఎస్పీ

TAGGED:

FAMILY TRAPPED IN PETROL FIRE
LATEST CRIME NEWS IN PARIGI
PETROL FIRE ACCIDENT IN FAMILY
పరిగిలో పెట్రోల్​తో ఇంటికి నిప్పు
PARIGI FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.