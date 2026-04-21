భార్యాబిడ్డలకు నిప్పంటించి గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిందని కేకలు - పోలీసుల విచారణలో బయటపడిన అసలు నిజం
భార్య, కన్నకుమార్తెపై పెట్రోల్ పోసి తగులబెట్టిన శ్రీనివాస్ - భార్య లావణ్యపై అనుమానం పెంచుకుని దారుణం - నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : April 21, 2026 at 5:21 PM IST
Family Killed in Medchal : అనుమానం పెనుభూతమైతే కన్నూ మిన్నూ కానకుండా చేస్తుంది. పచ్చని సంసారంలో చిచ్చు పెడుతుంది. జీవితాంతం తోడుంటానని తాళి కట్టిన భర్త, ఆమె పాలిట యముడయ్యాడు. కనుపాపలా కాపాడుకోవాల్సిన కన్నకుమార్తెపైనా కనికరం చూపలేదతను. చేసిన ఘోరాన్ని ప్రమాదంగా చిత్రీకరించడానికి చాలానే ప్రయత్నించాడు. కానీ నిజం ఎప్పటికైనా బయట పడక మానదు కదా. చివరికి అదే జరిగింది. నేరం చేసి దర్జాగా తప్పించుకోవాలని చూసిన ఆ భర్తను కటకటాలపాలు చేసింది. అసలా సంసారంలో ఏం జరిగింది? చివరికి ఆ కిరాతకుడి పాపం ఎలా పండింది?
అనుమానం అనే విషబీజం : ఒకప్పుడు ఆ ఇల్లు నవ్వులతో వికసించేది. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ నిశ్శబ్దం అలుముకుంది. మేడ్చల్ జిల్లాకు చెందిన లావణ్యకు, చేవెళ్ల మండలం నారాయణదాసుగూడకు చెందిన వడ్డే శ్రీనివాస్తో 2012లో వివాహం జరిగింది. హమాలీ పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించే శ్రీనివాస్, భార్య లావణ్యతో కలిసి సంతోషంగా ఉండేవాడు. వీరికి 14 ఏళ్ల కుమార్తె పావని, కుమారుడు పవన్ ఉన్నారు. అయితే కాలక్రమేణా శ్రీనివాస్ మనసులో అనుమానం అనే విషబీజం నాటుకుంది. అదే ఆ ఇంటికి శాపంలా మారింది.
రూ.రెండు లక్షల అప్పు కారణంగా : ఈ క్రమంలోనే శ్రీనివాస్ దంపతుల మధ్యకు అదే గ్రామ వ్యక్తి, దగ్గర బంధువు మహేశ్ అనే వ్యక్తి వచ్చాడు. దంపతుల వద్ద రూ.2 లక్షలు అప్పుగా తీసుకున్నాడు. ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వమని లావణ్య మహేశ్పై ఒత్తిడి చేసింది. కానీ అతను అప్పు తిరిగి ఇచ్చేందుకు తాత్సారం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. కొన్నాళ్ల క్రితం ఇదే విషయమై మహేశ్ లావణ్య మధ్య గొడవ జరిగింది. దీనికి తోడు శ్రీనివాస్ భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు.
పైశాచిక ఆనందంలో మునిగి : ఇటీవల రాత్రి మద్యం మత్తులో ఇంటికి వచ్చిన శ్రీనివాస్, పక్కనే నిద్రిస్తున్న కుమారుడు పవన్ను లేపి తన తండ్రి దగ్గర పడుకోబెట్టాడు. తెల్లవారుజామున గాఢ నిద్రలో ఉన్న భార్య లావణ్య, కుమార్తె పావనిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. మంటల్లో కాలిపోతున్న భార్యను చూస్తూ పైశాచిక ఆనందం పొందాడు. ఆపై బయటకు వచ్చి గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిందంటూ కేకలు వేస్తూ నాటకమాడాడు. ఇరుగుపొరుగు వారు వచ్చి తల్లీబిడ్డలను మంటల నుంచి రక్షించి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనపై పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తల్లీకుమార్తె మరణించారు.
"భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు ఉండటం వల్ల ఆమె ఇతరులతో మాట్లాడుతుందని అనుమానం పెంచుకుని నిత్యం గొడవలు జరిగేవి. చివరికి ఆమెను హత్య చేసేందుకు పథకం వేశాడు. దీనిలో భాగంగా పెట్రోల్ దాచుకున్నాడు. అయితే మొదటిసారి ఫెయిలయ్యింది. రెండోసారి 10 లీటర్ల పెట్రోల్ సేకరించారు. ఆరోజు చిన్న గొడవ జరిగిన నేపథ్యంలో ఆమె నిద్రిస్తున్న సమయంలో పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు" - భూపాల్ శ్రీధర్, చేవెళ్ల ఇన్స్పెక్టర్
మరణించే ముందు ఏం జరిగిందంటే : నిజం నిప్పులాంటిది. అది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు బయటపడుతుంది. ఇదే తరహాలో లావణ్య మరణించే ముందు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంతో శ్రీనివాస్ కుట్ర బయటపడింది.
నా కుమార్తె మరణించక ముందు ఇలా చెప్పింది. 'నాన్న నేను పడుకుని ఉన్నాను. అతడు పెట్రోల్ తీసుకుని మాపై పోసి నిప్పంటించాడు. వెళదామంటే గొళ్లెం వేసుంది. తర్వాత ఏమైందో నాకు తెలీదు' అని నా కుమార్తె చెప్పింది" - వెంకటేశ్, లావణ్య తండ్రి
పెట్రోల్ వాసన రావడంతో అనుమానం : శ్రీనివాస్ చేతులు మాత్రమే కాలి ఉండటం, ఇంట్లో పెట్రోల్ వాసన రావడం పోలీసుల అనుమానాన్ని బలపరిచాయి. తమదైన శైలిలో విచారించగా శ్రీనివాస్ చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాడు.
"అనుమానితునికి కూడా రెండు చేతులూ కాలాయి. నిత్యం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు మార్కెట్కు వెళతారు. ఆరోజు కూడా అలా వెళ్లి వచ్చిన సమయంలోనే గ్యాస్ ప్రమాదం జరిగి కాలిపోయిందని చెప్పాడు. సంఘటన స్థలం, ఆయన చేతులకు గాయాలు, పెట్రోల్ వాసన పరిశీలించాక అనుమానం వచ్చింది. గ్యాస్ లీక్ అనేది అవాస్తవం" - భూపాల్ శ్రీధర్, చేవెళ్ల ఇన్స్పెక్టర్
నిందితుడు శ్రీనివాస్ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు. అంధవిశ్వాసం, అనుమానం ఎంతటి వినాశనానికి దారితీస్తాయో చెప్పడానికి ఇదొక నిదర్శనం.
