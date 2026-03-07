తనను చావనివ్వడం లేదని భార్యను చంపబోయిన భర్త - ఆపై ఆత్మహత్య
ఖమ్మం జిల్లాలో విషాద ఘటన - అనారోగ్యంతో జీవించలేని భర్త కఠిన నిర్ణయం - భార్యపై పెట్రోల్ పోసి, ఆపై బలవన్మరణం - తీవ్ర గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్న బాధితురాలు
Published : March 7, 2026 at 2:59 PM IST
Man Pours Petrol and Burns Wife : కొన్నిసార్లు అనారోగ్యం మనిషి శారీరాన్నే కాదు, వారి నిర్ణయాలనూ ప్రభావితం చేస్తుంది. అతడు కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతూ తన భార్య ఆయన కోసం కష్టపడుతుంటే చూడలేకపోయాడు. దీంతో తాను చనిపోతేనన్నా భార్యకు ఈ తిప్పలు తప్పుతాయి అనుకుని పలుమార్లు ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. కానీ భర్తపై ఆమెకున్న ప్రేమ వల్ల ఎన్నిసార్లు ఆత్మహత్యాయత్నం చేసినా ప్రతిసారి అతడిని చావు నుంచి వెనక్కి లాక్కొని వచ్చేది. కానీ ఆరోజు అతనికున్న వ్యాధిపై అసహనం, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఆయనలో ఉన్న మనిషిని చంపేశాయి. 'నేను లేకపోతే నువ్వు బాగుంటావు అని అనుకున్నాడో' లేక నేను చనిపోతే నువ్వు ఒంటరిదానివి అయిపోతావు అనుకున్నాడో కానీ చివరికి తన భార్యపై ఉన్న ప్రేమతో పెట్రోల్ పోసి, తాను కూడా పురుగుల మందు తాగి తనువు చాలించాడు. మరి ఆ భర్త ఇంతటి కఠిన నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నాడనే నిజాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : ఖమ్మం జిల్లా తిరుమలాయపాలెంలో గ్రామానికి చెందిన తోటమళ్ల నాగభూషణం (65), జయమ్మ (60) దంపతులకు ఓ కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. వాళ్లందరికీ వివాహాలయ్యాయి. కుమారుడు అదే గ్రామంలోని మరో వీధిలో నివాసం ఉంటున్నాడు. అయితే నాగభూషణం తాపీ పని చేస్తూ, జయమ్మ కూలీ పని చేస్తూ జీవినం సాగిస్తున్నారు. గత రెండు సంవత్సరాలుగా నాగభూషణం మూత్రపిండాల వ్యాధితో బాధపడుతూ చికిత్స పొందుతున్నారు. నాగభూషణంనకు అప్పడప్పుడు కిడ్నీలో వచ్చే తీవ్రమైన నొప్పిని తట్టుకోలేక చాలాసార్లు ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేశాడు. ప్రతి సారి తన భార్య వచ్చి కాపాడుతూ వస్తుంది. కానీ ఈసారి అలా జరగకూడదని ప్లాన్ చేసి మరీ భార్యపై హత్యాయత్నం చేశాడు.
''ఏడు సంవత్సరాల కిందట ఆయనకు కిడ్నీల జబ్బు వచ్చింది. మా ఆయనను నేనే చూసుకునే దాన్ని. మా ఇద్దరి మధ్యలో ఎలాంటి తగాదాలు కూడా లేవు. ఇద్దరం కలిసి కూలీ పని చేసేకునే వాళ్లం. ఆ రోజు నేను కూలీకి పోయిన తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు కొనుకొచ్చాడో ఏమో పెట్రోల్, పురుగుల మందు అన్నీ కొనుక్కొచ్చాడు. ఆయన ఒక గదిలో, నేను మరో గదిలో పడుకున్నాము. రాత్రి నేను పడుకున్న తర్వాత నాపైన పెట్రోల్ పోశాడు. ఆ మంటలు నేను కొంచెం కొంచెం చల్లార్పుకున్నాను. మంటలు రావడంతో నేను కేకలు పెట్టడం వల్ల చుట్టుపక్కన వాళ్లు వచ్చి ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు.'' - జయమ్మ, బాధితురాలు
తాను చనిపోతేనే నేను ప్రశాంతంగా చనిపోవచ్చు : భర్త నాగభూషణం భార్య చనిపోతేనే ప్రశాంతంగా ఉంటుందని భావించారు. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం రాత్రి పురుగుల మందు తాగేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ విషయాన్ని గమనించిన భార్య ఆ మందు డబ్బా లాక్కుంది. దీంతో అర్ధరాత్రి సమయంలో నిద్రిస్తున్న భార్యపై అకస్మాత్తుగా పెట్రోల్ పోసి నిప్పు పెట్టారు. ఆ తర్వాత తాను పురుగుల మందు తాగి స్పృహ కోల్పోయారు. ఇంతలో జయమ్మ కేకలు వేయటంతో ఇంటి చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి భార్యాభర్తలిద్దరినీ ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం జయమ్మ పరిస్థితి విషయంగా ఉండటంతో హైదరాబాద్కు తీసుకెళ్లారు. కుమారుడు వెంకటేశ్వర్లు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై జగదీశ్ తెలిపారు. అనంతరం శవ పంచనామా చేసి నాగభూషణం మృతదేహాన్ని తన గ్రామానికి తరలించారు.
