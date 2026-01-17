ETV Bharat / state

షారుక్​ఖాన్​ - ఆమె పాలిట విలన్​ అయ్యాడు

రూ.8.80 లక్షలు నగదు, ఎనిమిదిన్నర తులాల బంగారం అప్పు - తీర్చే ఉద్దేశం లేక స్నేహితురాలని చంపిన షారుక్‌ఖాన్‌ - అప్పు తీర్చమన్నందుకు డ్రైవర్‌తో కలిసి హత్య - ఇద్దరు నిందితుల అరెస్ట్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 1:22 PM IST

Missing Case in Mavala : కలిసి పెరిగారు. కలిసి చదువుకున్నారు. ఆడ, మగ అనే బేధం లేకుండా స్నేహంగా ఉన్నారు. మిత్రుడే కదా అని నమ్మడమే ఆమె పాపమైంది. ఆ నమ్మకమే ఆమె ప్రాణాలు తీసింది. భవిష్యత్తు గురించి ఎన్నో కలలు కంటూ వేసుకున్న ప్లాన్స్‌ అన్నీ మట్టిలో కలిసిపోయాయి. ఊరు కాని ఊరిలో, అసలు ఎవరికీ కనిపించని ప్రాంతంలో ఆమె మృతదేహం బయటపడింది. ఇంతకీ ఈ హత్య జరగడానికి గల కారణాలేంటి ? ఆమె స్నేహితుడు చేసిన దారుణామేంటి?

పెళ్లి చేసుకుని విదేశాలకు వెళ్లాలని : ఆదిలాబాద్‌ పట్టణం పిట్టలవాడకు చెందిన ఆమె పేరు ఇమ్రానా జబీన్‌. వింతతువైన ఇమ్రానా ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. త్వరలో పెళ్లి చేసుకుని విదేశాలకు వెళ్లాలని భవిష్యత్‌ ప్రణాళికలు వేసుకుంది. కానీ గతేడాది నవంబర్‌ 29 నుంచి ఆమె కనిపించకుండా పోయింది. చాలా రోజులు ఇమ్రానా కోసం వెతికిన కుటుంబ సభ్యులు చివరికి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

అప్పు ఇచ్చిన స్నేహితురాలిని హత్య చేసిన వ్యక్తి - మృతదేహాన్ని మహారాష్ట్రలోని అటవీప్రాంతంలో పూడ్చివేత (ETV)

"మావల పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలో గత నవంబరు 29న మిస్సింగ్​ కేసు నమోదైంది. ఇమ్రానా జబీనా అనే మహిళ కనిపించకుండా పోయినట్లు ఫిర్యాదు అందింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఆమె బ్యాంకు అకౌంట్​, ఫోన్​ నంబరు వంటివి తెలుసుకున్నాము. ఆమె తప్పిపోయిన రోజు నుంచి బ్యాంకు ఖాతాల్లో యూపీఐ చెల్లింపులు జరిగాయి." - స్వామి, మావల సీఐ, ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా

ఏమాత్రం తెలియదని బుకాయింపు : ఇమ్రానా అదృశ్యం వెనుక ఇంద్రవెల్లికి చెందిన షారుక్‌ఖాన్‌ హస్తం ఉండొచ్చని బాధిత కుటుంబసభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులు అనుమానితుడ్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. తొలుత తనకు ఏమాత్రం తెలియదని షారుక్‌ బుకాయించినా, ఆ తర్వాత దారుణాన్ని బయటపెట్టాడు.

నగదు, నగలు తిరిగివ్వాలని కోరగా : ఇంటర్మీడియెట్‌ నుంచి ఇమ్రానా, షారుఖ్‌ క్లాస్‌మేట్స్‌. ఫారూక్‌ఖాన్‌ దాదాపుగా ఏడాది కిందట ఇమ్రానా దగ్గర నుంచి రూ.8.8 లక్షల నగదు, మరో ఎనిమిదిన్నర తులాల బంగారం అప్పుగా తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత విదేశాలకు వెళ్లాలని ప్లాన్‌ చేసుకున్న ఇమ్రానా అప్పుగా తీసుకున్న నగదు, నగలు తిరిగివ్వాలని షారుఖ్​ను కోరింది. అప్పు తిరిగి ఇవ్వడం ఇష్టంలేని షారుక్‌ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు.

"బాధితురాలు గతంలో తన మిత్రుడు షారుక్​ఖాన్​కు రూ.8.80 లక్షలు, ఎనిమిదిన్నర తులాల బంగారాన్ని అప్పుగా ఇచ్చింది. ఆమె వివాహం చేసుకుని విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంది. దీంతో సొమ్మును తిరిగి ఇవ్వమని షారూక్​ను కోరింది. ఆమె బతికుంటే డబ్బులు చెల్లించాల్సి వస్తుందని షారుక్​ ఆమెను చంపాలనుకున్నాడు. అప్పు తిరిగి చెల్లించలేక అతడు తన డ్రైవర్​ సాయంతో ఇమ్రానాను హత్య చేశాడు." - స్వామి, మావల సీఐ, ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా

అటవీ ప్రాంతంలో పూడ్చివేత : డ్రైవర్‌ రమేశ్​తో కలిసి హత్యచేసిన షారుక్‌ ఇమ్రానా మృతదేహాన్ని మహారాష్ట్రలోని కిన్వట్‌ తాలూక సార్కన్‌ అటవీ ప్రాంతంలో పూడ్చిపెట్టారు. నిందితుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు ప్రశ్నించడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. శవపంచనామాలో కూడా శవం ఇమ్రానాదేనని తేలింది.

"ఆమె మృతదేహాన్ని మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో కిన్వట్‌ తాలూక సార్కన్​లోని ఓ లోయలో సగానికి పూడ్చారు. దుస్తులు, గుర్తులు ఆధారంగా మృతదేహం ఆమెదేనని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. తర్వాత డీఎన్​ఏ శాంపిల్స్ సేకరించి పరీక్షలు నిర్వహించాం. మృతదేహం అమెదే అని నిర్ధారించుకున్నాం." - స్వామి, మావల సీఐ, ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా

పక్కా ప్రణాళికతో స్నేహితురాలి హత్య : నమ్మిన వ్యక్తే హత్య చేసి ఉంటాడని ఎవరూ భావించలేదు. అప్పు తీసుకున్న వ్యక్తే ఆయువు తీస్తాడని పాపం ఇమ్రానా కూడా ఊహించలేదు. తీసుకున్న అప్పు ఎగ్గొట్టొచ్చని భావించిన ఫారూక్‌ఖాన్‌ పక్కా ప్రణాళికతో స్నేహితురాలిని హత్య చేశాడు. నిందితులిద్దర్నీ అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్‌కు తరలించారు. అప్పు ఇవ్వటం తీసుకోవటం తప్పేం కాదు. కానీ అప్పు ఇచ్చిన వ్యక్తిని దారుణంగా హతమార్చడమే సంచలనంగా మారింది.

