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మిత్రద్రోహం - బీమా సొమ్ము కోసం స్నేహితుడి దారుణ హత్య

బాల్​రాజు పేరు మీద రూ.1.20కోట్ల బీమా సొమ్ము - హత్యను రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం - విషయాన్ని పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లిన కుటుంబసభ్యులు - బాలరాజు హత్యతో రోడ్డున పడ్డ కుటుంబం

మక్నల్​లో హత్యకు గురైన వ్యక్తి
Man Murdered By Friends At Marikal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 1:54 PM IST

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Man Murdered By Friends At Maktal : ఈ మధ్యకాలంలో నమ్మించి గొంతుకోస్తున్న ఘటనలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. అప్పటివరకు స్నేహంగా ఉన్నట్టు నటించి పథకం ప్రకారం హత్యకు పాల్పడుతున్నారు. దీనివల్ల ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇన్సూ​రెన్స్​ పేరుతో వస్తున్న డబ్బు కోసం ఆశపడి ప్రాణాలు తీస్తున్నారు. చివరకు ఎంతోమంది పోలీసులకు చిక్కుతున్నారు. నారాయణపేట జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే వెలుగులోకి వచ్చింది. బీమా సొమ్ము కోసం ఆశపడి ఓ వ్యక్తి పేరున అతని స్నేహితులే పాలసీ చేయించారు. అనంతరం అతన్ని చంపేసి బీమా డబ్బును తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా రోడ్డుప్రమాదంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ వారి ఎత్తులు ఏం ఫలించలేదు. చివరకు పోలీసులు చేతికి చిక్కారు.

balaraj wife and childrens
బాల్​రాజు భార్యాపిల్లలు (Eenadu)

వివరాల్లోకి వెళ్తే : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మరికల్‌ మండల కేంద్రానికి చెందిన బోడి బాల్‌రాజు సెంట్రింగ్‌ పనులు చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. బాల్‌రాజు భార్య, పిల్లలతో కలిసి కొన్నాళ్లు హైదరాబాద్‌లో నివసించారు. ఆ తర్వాత కుటుంబంతో కలిసి తిరిగి మరికల్​కు వచ్చి సెంట్రింగ్​ పని చేస్తున్నాడు. అయితే బాల్​రాజు స్నేహితులైన జక్లేర్, గుడిగేండ్ల, మక్తల్‌కు చెందిన వ్యక్తులు అతనిపై బీమా అప్లై చేయాలనుకున్నారు. ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం బాల్​రాజు పేరుమీద రూ.1.20కోట్ల బీమా చేయించారు. ప్రీమయం వారే కడుతూ వస్తున్నారు.

రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరణ : ఈ నెల 3న స్నేహితులంతా బాల్​రాజును హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పథకం ప్రకారం మక్తల్​లోని ఓ గ్రామానికి రప్పించుకున్నారు. అక్కడ అతనికి మద్యం బాగా తాగించారు. బాల్​రాజు మత్తులోకి వెళ్లాక కర్రలతో కొట్టారు. అయినా చావక పోయేసరికి రాడ్​తో కొట్టి రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నించారు.

భార్య ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి : జరిగిన హత్య గురించి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతదేహంపై కర్రతో కొట్టిన దెబ్బలు ఉండటంతో ఇది యాక్సిడెంట్ కాదని హత్యగా అనుమానించారు. కాల్ డేటా సాయంతో దర్యాప్తు జరపగా స్నేహితుల బండారం బయటపడింది. నిందితులను అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరు పరిచారు. మరోవైపు తాము చెప్పినట్లు వింటే రూ. 40 లక్షలు ఇస్తామని బాల్​రాజు కుటుంబీకులకు నిందితులు ఆశచూపారు. అయినా వారు వెనక్కి తగ్గలేదు.

ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలి : హత్యకు గురైన వ్యక్తి బాల్​రాజుకు భార్య అనురాధ అలాగే కూతురు కృష్ణవేణి, కుమారులు విష్ణు, రవి ఉన్నారు. పిల్లలంతా మైనర్లే. అలాగే బాల్​రాజుకు వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు. వీరందరు ఇప్పటివరకు అతని సంపాదన పైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. బాలరాజు మరణంతో ఆ కుటుంబం దిక్కుతోచని స్థితికి వెళ్లిపోయింది. వారిని ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. తమలాగా మరో కుటుంబానికి ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండేందుకు నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలంటున్నారు.

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TAGGED:

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MAN MURDERED AT MAKTAL
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మక్నల్​లో హత్యకు గురైన వ్యక్తి
MAN MURDERED BY FRIENDS AT MARIKAL

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