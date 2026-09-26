మరీ అలా ఎలా నమ్మావ్ బ్రో - ఏకంగా 1,106 చదివించేశాడు!
సైబర్ మోసగాళ్లు ఓ వ్యక్తిని బాగా నమ్మించి, రూ.కోట్లలో కొట్టేశారు. దాదాపు 9 నెలల పాటు పెట్టుబడ్డులు పెట్టించి రూ.3.73 కోట్లు కొల్లగొట్టారు. టీజీసీఎస్బీ పోలీసులు గురువారం కేసు నమోదు చేశారు.
Published : September 26, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 12:42 PM IST
Man Loses Rs.3 Crore in Cyber Fraud : ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా 1,106 సార్లు ఓ వ్యక్తి సైబర్ నేరగాళ్లకు డబ్బు సమర్పించుకున్న ఉదంతమిది. మోసగాళ్లు బాధితుడిని ఎంత బాగా నమ్మించారంటే వారి మాటలకు అతను దాదాపు తొమ్మిది నెలల పాటు పెట్టుబడ్డులు పెడుతూనే ఉన్నాడు. తనకున్న నాలుగైదు అకౌంట్ల ద్వారా డబ్బు పంపిస్తూనే ఉన్నాడు. చివరకు రూ.3.73 కోట్లు కోల్పోయిన తర్వాత బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్బీ) పోలీసులు గురువారం కేసు నమోదు చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
హైదరాబాద్ హస్తినాపురం అగ్రికర్చర్ కాలనీకి చెందిన ఓ ప్రైవేట్ ఉద్యోగి (40)కి గత ఏడాది డిసెంబర్ 9న వాట్సప్లో ఓ లింక్తో కూడిన ప్రకటన వచ్చింది. ఆ లింక్ను ఓపెన్ చేయడంతో జోషి పేరుతో పరిచయం చేసుకున్న ఓ వ్యక్తి బాధితుడికి ఫోన్ చేశాడు. తాము సూచించే షేర్లలో పెట్టుబడులు పెడితే 6 నుంచి 8 నెలల్లోనే రెట్టింపు లాభాలొస్తాయని నమ్మించాడు. ఈ క్రమంలో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం రోజే బాధితుడు పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రారంభించారు.
మొదట్లో భారీగా లాభాలు
అతని పెట్టుబడికి బోనస్ కలుపుతున్నట్లు సైబర్ నేరగాళ్లు నకిలీ వెబ్సైట్లో చూపుతూ వెళ్లారు. అలా పెట్టుబడితో పాటు బోనస్ విపరీతంగా పెరుగుతున్నట్లు కనిపించడంతో బాధితుడు నిజమేనని భావించాడు. అయితే కొంతకాలం తర్వాత నగదును ఉపసంహరించేందుకు ప్రయత్నించగా, సైబర్ నేరగాళ్లు అడ్డుచెప్పారు. మెచ్యూరిటీ తేదీ కంటే ముందు ఉపసంహరిస్తే భారీ మొత్తంలో బోనస్ సొమ్ము కోల్పోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించడంతో బాధితుడు వెనక్కి తగ్గాడు. మెచ్యూరిటీ గడువు తక్కువ వ్యవధిలోనే ఉండటంతో మళ్లీ మళ్లీ పెట్టుబడులు పెడుతూ వెళ్లారు. అదే క్రమంలో సైబర్ నేరగాళ్లు కూడా వెబ్సైట్లో భారీగా లాభాలు వచ్చినట్లు చూపిస్తూ వచ్చారు.
దీంతో ఈ వ్యవహారం గురించి బాధితుడు ఎవరికీ వెల్లడించలేదు. మోసగాళ్లు తెరపైకి తెచ్చిన చాట్బాట్ ద్వారా సంభాషణలు సాగిస్తూనే ఇప్పటి వరకు దాదాపు 1,106 సార్లు పెట్టుబడులు పెట్టారు. చివరకు ఈ నెల 17న వెబ్సైట్ పని చేయడం ఆగిపోయింది. 2 రోజుల పాటు వేచి చూసినా పని చేయకపోవడంతో మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు, సెప్టెంబర్ 24న నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్(ఎన్సీఆర్పీ)కి ఫిర్యాదు చేశారు.
ఆశపెట్టి రూ.కోట్లలో మోసం
రాష్ట్రంలో కేవలం పెట్టుబడి పేరిట మోసాలే రోజుకు సగటున 50 వరకు నమోదవుతున్నాయి. ఫలానా సంస్థలో పెట్టుబడి పెడితే కొద్దిరోజుల్లోనే రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయని ఆశపెట్టి రూ.కోట్లలో కొల్లగొడుతున్నారు సైబర్ నేరగాళ్లు. ఇటీవల ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి నుంచి ఏకంగా రూ.12 కోట్లు లాగేసుకున్నారు. రూ.కోటిపైన పోగొట్టుకున్న వారి సంఖ్య పదుల్లో ఉంది. అందుకే గతంలో పోల్చితే సైబర్ నేరాల సంఖ్య తగ్గినట్లు కనిపిస్తున్నా, దోచుకుంటున్న సొమ్ము మాత్రం భారీగా ఉంటోంది.
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