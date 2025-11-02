వికారాబాద్ జిల్లాలో దారుణం - కుటుంబంలోని ముగ్గురిని కత్తితో నరికి చంపిన వ్యక్తి
వికారాబాద్ జిల్లా కులకచర్ల మండలంలో దారుణం - ముగ్గురిని నరికి చంపిన యాదయ్య - అనంతరం ఆత్మహత్య చేసుకున్న వేపూరి యాదయ్య
Published : November 2, 2025 at 7:06 AM IST|
Updated : November 2, 2025 at 7:47 AM IST
Man Kills Four People in Vikarabad District : వికారాబాద్ జిల్లా కులకచర్లలో దారుణం జరిగింది. కుటుంబంలోని ముగ్గురిని దారుణంగా యాదయ్య అనే వ్యక్తి నరికి చంపాడు. భార్య, కుమార్తె, వదినను నిందితుడు వేపూరి యాదయ్య అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. నిద్రిస్తున్న ముగ్గురిని చంపిన తర్వాత నిందితుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. మృతులు అలివేలు, చిన్న కుమార్తె, వదిన హన్మమ్మ, తండ్రి దాడి నుంచి ప్రాణాలతో పెద్ద కుమార్తె తప్పించుకుంది. ఆ చిన్నారికి తల, చేతిపై కత్తి గాయాలు అయ్యాయి.
నలుగురు మరణానికి కుటుంబ కలహాలే కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. యాదయ్య దంపతుల మధ్య కొన్నాళ్లుగా విభేదాలు ఉన్నాయని, కుటుంబ కలహాలపై 3 రోజులుగా పంచాయతీ జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. అలివేలు, పిల్లలను తీసుకెళ్లేందుకు వచ్చి ఆమె అక్క హన్మమ్మ ఇంటి వద్ద ఉంది. తెల్లవారితే తీసుకెళ్తారని భావించి నిద్రిస్తున్న వారిని యాదయ్య చంపేశాడు. ఘటనాస్థలికి చేరుకొని పరిగి డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.