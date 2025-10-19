అప్పు ఇచ్చిన వ్యక్తిని చంపేశాడు - కేవలం రూ.2 వేలు తీర్చలేక దారుణం
అప్పుగా తీసుకున్న రూ.2,050 చెల్లించలేక వ్యక్తి హత్య - రెండేళ్లుగా సెల్ఫోన్కు దూరంగా నిందితుడు - చాకచక్యంగా పట్టుకున్న పోలీసులు
Published : October 19, 2025 at 4:12 PM IST
Another Person who Killed the Person who gave him the Loan : డబ్బు కోసం మనుషుల ప్రాణాలను సైతం తీయడానికి ఈరోజుల్లో వెనకడుగు వేయడం లేదు. డబ్బు ఉంటేనే అన్నీ, అందరూ మన చుట్టూ చేరుతారు. కేవలం డబ్బు ఒక్కటే శాశ్వతం అన్నట్లు దాన్ని సంపాదించడానికి ఎన్నో పాట్లు పడుతున్నారు. కానీ ఆ డబ్బే ప్రాణాలను తీస్తుందనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు. కేవలం రూ.10లకు కూడా మనిషి ప్రాణాలు తీసిన ఘటనలు ఉన్నాయి. కేవలం డబ్బు కోసమే మనిషిని మనిషి చంపుకుంటున్నాడు. పక్కింటివాడు డబ్బు అప్పు ఉన్నాడని, వాడినే హత్య చేసిన ఘటనలూ చూశాం. కేవలం డబ్బు కోసమే హత్యలు, పరువు హత్యలు, గొడవలు అన్నీ జరుగుతున్నాయి. తాజాగా కేవలం రూ.2,050 కోసం అప్పు ఇచ్చిన వాడినే హత్య చేసిన ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మండలంలో జరిగింది.
ఇలా అప్పు తీసుకొని చెల్లించలేక వ్యక్తిని హత్య చేసిన కేసులో నిందితుడిని తాండూరు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను శనివారం డీఎస్పీ బాలకృష్ణారెడ్డి, తాండూరు గ్రామీణ సీఐ నగేశ్, పెద్దేముల్ ఎస్సై వేణుకుమార్తో కలిసి తాండూరులో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు.
పెద్దేముల్ మండలం మన్సాన్పల్లి గ్రామానికి చెందిన ముడావత్ రవి(39) వికారాబాద్ రహదారి పక్కనే ఉన్న వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పని చేస్తున్న బాలాజీకి మద్యం తాగడానికి 2023లో కొంత డబ్బు ఇస్తూ వచ్చాడు. అంతా కలిపి రూ.2,050 అయింది. ఆ డబ్బును తనకు తిరిగి ఇవ్వాలని బాలాజీపై గ్రామస్థుల ఎదుట రవి గట్టిగా నిలదీశాడు. ఆ అవమాన భారంతో అతడు రవిని ఎలాగైనా అంతమొందించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. 2023 ఆగస్టు 12న విందుకు పిలిచి రవికి మద్యం తాగించాడు. డబ్బుల విషయంలో మళ్లీ ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరిగింది. వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో పొట్టలో పొడిచాడు. దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన రవిని కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్లోని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. రవి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.
సెల్ఫోన్కు దూరంగా నిందితుడు : నిందితుడు బాలాజీది నిజామాబాద్ జిల్లా మద్నూర్. ప్రత్యేక బృందాలను పోలీసులు అక్కడికి పంపించారు. అతడు సెల్ఫోన్ వినియోగించకపోవడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతోనూ మాట్లాడలేదు. తల్లి చనిపోయినా అంత్యక్రియలకు అతడు హాజరు కాలేదు. దీంతో పోలీసులకు పట్టుబడకుండా తప్పించుకున్నాడు. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు కుటుంబ సభ్యుల కదలికలపై నిఘా పెంచారు. శనివారం తెల్లవారు జామున సిద్దిపేటలోని సోదరుడు సంజీవ ఇంటి వద్ద బాలాజీని అరెస్టు చేశారు. అనంతరం రిమాండ్కు తరలించారు. కేసు ఛేదనలో ప్రతిభ కనబరిచిన అంజద్, శివ, మున్నయ్యలను డీఎస్పీ బాలకృష్ణారెడ్డి అభినందించాడు. అనంతరం నగదు రివార్డును అందించారు.
