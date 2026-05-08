చేసిన దొంగతనాన్ని బయటపెట్టాడు - నమ్మిన స్నేహితుడే హంతకుడయ్యాడు
స్క్రాప్ దుకాణంలో దొంగతనం చేసిన ఇద్దరు స్నేహితులు - దొంగతనంలో ఇరికించాడని స్నేహితుడిపై కుట్ర - పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పరువు పోయిందని కిరాతకం
Published : May 8, 2026 at 3:16 PM IST
Friend Turns Killer : నమ్మకమే ఆయుధమైతే, స్నేహమే వెన్నుపోటు పొడిస్తే? కష్టాల్లో తోడుంటాడని నమ్మిన వాడే కాటికి పంపే కాలయముడైతే? అవును మనం ఎవరినైతే గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటామో, వారే మన ప్రాణాలు తీసే స్థితికి వచ్చింది. కేవలం ఒక చిన్న అపార్థం, ఒక చిన్న దొంగతనం బయటపడిందన్న ఆక్రోశం ఒక నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. అది కూడా సాదాసీదాగా కాదు. మద్యం తాగించి, గొంతు నులిమి, ఆపై ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా పెట్రోల్ పోసి తగులబెట్టేంతగా. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో కలకలం రేపిన ఈ హత్యోదంతం వెనక ఉన్న భయంకరమైన నిజాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అది సికింద్రాబాద్ అల్వాల్లోని జొన్నబండ. ఇక్కడ నివాసముండే కాశీ, శేఖర్ ఇద్దరూ ప్రాణ స్నేహితులు. ఒకరు అల్వాల్ మున్సిపాలిటీలో గార్బేజ్ కలెక్షన్ బాయ్గా, మరొకరు రాపిడో రైడర్గా పని చేస్తూ జీవనం సాగించేవారు. ఎక్కడికి వెళ్లినా ఇద్దరూ కలిసే వెళ్లేవారు. కానీ వీరి స్నేహం నీడలో ఒక చీకటి కోణం కూడా ఉంది. నెల రోజుల క్రితం ఒక స్క్రాప్ దుకాణంలో 40 కేజీల రాగి తీగను దొంగతనం చేశారు. ఈ దొంగతనమే వీరి మధ్య చిచ్చుపెట్టింది. యజమాని నిలదీయడంతో శేఖర్ నిజం చెప్పేశాడు. కాశీ కూడా ఇందులో ఉన్నాడని నోరు విప్పాడు. అందరి ముందు తన పరువు పోయిందని, తనను దొంగగా నిలబెట్టాడని కాశీ లోలోపల కసితో రగిలిపోయాడు. స్నేహితుడు అన్న భావన పోయి శేఖర్ను వదిలించుకోవాలన్న పగ మొదలైంది.
మందు తాగుదామని పిలిచి : పగ తీర్చుకోవడానికి కాశీ పక్కా స్కెచ్ వేశాడు. శేఖర్కు ఏమాత్రం అనుమానం రాకుండా మామూలుగానే ఫోన్ చేశాడు. "మద్యం తాగుదాం రా" అంటూ ఫోన్ చేసి బొల్లారం పిలిచాడు. తన బైక్పై శేఖర్ను ఎక్కించుకుని హకీంపేట మీదుగా తూంకుంట వైపు తీసుకెళ్లాడు. మార్గమధ్యలో ఒక పెట్రోల్ బంకు దగ్గర ఆగి, ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో రూ.100 పెట్రోల్ కొట్టించాడు. అనుమానం రాకూడదని కాశీ, శేఖర్ను షామీర్పేట్, తిమ్మాయిపల్లి మీదుగా కీసరకు, అక్కడి నుంచి మర్యాల గ్రామ శివారులోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లాడు.
అక్కడ ఇద్దరూ కలిసి మళ్లీ మద్యం సేవించారు. శేఖర్ మత్తులో ఉండగా కాశీలోని రాక్షసుడు బయటకొచ్చాడు. శేఖర్ గొంతును బలంగా నులిమేశాడు. ప్రాణం పోయిందని నిర్ధారించుకున్నాక బాటిల్లో తెచ్చిన పెట్రోల్ను శేఖర్పై పోసి, నిప్పు పెట్టాడు. సాక్ష్యాలు లేకుండా శవాన్ని బూడిద చేయాలనుకున్నాడు.
పోలీసుల విచారణలో నిజాలు : శేఖర్ కనిపించకుండా పోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు జిల్లాలోని మిస్సింగ్ డేటాను, గుర్తుతెలియని శవాల వివరాలను విశ్లేషించారు. శేఖర్ చివరగా ఎవరితో వెళ్లాడు? ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేయగా కాశీ పేరు బయటపడింది. పోలీసుల విచారణలో మొదట బుకాయించినా, తమదైన శైలిలో పోలీసులు ప్రశ్నించడంతో కాశీ అసలు విషయం ఒప్పుకున్నాడు.
"లాంగ్ డ్రైవ్కు వెళ్లి తాగుదామని నిందితుడు చెప్పాడు. మృతుడికి ఎక్కువగా మందు తాగిపించాడు. అతడు స్పృహ కోల్పోయిన తర్వాత గొంతు నొక్కి చంపాడు. వెంట తీసుకువచ్చిన పెట్రోల్ పోసి పూర్తిగా కాలిపోయే వరకు అక్కడే ఉన్నాడు. చీకటి పడ్డాక అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు" - చంద్రబాబు, భువనగిరి రూరల్ సీఐ
కలిసి దొంగతనం చేసినప్పుడు లేని పరువు, ఆ విషయం బయటపడగానే గుర్తొచ్చింది. మాట్లాడుకుంటే తీరిపోయే చిన్న అపార్థాన్ని ప్రాణాలు తీసే కక్షగా మార్చుకున్నాడు కాశీ. ఫలితంగా ఒకరు శ్మశానానికి, మరొకరు జైలు ఊచల వెనక్కి వెళ్లారు. క్షణికావేశం రెండు కుటుంబాల్లో తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది. అందుకే అంటారు ఆవేశం అజ్ఞానానికి దారి తీస్తే, అది అనర్థానికే ముగింపు పలుకుతుందని.
