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తండ్రి అంత్యక్రియల ఖర్చు పెద్ద కొడుకు ప్రాణం తీసింది!

పైసల లెక్క తేల్చేందుకు పెట్టిన చర్చ ముదిరి ప్రాణం మీదకు - తండ్రి అంత్యక్రియల ఖర్చు, ఆస్తి పంపకంలో చెలరేగిన వివాదం - మాటమాట పెరిగి ఒకరిపై ఒకరు దాడి

MAN KILLED HIS BROTHER AT HYDERABAD
MAN KILLED HIS BROTHER AT HYDERABAD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 2:16 PM IST

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Man Killed His Brother At Hyderabad : సాధారణంగా అన్నదమ్ములంటే చిన్నచిన్న తగువులు, పొరపచ్చాలు పరిపాటే. ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరికీ ఆపద వచ్చినా అవతలివారు క్షణం ఆలోచించకుండా అండగా నిలబడతారు. ఇదంతా రూపాయి వారిద్దరి మధ్యలోకి రానంతవరకే అది ఒక్కసారి వారి తగువుల్లోకి వచ్చిందా అప్పటివరకు ఉన్న బంధాలు, అప్యాయతలు అన్నీ మాయమవుతాయి. నువ్వా-నేనా అనేంతగా ఒకరిపై ఒకరు కక్ష పెంచుకుంటారు. ఇలా పచ్చనోటు మాయలో పడి క్షణికావేశంలో శాశ్వతబంధాలను కాలరాసుకుంటున్నారు.

రూపాయి లెక్కల కోసం గొడవ : రూపాయి, రూపాయి నువ్వేం చేస్తావ్‌ అంటే అన్నదమ్ముల మధ్య తగువులు పెడతా అన్నదంట. అలాంటి రూపాయి కోసం నేడు సంబంధ బాంధవ్యాలు కాలగమనంలో మరుగునపడిపోతున్నాయి అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అందుకు ఇటీవల జరుగుతున్న ఉదంతాలే నిదర్శనం. అలా రూపాయి లెక్కల కోసం ఓ అన్నదమ్ములు గొడవపడ్డారు. అది కాస్త గాలివానలా మారి ఎడమొహం పెడమొహంగా మారింది. అయినా లెక్కతేలాలిగా దానికోసం మీటింగ్ పెట్టారు. ఇద్దరిమధ్య మరోసారి మాటామాట పెరిగి అగ్గిరాజుకుంది. అది కాస్త ముదిరి అన్నజీవితాన్ని బలిగొంది. తమ్ముడిని కటకటాల్లోకి నెట్టింది.

చంపాపేట్​లో అన్నను చంపిన తమ్ముడు (ETV Bharat)

తండ్రి అంత్యక్రియల ఖర్చు, ఆస్తి పంపకంలో వివాదం : హైదరాబాద్‌ చంపాపేట్‌ కుమ్మరి బస్తీలో దారుణం జరిగింది. తండ్రి అంత్యక్రియల ఖర్చు, ఆస్తి పంపకాల విషయంలో ఇద్దరు సోదరుల మధ్య చెలరేగిన వివాదం అన్న హత్యకు దారితీసింది. నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లా తాండూరు మండలం నీళ్లబండ తండాకు చెందిన బుడావత్‌ లింబ్య కుటుంబం హైదరాబాద్‌కు వలస వచ్చారు. అతని ఇద్దరు కుమారులు వెంకటేష్‌, శివ చంపాపేట్‌ కుమ్మరిబస్తీలో నివాసముంటున్నారు. అన్నదమ్ములిద్దరి మధ్య విభేదాలు తలెత్తడంతో వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. ఇటీవల అస్వస్థత వల్ల లింబ్య మరణించాడు. తండ్రి అంత్యక్రియలకయ్యే ఖర్చంతా పెద్దకుమారుడు వెంకటేష్‌ భరించాడు. శివ ఖర్చుల్లో వాటాకు రాకపోగా అంత్యక్రియలకు సైతం దూరంగానే ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇది వెంకటేష్‌ కోపాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసింది.

మాటమాట పెరిగి ఒకరిపై ఒకరు దాడి : వాటా విషయంలో ఈ నెల 14న రాత్రి సమయంలో ఇద్దరి మధ్య మరోసారి గొడవ జరిగింది. తనకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బుల గురించి అన్న వెంకటేష్‌ తమ్ముడు శివను నిలదీశాడు. ఇద్దరి మధ్య మాటామాట పెరిగి ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు. క్షణికావేశంలో శివ చేతికందిన కత్తెరతో వెంకటేష్‌ను పొడిచాడు. తీవ్రరక్తస్రావమైన వెంకటేష్‌ను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదుతో పరారీలో ఉన్న శివను పోలీసులు అదేరోజు అరెస్ట్‌ చేశారు.

"అన్నదమ్ములిద్దరీ మధ్య కొన్ని ఆర్థిక లావాదేవీల తగదాలు ఉన్నాయి. అన్నకు తమ్ముడు డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఆ విషయంలో ఇద్దరు గొడవ పెట్టుకున్నారు. అలా తమ్ముడు కత్తెరతో అన్నను పొడిచాడు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన వెంటనే మృతి చెందిన విషయం తెలిసింది. ప్రస్తుతం తమ్ముడు కూడా కస్టడీలోనే ఉన్నాడు" - శ్రీశైలం, సరూర్‌నగర్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌

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TAGGED:

CRIME INCIDENT AT HYDERABAD
QUARREL BETWEEN BROTHERS HYDERABAD
CHAMPAPET CRIME INCIDENT
చంపాపేట్​లో అన్నను చంపిన తమ్ముడు
MAN KILLED HIS BROTHER AT HYDERABAD

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