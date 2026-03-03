ETV Bharat / state

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దారుణం - భార్య, అత్తను కత్తితో నరికి చంపిన వ్యక్తి

సీతానగరం మండలం బొబ్బిలంకలో ఘాతుకం - భార్య లత, అత్త గుమ్మడి లక్ష్మిని కత్తితో నరికి చంపిన చోడదాసి పండు - భార్యను వదిలి మరో మహిళతో సహజీవనం చేస్తున్న నిందితుడు పండు

Man killed Wife and Mother in Law at East Godavari District
Man killed Wife and Mother in Law at East Godavari District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 3, 2026 at 5:09 PM IST

Man killed Wife and Mother in Law at East Godavari District : అనుమానం పెనుభూతం అంటారు పెద్దలు. ఒకసారి అది మనసులోకి ఎక్కితే పాత రోగంలా మారుతుంది. అనుమానాలు పెనుభూతాలైతే, మనసు సహజత్వం కోల్పోతుంది. మనిషిని వికృతం వైపు నడిపిస్తుంది. విచక్షణ కోల్పోయి దారుణాలకు ఒడిగట్టేలా చేస్తుంది. దీని ఫలితం ఏళ్ల పాటుగా సాగిన కాపురంలో దంపతుల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతీస్తుంది. చివరకు భాగస్వామి పై కత్తి దూసే పరిస్థితి తలెత్తుంది. కుటుంబం కకావికలం అయిపోతుంది.

తాజాగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఓ వ్యక్తి అనుమానంతో భార్యను, అడ్డొచ్చిన అత్తను కత్తితో దారుణంగా నరికి చంపాడు. ఓ వ్యక్తి అనుమానంతో తన భార్యను, అడ్డొచ్చిన అత్తను కత్తితో అత్యంత కిరాతకంగా నరికి హత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకరం ఘటన సీతానగరం మండలం బొబ్బిలంక గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది.

అసలేం జరిగిందంటే?

తూర్పుగోదావరి జిల్లా సీతానగరం మండలం బొబ్బిలంకలో దారుణం జరిగింది. ఓ వ్యక్తి తన భార్యను, అత్తను కత్తితో అత్యంత కిరాతకంగా నరికి హత్య చేశాడు. మరో మహిళతో సహజీవనం చేస్తున్న చోడదాసి పండు అలియాస్ సీతారామరాజు తనకు అడ్డు చెప్తున్నారన్న నెపంతో భార్య, అత్తను హత మార్చాడు. భార్య లత, అత్త గుమ్మడి లక్ష్మి ఇంట్లో ఉండగానే కత్తితో నరికి ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో వారిద్దరూ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. స్థానికంగా ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు.

పోలీసుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సోడదాసి సీతారామరాజు, లత ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు. కొంత కాలంగా వారిద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో లత తన తల్లి లక్ష్మి ఇంట్లోనే ఉంటోంది. సోమవారం (నిన్న) అర్ధరాత్రి సమయంలో అత్తగారింటికి వెళ్లిన సీతారామరాజు భార్య లత, అత్త లక్ష్మిలను దారుణంగా కత్తితో నరికి చంపాడు. ఈ ఘటనకు కారణం భార్య పై అనుమానమేనని పోలీసుల తెలిపారు.

నిందితుడు గతంలోనూ ఓ హత్య కేసులో జైలుకెళ్లి వచ్చినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. దీని పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. ఈ జంట హత్యల ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.

