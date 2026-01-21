'నా జీవితంలో సగభాగమైన నిన్ను నా చేతులారా చంపుకొన్నాను' - భార్యను హత్య చేసిన భర్త స్టేటస్
భార్యపై అనుమానంతో తలపై రోకలిబండతో కొట్టిచంపిన భర్త - రక్తపు మడుగులో తల్లిని చూసిన పిల్లలు - అమ్మ పడుకుందని చెప్పి, బయటకు వెళ్లి స్టేటస్ పెట్టిన నిందితుడు
Published : January 21, 2026 at 2:03 PM IST
Man Killed His Wife And Posted It On Status : కడ వరకు తోడుంటానని మాట ఇచ్చిన భర్తే కడతేర్చాడు. అనుమానం అనే పెను భూతంతో భార్యను అత్యంత దారుణంగా చంపాడు. తలపై రోకలి బండతో మోది పాశవికంగా హత్య చేశాడు. పక్కనే నిద్రపోతున్న పిల్లలు లేచి అడిగితే 'అమ్మ పడుకుంది' అని చెప్పి నిద్రపొమ్మని, బయటకు వెళ్లాడు. తర్వాత భార్యను చంపేశానంటూ మొబైల్ స్టేటస్గా పెట్టుకున్నాడు.
13 ఏళ్ల వివాహబంధం : అందరి మనసుల్ని కలిచివేసే ఈ ఘటన హైదరాబాద్ బోరబండ పోలీస్స్టేషన్ పరిధి రాజీవ్గాంధీ నగర్లో సోమవారం రాత్రి జరిగింది. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం వనపర్తి జిల్లా చింతకుంట గ్రామానికి చెందిన ఆంజనేయులు, నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొ ల్లాపూర్కు చెందిన సరస్వతి(34)లకు 2013లో వివాహమైంది. కొన్నేళ్లుగా రాజీవ్గాంధీ నగర్లోని అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. వీరికి 12 ఏళ్ల కుమారుడు, 9 ఏళ్ల కుమార్తె ఉన్నారు. ఆంజనేయులు కారు డ్రైవర్గా, సరస్వతి హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలోని ఒక కంపెనీలో హౌస్కీపింగ్లో సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్నారు.
భార్యపై అనుమానంతో : వీరి కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యేది. దీనికి తోడు భార్యపై ఆంజనేయులు అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఉద్యోగం మానేసి జులాయిగా తిరగసాగాడు. సరస్వతి పలుమార్లు కొలువుకు వెళ్లాలని సూచించినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. డబ్బుల్లేకపోవడంతో పిల్లలను సైతం బడికి పంపడం మాన్పించేశారు. అయినా ఆంజనేయులు బుద్ధి మారకపోవడంతో నీతో బతకలేనంటూ ఇటీవల పిల్లలను తీసుకొని పుట్టింటికి వెళ్లారు.
మాయమాటలతో ఇంటికి తీసుకొచ్చి : తాను మారిపోతానని మంచిగా ఉంటానని మాయమాటలు చెప్పి ఈనెల 17న భార్య, పిల్లలను ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. సోమవారం విధులు ముగించుకొని వచ్చిన సరస్వతి పిల్లలకు భోజనం పెట్టి పడుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఆంజనేయులు నిద్రిస్తున్న భార్య తలపై రోకలిబండతో పలుమార్లు బలంగా మోదడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. అక్కడే నిద్రపోయిన పిల్లలు దుస్తులు సైతం రక్తంతో తడిసిపోయాయి. ఆ సమయంలో వారిద్దరూ నిద్రలేవడంతో, 'అమ్మ పడుకుంది మీరు నిద్రపోండి' అని ఆంజనేయులు బయటికి వెళ్లిపోయాడు.
హత్య చేసి స్టేటస్ పెట్టి : ఆ వెంటనే భయంతో పిల్లలు నిద్రలేచి లైట్ వేసి తల్లి రక్తపుమడుగులో పడి ఉండటాన్ని చూశారు. వెంటనే సమీపంలో ఉంటున్న మేనమామ సుధాకర్కు ఫోన్చేసి చెప్పారు. ఆయన అక్కడికి చేరుకొని 100కు సమాచారం అందించారు. భార్యను చంపిన నిందితుడు తన మొబైల్ స్టేటస్లో 'నా జీవితంలో సగభాగమైన నిన్ను నా చేతులారా చంపుకొన్నాను' అని స్టేటస్ పెట్టుకోవడం గమనార్హం.
గతంలోనూ ఒకసారి : ఆంజనేయులు గతంలో సరస్వతి మరో సోదరుడైన ప్రశాంత్ను కత్తితో గాయపరచడంతో కేసు నమోదైనట్లు సమాచారం. సరస్వతి సోదరుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హత్య చేసిన తరువాత పరారీలో ఉన్న నిందితుడిని ఇవాళ ఉదయం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అతడిని విచారిస్తున్నారు. అనంతరం పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని తెలిపారు.
ఏ మాత్రం బాధ లేకుండా : ఎంతో బాధ్యతతో ఉండాల్సిన భర్తే తన ప్రాణాలు తీశాడు. ఇద్దరు చిన్న పిల్లల్ని తల్లి లేని అనాథలుగా మార్చాడు. రాత్రి పక్కన పడుకున్న తల్లిని రక్తపు మడుగులో చూసిన పిల్లల దీన స్థితిని చూసి స్థానికులు, బంధువుల కళ్లు చెమ్మగిల్లాయి. భార్యపై అనుమానం పెంచుకొని, మానవత్వం మరిచి, నిద్రిస్తున్న ఆమెను అత్యంత క్రూరంగా రోకలిబండతో కోట్టి చంపాడు. అయినా ఏ మాత్రం పశ్చాత్తాపం లేకుండా భార్యను చంపానని స్టేటస్ పెట్టుకున్నాడు.
