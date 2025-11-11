'మనసులో ఏం మాట్లాడుకుంటున్నానో వాళ్లకు తెలుస్తోంది' - తల్లి, తమ్ముడ్ని చంపేసిన వ్యక్తి
అమ్మ, తమ్ముడిని పొడిచి చంపేశా - హత్య చేసి పోలీసులకు చెప్పిన పెద్ద కుమారుడు - భీమవరంలో దారుణ ఘటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 1:32 PM IST
Man Killed His Mother and Younger Brother : మానసిక సమస్యతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి సొంత తల్లిని, తమ్ముడ్ని కడతేర్చిన దుర్ఘటన కలకలం రేపుతోంది. సుమారు 30 సార్లు కత్తితో పొడిచి అత్యంత దారుణంగా వారిరువురినీ హతమార్చాడు. ఈ ఘటనతో భీమవరం ఉలిక్కిపడుతుంది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. తల్లి, తమ్ముడిని ఓ అన్న అత్యంత కిరాతకంగా చాకుతో పొడిచి చంపేశాడు. పోలీసులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం భీమవరం పట్టణంలో సుంకర పద్దయ్య వీధిలో ఉంటున్న మహాలక్ష్మి (60)కి రవితేజ (33), శ్రీనివాస్ (37) అనే ఇద్దరు కుమారులతో పాటు ఓ కుమార్తె సంతానం.
తానే చంపానని పోలీసులకు ఫోన్ : మహాలక్ష్మి భర్త కొవిడ్ సమయంలో మృతి చెందగా, కుమార్తె బెంగళూరులో ఉంటోంది. రవితేజ, శ్రీనివాస్లకు ఇంకా వివాహాలు కాలేదు. సోమవారం తెల్లవారుజామున సుమారు 3 గంటల సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న తల్లి మహాలక్ష్మి, తమ్ముడు రవితేజలను శ్రీనివాస్ చాకుతో పొడిచి కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. అనంతరం నేరుగా పోలీసులకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాడు. "అమ్మ, తమ్ముడు నన్ను ఇంట్లో బంధించారు. నా మనసులో ఏం మాట్లాడుకుంటున్నానో అది వాళ్లిద్దరికీ తెలిసిపోతోంది. వారిని ఎంత పొడిచినా రక్తపుమడుగులో కొట్టుకోవడం చూస్తే వాళ్లు చనిపోయాక కూడా దెయ్యాలై వచ్చి నన్ను వేధించేలా ఉన్నారు" అని శ్రీనివాస్ పోలీసులకు వివరించాడు.
తల్లి పొట్టలోంచి బయటకు వచ్చిన పేగులు : వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రవితేజ మృతదేహంపై 30కి పైగా చాకు పోట్లు, ఆయన తల్లి పొట్టలో నుంచి బయటకు వచ్చిన పేగులను చూసి ఇద్దరూ చనిపోయాక కూడా నిందితుడు వారిని గంటల పాటు పొడిచి ఉండొచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. శ్రీనివాస్కు మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేకపోవడమే ఘటనకు కారణమై ఉండొచ్చని వారు ప్రాథమిక విచారణలో తేల్చారు.
కాగా ఇంట్లోనే తనను బంధించి, చిన్న కుమారుడికి బాధ్యతలు అప్పగించి తనను తక్కువగా చూడటం వల్ల సహించలేకపోయినట్లు నిందితుడు శ్రీనివాస్ పోలీసు విచారణలో వెల్లడించినట్లు తెలిసింది. ఎస్పీ అద్నాన్ నయిం అస్మి, డీఎస్పీ ఆర్.జి జయసూర్య, సీఐ ఎం. నాగరాజు, స్పెషల్ బ్రాంచి సీఐ కె. సత్యనారాయణ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు.
విశాఖ జిల్లాలో దారుణం - అత్తపై పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించిన కోడలు
మరోవైపు కొన్ని రోజుల క్రితం విశాఖపట్నం జిల్లాలోని వేపగుంట ప్రాంతం అప్పన్నపాలెం వర్షిణి అపార్ట్మెంట్లో అగ్ని ప్రమాద ఘటనలో జయంతి కనకమహాలక్ష్మి అనే వృద్ధురాలు మృతి చెందింది. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. టీవీ వద్ద షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు చెలరేగినట్లు కోడలు లలిత పోలీసులకు తెలిపింది. కానీ కనకమహాలక్ష్మి మృతదేహం కాలిపోయిన తీరుపై పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం ఇంట్లో పరిశీలించగా ఎక్కడా విద్యుదాఘాతం కాలేదని ప్రాథమికంగా నిర్ధరించారు. అర్ధరాత్రి వరకు జరిపిన విచారణలో కోడలే పథకం ప్రకారం హత్యకు పాల్పడినట్టు ఆధారాలు లభించాయి.
భర్త ఫోన్ స్విచ్ఆఫ్ - ఇద్దరు పిల్లలను చంపి తల్లి ఆత్మహత్య