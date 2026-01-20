ETV Bharat / state

రూ.22 పాత బాకీ కోసం ఘర్షణ - మద్యం మత్తులో తోటి కార్మికుడి హత్య

ఉత్తరప్రదేశ్​​ నుంచి వలస వచ్చిన ఇద్దరు కార్మికులు - గత బాకీ గురించి గొడవ - మద్యం మత్తులో హత్య చేసి పారిపోయే ప్రయత్నం - పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు

Murder For 22 Rupees In Medak
Murder For 22 Rupees In Medak (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 2:59 PM IST

Murder For 22 Rupees In Medak : పొట్టకూటి కోసం ఉత్తరప్రదేశ్​​ నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు కూలి పని చేసుకునేందుకు మెదక్​కు వలస వచ్చారు. రోజంతా కూలి పని చేసుకుని వచ్చిన డబ్బుతో సాయంత్రం కాగానే కాస్త మద్యం తాగటం వాళ్లకు అలవాటైన పని. కానీ ఆ రోజు మాత్రం తాగిన మత్తు తలకెక్కింది. ఆ మత్తే పాత బాకీ కోసం ప్రాణాలు తీసింది. ఒక హత్యకు కారణమైన ఆ బాకీ ఎంతో తెలిస్తే మీరంతా ఆశ్యర్యపోక మానరు. ఇంతకీ ఏం జరిగింది ? ఈ బాకీ కథాకమామిషేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

22 రూపాయల కోసం హత్య : మద్యం మత్తులో తోటి కార్మికుడిని హత్యచేసిన ఘటన మెదక్‌ జిల్లా చేగుంట పరిధిలో జరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన మహ్మద్ సిరాజ్, మహేశ్​లు కూలి పని చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. వీరు ఒకే గదిలో కలిసి ఉంటున్నారు. సంక్రాంతి పండుగ రోజున మద్యం తెచ్చుకొని చెట్టుకింద కూర్చొని తాగుతుండగా మహేష్‌ కుమార్‌కు, మృతుడు 22 రూపాయల పాతబకాయి ఇవ్వాల్సి ఉండగా, అవి తిరిగి ఇవ్వమని కోరాడు. ఈ విషయమై ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో నిందితుడు విచక్షణ కోల్పోయి, మత్తులో ఉండి సిరాజ్ తలను పట్టుకొని బలంగా చెట్టుకు కొట్టాడు. అంతటితో ఆగకుండా పక్కనే ఉన్న బండరాయి తెచ్చి తలపై గట్టిగా కొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. ఆ తర్వాత నిందితుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

22 రూపాయల పాత బాకీ కోసం తోటి కార్మికుడి హత్య (ETV)

"ఉత్తరప్రదేశ్​​ నుంచి వలస వచ్చిన మహ్మద్ సిరాజ్, మహేష్​లు పండగ నాడు మద్యం సేవిద్దామని అనుకున్నారు. దాంతో ఓ చెట్టు కింద కూర్చొని మద్యం సేవిస్తుండగా, వారిరువురి మధ్య రూ.22ల పాత బాకి గురించి మాటామాటా పెరిగింది. దాంతో మహేష్ మృతుడిని బలంగా చెట్టుకు కొట్టాడు. తర్వాత రాయితో గట్టిగా కొట్టడంతో సిరాజ్​ అక్కడే మరణించాడు. అనంతరం నేరస్థుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. " - నరేంద్ర గౌడ్‌, తుప్రాన్‌ డీఎస్పీ

మద్యం మత్తే హత్యకు కారణం : హత్య అనంతరం కూడా నిందితుడిలో పశ్చాత్తాపం కనిపించలేదు. మద్యం మత్తులోనే అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మద్యం మత్తే హత్యకు కారణమని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దీంతో మద్యం మరో కుటుంబాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టింది. రోజువారీ కూలీగా జీవించే బాధితుడి కుటుంబం ఒక్కసారిగా ఆధారం కోల్పోయింది. 22 రూపాయల కోసం జరిగిన ఈ హత్య ఆ కుటుంబాన్ని శాశ్వత విషాదంలోకి నెట్టింది.

పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు : మహేశ్​, సిరాజ్​లతో పాటు ఉండే​ మరో వ్యక్తి రవికుమార్​ ఫిర్యాదు మేరకు చేగుంట పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారని డీఎస్పీ తెలిపారు. హత్య చేసి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించిన నిందితుడి వివరాలు తెలుసుకుని, అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆయన చెప్పారు. అనంతరం విచారణలో భాగంగా భాగంగా కొన్ని సాక్షాధారాలు సేకరించారని అన్నారు. దానిలో నిందితుడు వేసుకున్న షర్ట్​, దాడికి ఉపయోగించిన రాయిని సీజ్​ చేశారని తెలిపారు.

విచక్షణ కోల్పోయి, మానవత్వాన్ని మరిచి : ఈ ఘటన సమాజానికి హెచ్చరికని మరోసారి స్పష్టంగా చెబుతోంది. మద్యం మత్తులో మనిషి తన ఆలోచన, మానవత్వాన్ని కోల్పోతున్నాడు. చిన్న కారణం కూడా పెద్ద నేరంగా మారుతోంది. 22 రూపాయలు ఒక సారి టీ తాగితే అయిపోతాయి. కానీ అదే మొత్తం ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని తీసేసింది. ఆ మద్యం మత్తు ఒక మనిషిని హంతకుడిగా మార్చింది.

