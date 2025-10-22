ETV Bharat / state

గో రక్షాదళ్‌ సభ్యుడిపై కాల్పులు - బాధితుడిని పరామర్శించిన బీజేపీ నేతలు

పోచారం ఐటీ కారిడార్ పరిధిలో కాల్పులు - సోనూసింగ్‌ అలియాస్ ప్రశాంత్‌పై కాల్పులు జరిపిన ఇబ్రహీం - సోనూసింగ్ పక్కటెముకల్లోకి దూసుకెళ్లిన బుల్లెట్ - విషయం తెలుసుకుని సోనూను ఆస్పత్రికి తరలించిన పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 11:01 PM IST

Man injured After being shot : మేడ్చల్ జిల్లాలోని యంనంపేటలో గోరక్షాదళ్ సభ్యుడు సోనూ సింగ్ అలియాస్‌ ప్రశాంత్‌పై ఓ వ్యక్తి తుపాకీతో కాల్పులు జరిపిన ఘటన కలకలం రేపింది. కీసర మండలం రాంపల్లికి‌‌ చెందిన సోనూ సింగ్ కొన్ని రోజులుగా గోవులను అక్రమంగా తరలిస్తున్న వారిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో బుధవారం కారులో ఇంటి నుంచి ఘట్‌కేసర్‌కు వస్తున్న క్రమంలో బహుదూర్‌పురకు చెందిన వ్యక్తి వెంబడించాడు.

కాల్పుల్లో గాయపడిన వ్యక్తి : యంనంపేట వద్ద కారును అడ్డగించి అతడితో వాగ్వాదానికి‌ దిగాడు. ఈ క్రమంలోనే సోనూ సింగ్‌పై నిందితుడు రెండు రౌండ్ల కాల్పులను జరిపాడు. దీంతో ఆయన పక్కటెముకల్లోకి బుల్లెట్‌ దూసుకెళ్లి గాయమైంది. స్థానికులు బాధితుడిని హుటాహుటిన మేడిపల్లిలోని ప్రైవేటు హాస్పిటల్​కు తరలించారు. మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం అక్కడి నుంచి సికింద్రాబాద్ యశోదా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనాస్థలాన్ని రాచకొండ సీపీ‌ సుధీర్ బాబు సందర్శించి పరిశీలించారు. ‌కాల్పులకు గల కారణాలను స్థానికులను అడిగి ఆయన తెలుసుకున్నారు. నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లుగా సీపీ తెలిపారు. సికింద్రాబాద్‌ యశోద హాస్పిటల్​లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితుడిని కేంద్రమంత్రులు కిషన్‌రెడ్డి, బండి సంజయ్‌, ఎంపీ ఈటల రాజేందర్‌, భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు తదితరులు పరామర్శించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

