ఎడారిలో గొర్రెలు కాయిస్తున్నారు - సౌదీలో ఉన్న నా బిడ్డను కాపాడండి సారూ : హైకోర్టును ఆశ్రయించిన తల్లి
సౌదీ అరేబియాలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానంటే నమ్మిన తెలంగాణ వ్యక్తి - ఎడారిలో గొర్రెల కాపరిగా పని చేస్తున్న వ్యక్తి - కుమారుడిని స్వదేశానికి తిరిగి తీసుకురావాలని హైకోర్టులో తల్లి ప్రార్థన
Published : July 10, 2026 at 12:51 PM IST
Telangana Man Defrauded In Saudi Arabia : సౌదీ అరేబియాలో దుర్భర జీవితాన్ని గడుపుతున్న తన కుమారుడు దాసరి అరవింద్ను స్వదేశానికి రప్పించాలని కోరుతూ అతడి తల్లి దాసరి రాజవ్వ హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తన కుమారిడి దీనావస్థ గురించి సీఎం ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ పట్టించుకోకపోవడంతో ఆమె న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. దిల్లీలోని భారత ప్రభుత్వ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి, దిల్లీలోని ప్రొటెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఎమిగ్రెంట్స్, సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్లోని భారత రాయబారి, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, జీఏడీ (ఎన్నారై) ముఖ్య కార్యదర్శి, డీజీపీ, జగిత్యాల ఎస్పీలను ప్రతివాదులుగా చేర్చారు.
గొర్రెల కాపరిగా మారిన అరవింద్ : రాజవ్వ పిటిషన్లో తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కరీంనగర్ జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం బీబీరాజ్పల్లికి చెందిన దాసరి అరవింద్కు సౌదీ అరేబియాలో ప్యాకింగ్ వర్కర్గా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామంటూ స్థానిక గల్ఫ్ ఏజెంట్ నమ్మబలికాడు. దీంతో రూ.90,000 చెల్లించి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అరవింద్ అక్కడికి వెళ్లాడు. ముందు చెప్పిన ఉద్యోగం కాకుండా, రియాద్కు దాదాపుగా 950 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఎడారిలో గొర్రెల కాపరిగా బలవంతంగా పనులు చేయిస్తున్నారు.
ఫోన్ సిమ్ కార్డు లాక్కున్నారు : భోజనం, తాగు నీరు, వసతి, వైద్య సదుపాయాలు ఏమీ లేకుండా పని చేయిస్తున్నారు. అంతేకాదు అరవింద్ ఫోన్ సిమ్ కార్డును సైతం లాక్కున్నారు. తన కుమారుడికి ప్రాణాపాయం ఉందని తల్లి తన పిటిషన్లో ఆందోళన వెలిబుచ్చారు. అరవింద్ తరఫున ధర్మపురి మండలం నేరెళ్లకు చెందిన హైకోర్టు న్యాయవాది మాదాసు భరత్చంద్ర హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై గురువారం జస్టిస్ బి.విజయసేన్రెడ్డి బెంచ్పై విచారణ జరిగిన తర్వాత ఈ నెల 16కు వాయిదా వేశారు.
రెండు నెలలైనా స్పందన లేదు : సౌదీ అరేబియాలో కష్టాలుపడుతున్న తమ కుమారుడి దీనస్థితిపై స్పదించాలంటూ అరవింద్ రాజవ్వ తల్లి తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఎన్నారై కమిటీ అడ్వయిజరీ కమిటీ వైస్ ఛైర్మన్ మంద భీంరెడ్డి సహకారంతో మే 8న సీఎం ప్రజావాణిలో వినతిపత్రం సమర్పించారు. దీంతో ప్రభుత్వం రియాద్లోని భారత రాయబార కార్యలాయానికి లేఖ రాసింది. అరవింద్ను సౌదీ పంపించిన ఏజెంట్పై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ముంబైలో రిజిస్టర్డ్ ఏజెన్సీ ప్రధాన కార్యాలయం ఉండటం వల్ల హైదరాబాద్లోని ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఎమిగ్రెంట్స్ ద్వారా నోటీసులు పంపారు.
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