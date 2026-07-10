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ఎడారిలో గొర్రెలు కాయిస్తున్నారు - సౌదీలో ఉన్న నా బిడ్డను కాపాడండి సారూ : హైకోర్టును ఆశ్రయించిన తల్లి

సౌదీ అరేబియాలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానంటే నమ్మిన తెలంగాణ వ్యక్తి - ఎడారిలో గొర్రెల కాపరిగా పని చేస్తున్న వ్యక్తి - కుమారుడిని స్వదేశానికి తిరిగి తీసుకురావాలని హైకోర్టులో తల్లి ప్రార్థన

Telangana Man Defrauded In Saudi Arabia
Telangana Man Defrauded In Saudi Arabia (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 12:51 PM IST

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Telangana Man Defrauded In Saudi Arabia : సౌదీ అరేబియాలో దుర్భర జీవితాన్ని గడుపుతున్న తన కుమారుడు దాసరి అరవింద్​ను స్వదేశానికి రప్పించాలని కోరుతూ అతడి తల్లి దాసరి రాజవ్వ హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. తన కుమారిడి దీనావస్థ గురించి సీఎం ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ పట్టించుకోకపోవడంతో ఆమె న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. దిల్లీలోని భారత ప్రభుత్వ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి, దిల్లీలోని ప్రొటెక్టర్ జనరల్​ ఆఫ్ ఎమిగ్రెంట్స్​, సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్​లోని భారత రాయబారి, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, జీఏడీ (ఎన్నారై) ముఖ్య కార్యదర్శి, డీజీపీ, జగిత్యాల ఎస్పీలను ప్రతివాదులుగా చేర్చారు.

గొర్రెల కాపరిగా మారిన అరవింద్ : రాజవ్వ పిటిషన్​లో తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కరీంనగర్ జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం బీబీరాజ్​పల్లికి చెందిన దాసరి అరవింద్​కు సౌదీ అరేబియాలో ప్యాకింగ్​ వర్కర్​గా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామంటూ స్థానిక గల్ఫ్​ ఏజెంట్​ నమ్మబలికాడు. దీంతో రూ.90,000 చెల్లించి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అరవింద్ అక్కడికి వెళ్లాడు. ముందు చెప్పిన ఉద్యోగం కాకుండా, రియాద్​కు దాదాపుగా 950 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఎడారిలో గొర్రెల కాపరిగా బలవంతంగా పనులు చేయిస్తున్నారు.

ఫోన్ సిమ్ కార్డు లాక్కున్నారు : భోజనం, తాగు నీరు, వసతి, వైద్య సదుపాయాలు ఏమీ లేకుండా పని చేయిస్తున్నారు. అంతేకాదు అరవింద్​ ఫోన్​ సిమ్​ కార్డును సైతం లాక్కున్నారు. తన కుమారుడికి ప్రాణాపాయం ఉందని తల్లి తన పిటిషన్​లో ఆందోళన వెలిబుచ్చారు. అరవింద్​ తరఫున ధర్మపురి మండలం నేరెళ్లకు చెందిన హైకోర్టు న్యాయవాది మాదాసు భరత్​చంద్ర హైకోర్టులో రిట్​ పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. దీనిపై గురువారం జస్టిస్ బి.విజయసేన్​రెడ్డి బెంచ్​పై విచారణ జరిగిన తర్వాత ఈ నెల 16కు వాయిదా వేశారు.

Telangana Man Defrauded In Saudi Arabia
అరవింద్ (Eenadu)

రెండు నెలలైనా స్పందన లేదు : సౌదీ అరేబియాలో కష్టాలుపడుతున్న తమ కుమారుడి దీనస్థితిపై స్పదించాలంటూ అరవింద్ రాజవ్వ తల్లి తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఎన్నారై కమిటీ అడ్వయిజరీ కమిటీ వైస్ ఛైర్మన్ మంద భీంరెడ్డి సహకారంతో మే 8న సీఎం ప్రజావాణిలో వినతిపత్రం సమర్పించారు. దీంతో ప్రభుత్వం రియాద్​లోని భారత రాయబార కార్యలాయానికి లేఖ రాసింది. అరవింద్​ను సౌదీ పంపించిన ఏజెంట్​పై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ముంబైలో రిజిస్టర్డ్​ ఏజెన్సీ ప్రధాన కార్యాలయం ఉండటం వల్ల హైదరాబాద్​లోని ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్​ ఎమిగ్రెంట్స్ ద్వారా నోటీసులు పంపారు.

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TAGGED:

SAUDI ARABIA TROUBLES
TELANGANA PEOPLE FACING IN GULF
గల్ఫ్ దేశాల్లో తెలంగాణ ప్రజలు
KARIMNAGAR ARAVIND IN SOUDI ARBIA
TELANGANA MAN DEFRAUDED IN SAUDI

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