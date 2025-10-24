కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో ఇంటి పెద్ద దిక్కు మృతి - విషాదంలో కుటుంబం
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో రావులపాలెంకు చెందిన వ్యక్తి మృతి - హైదరాబాద్, బెంగళూరులో క్రేన్లు అద్దెకు ఇస్తున్న శ్రీనివాస్రెడ్డి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 7:08 PM IST
Ravulapalem Man Dies in Kurnool Bus Accident: కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం అనేక కుటుంబాల్లో తీరని విషాదం నింపింది. ఈ ఘోర ప్రమాదం ఎంతోమంది కలలను దూరం చేసింది. క్షణాలలోనే మంటల్లో మాయమైన జీవితాలు, పెళ్లి ముందు ఉన్న యువకుడు, కలలతో నిండిన సాఫ్ట్వేర్ యువతులు, పండుగ అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్న ప్రయాణికులు, వారి కుటుంబాలకు ఈ ప్రయాణం శోకసంద్రాన్ని మిగిల్చింది.
ఇంటికి పెద్ద దిక్కు మృతి: ఈ బస్సు ప్రమాదంలో అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెం చెందిన కొవ్వూరి శ్రీనివాసరెడ్డి (39) ప్రాణాలు కోల్పోయారు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి క్రేన్ ఆపరేటర్గా జీవనం సాగిస్తున్నారు. 2 రోజుల క్రితం క్రేన్ పని నిమిత్తం హైదరాబాద్ వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి బస్సుపై బెంగళూరు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇతనికి భార్య లక్ష్మీ జ్యోతి గృహిణి, 8వ తరగతి చదువుతున్న కుమారుడు, 3వ తరగతి చదువుతున్న కుమార్తె ఉన్నారు. అదే విధంగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి వద్ద తండ్రి, అతని మామగారు కూడా జీవిస్తున్నారు. కుటుంబం మొత్తం ఈయన మీదనే ఆధారపడి ఉంది. కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కు అయిన ఇతను మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
బాపట్ల యువతి ధాత్రి మృతి: అలానే ఇదే ప్రమాదంలో బాపట్ల జిల్లా యద్ధనపూడి మండలం పూసపాడుకు చెందిన గన్నమనేని ధాత్రి (27) మృతి చెందారు. బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న ధాత్రి హైదరాబాద్లోని మేనమామ ఇంటికొచ్చి తిరిగి బెంగళూరు వెళ్తుండగా ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ధాత్రి తల్లి వాణి పూసపాడులో నివాసం ఉంటున్నారు. ఊహించని ఈ ఘటనతో ఆమె కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది.
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి: ఈ ప్రమాదంలో నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు మండలం గొల్లవారిపల్లిలోని ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మరణించారు. గొల్ల రమేశ్తో పాటు ఆయన భార్య పిల్లలు మృతి చెందారు. కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. గోళ్లవారిపల్లికి చెందిన గోళ్ల రమేశ్ (35), అనూష (30), మన్విత (10), మనీశ్ (12) మృతి చెందారు. బంధువులు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. 15 ఏళ్లుగా బెంగళూరులోని ప్రైవేట్ కంపెనీలో రమేశ్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. కంపెనీ ట్రిప్పులో భాగంగా కుటుంబసభ్యులతో కలిసి రమేష్ హైదరాబాద్ వెళ్లారు. తిరిగి వెళ్తుండగా, కర్నూలు జిల్లా ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. నలుగురి మృతితో గోళ్లవారిపల్లి గ్రామంలో విషాదఛాయలు నెలకొన్నాయి.
బైక్ను ఢీకొట్టిన బస్సు: హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. కర్నూలు శివారు చిన్నటేకూరులో జాతీయ రహదారి 44పై శుక్రవారం వేకువజామున ఈ ఘటన జరిగింది. బస్సు బైక్ను ఢీకొట్టిన తర్వాత బైక్ బస్సు కిందకు దూసుకెళ్లడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు సజీవ దహనమయ్యారు.
