అలిగి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కుమారుడు - 12 ఏళ్ల తర్వాత తల్లిదండ్రుల చెంతకు
వ్యాపారం వద్దన్నందుకు అలిగి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కుమారుడు - 12 ఏళ్లుగా కనిపించని జాడ - కర్నూలు పోలీసుల చొరవతో సోమవారం తల్లిదండ్రుల చెంతకు కుమారుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 3:40 PM IST
Man from NTR District Found After 12 Years in Kurnool: పిల్లలు కొద్దిసేపు కనబడకపోతేనే తల్లి తల్లడిల్లిపోతుంది. వాళ్లు ఎంత ఎదిగినా కన్నవాళ్లకు పసివాళ్లుగానే కనిపిస్తారు. స్నేహితులతో బయటకు వెళ్లి సమయానికి ఇంటికి రాకపోతే తల్లిదండ్రులు ఎంతో కంగారుపడతారు. పిల్లలు పెరిగి పెద్దైనా, చదువుల కోసమో, ఉద్యోగరిత్యానో ఎక్కడికైనా వెళ్లినా తల్లిదండ్రులు ప్రతి క్షణం వాళ్ల యోగక్షేమాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటిది కన్న కొడుకు ఏళ్ల తరబడి కనబడకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఆ వేదనను 12 ఏళ్లు అనుభవించారు ఆ తల్లిదండ్రులు. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా మోపిదేవి గ్రామానికి చెందిన వెంకట నాగేశ్వరరావు, అంజనమ్మలది వ్యవసాయ కుటుంబం. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు. బిడ్డల్ని ఉన్నత చదువులు చదివించి వారికి మంచి జీవితాన్నివ్వాలని ఆ తల్లిదండ్రులు కలలు కన్నారు. పెద్ద కొడుకు కె. సురేష్. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశాడు. ఇకపై తాను చదువు కొనసాగించలేనని, వ్యాపారం పెట్టాలని అనుకున్నాడు. ఇదే విషయాన్ని అమ్మానాన్నలకు చెప్పాడు. దానికి వారు అభ్యంతరం చెప్పారు. దీంతో వాళ్లపై అలిగిన సురేష్ ఇల్లు వదిలి పారిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఆ తల్లిదండ్రులు అతడి కోసం గాలిస్తున్నారు.
ఎంత వెతికినా ప్రయోజనం శూన్యం: కోపం తగ్గగానే తిరిగి వస్తాడని ఆ తల్లి వేయికళ్లతో ఎదురు చూసింది. కానీ వారికి నిరాశే మిగిలింది. ఏళ్లు గడుస్తున్నా కొడుకు ఆనవాళ్లు కానరాకపోవడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు మనోవేదన చెందారు. కానీ కుమారుడి ఆచూకీ కోసం వెతకడం మాత్రం ఆపలేదు. కుటుంబ సభ్యులు పలుచోట్ల వెతికినా అతని జాడ తెలియలేదు. కొడుకుపై బెెంగతో సురేష్ తండ్రి గత ఐదేళ్లు మానసిక సంఘర్షణ అనుభవిస్తున్నాడు.
సురేష్ ఆచూకీ కనుక్కోవడం కోసం ఆ తల్లిదండ్రులు వెతకని ప్రాంతం లేదు. కొడుకు తిరిగి వస్తాడని ఎదురు చూడని రోజు లేదు. ఇలా చూస్తూ చూస్తూ 12 ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. ఆ పుష్కర కాలం ఎదురుచూపులకు ఇక తెరపడింది. కర్నూలు పోలీసుల చొరవతో దూరమైన కుమారుడు సోమవారం తమ చెంతకు చేరాడు. దీంతో ఆ తల్లిదండ్రులు కళ్లు ఆనందభాష్పాలతో నిండిపోయాయి.
తల్లిచెంతకు చేరుకున్నాడిలా: సురేష్ కొన్ని సంవత్సరాల కిందట కర్నూలుకు చేరుకున్నాడు. చేతికి దొరికిన పని చేసుకుంటూ ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే కాలం వెళ్లదీస్తుండేవారు. ఇలా ఉండగా కరోనా సమయంలో సురేష్ ఒకసారి మీడియాతో మాట్లాడాడు. అనుకోకుండా అది తన కుటుంబ సభ్యుల కంట పడింది. ఇక అది ఎక్కడ అని చూడగా కర్నూలులో అని తెలిసింది. దాని ఆధారంగా సురేష్ తల్లిదండ్రులు తరచూ కర్నూలుకు వచ్చేవారు. అక్కడే వివిధ ప్రాంతాల్లో కుమారుడి కోసం వెతుకుతుండేవారు.
ఈ క్రమంలోనే వారు సురేష్ ఫొటో సేకరించారు. దాన్ని కర్నూలు రెండో పట్టణ పోలీసుస్టేషన్ క్రైం పార్టీ పోలీసులు ఫర్హాద్ఖాన్, రాములును కలిసి వారికి ఇచ్చారు. పోలీసులు ఆ ఫొటోతో నగరంలోని పాతబస్టాండులో పలుచోట్ల వాకబు చేసినట్లు చెప్పారు. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా కొందరు సురేష్ను గుర్తు పట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక అజంతా హోటల్ సిబ్బందిని విచారించగా అక్కడ సురేష్ ఫోన్ నంబరు దొరికింది.
పోలీసులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి అతను ఎక్కడున్నాడో కనిపెట్టారు. ఆ తర్వాత సోమవారం కర్నూలు రెండో పట్టణ పోలీసుస్టేషన్కు వెంకటనాగేశ్వరరావు, అతడి భార్యను పిలిపించారు. వారు అక్కడికి చేరుకున్నాక సురేష్ను వారికి అప్పగించారు. ఆ క్షణం ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతో భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. కొడుకును తమ చెంతకు చేర్చినందుకు క్రైం పార్టీ పోలీసులు ఫర్హాద్ఖాన్, రాములుకు వెంకట నాగేశ్వరరావు దంపతులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
