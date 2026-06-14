ఖర్చు రూ.60 వేల నుంచి రూ.15 వేలకు తగ్గింపు - చిరువ్యాపారికి కలిసొచ్చిన గ్యాస్ సంక్షోభం
గతంలో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం నెలకు సుమారు రూ.60 వేలు - ప్రస్తుతం విద్యుత్ బిల్లు నెలకు రూ.15 వేలు వరకు మాత్రమే అంటున్న చిరువ్యాపారి రవి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 3:27 PM IST
New Idea Instead Of Gas In Guntur : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితుల ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన రంగంపై పడుతోంది. గ్యాస్ సరఫరాలో అంతరాయాలు, ధరల పెరుగుదల కారణంగా చిన్న వ్యాపారులు తీవ్ర ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే గుంటూరుకు చెందిన ఓ చిరువ్యాపారి సాంకేతికతను ఆశ్రయించి ఈ సమస్యకు వినూత్న పరిష్కారం కనుగొన్నారు.
విద్యుత్ పొయ్యితో కొత్త దారి : గుంటూరు నగరంలోని రెడ్డిపాలెం కూడలిలో చికెన్ పకోడీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న రవి, పెరుగుతున్న కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. నెల నెలా గ్యాస్ ఖర్చులు పెరుగుతుండటంతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల కోసం అన్వేషించారు. ఈ క్రమంలో విద్యుత్తుతో పనిచేసే ప్రత్యేక పొయ్యి గురించి తెలుసుకుని విజయవాడలో తయారు చేయించుకున్నారు. సుమారు రూ.40 వేల వ్యయంతో రూపొందించిన ఈ విద్యుత్ పొయ్యిని తన దుకాణంలో ఏర్పాటు చేసి వినియోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వంట కార్యకలాపాలన్నీ ఈ పరికరంతోనే నిర్వహిస్తున్నట్లు రవి తెలిపారు.
సాంకేతికతతో భారీ ఆదా : రవి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గతంలో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం నెలకు సుమారు రూ.60 వేల వరకు ఖర్చు అయ్యేది. విద్యుత్ పొయ్యిని వినియోగించడం ప్రారంభించిన తర్వాత విద్యుత్ బిల్లు నెలకు సుమారు రూ.15 వేల వరకు మాత్రమే వస్తోంది. దీంతో ప్రతి నెలా గణనీయమైన మొత్తాన్ని ఆదా చేసుకునే అవకాశం లభించిందని ఆయన చెప్పారు. గ్యాస్ ధరలు ఇటీవల రెండు సార్లు పెరిగినప్పటికీ తన వ్యాపారంపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడలేదని, విద్యుత్ ఆధారిత వ్యవస్థ వల్ల ఖర్చుల నియంత్రణ సాధ్యమైందని వివరించారు.
చిరువ్యాపారులకు సాంకేతికతే ప్రత్యామ్నాయం : పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల నేపథ్యంలో హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ కేంద్రాల యజమానులు కూడా విద్యుత్ ఆధారిత వంట పరికరాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గుంటూరు నగరంలో ఇప్పటికే పలువురు వ్యాపారులు గ్యాస్కు బదులుగా విద్యుత్ పొయ్యులు, ఇండక్షన్ ఆధారిత వంట వ్యవస్థలను వినియోగించడం ప్రారంభించారు.
సుస్థిర వ్యాపారానికి టెక్నాలజీ తోడ్పాటు : పర్యావరణ హితమైన, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులతో పనిచేసే విద్యుత్ వంట పరికరాలు చిన్న వ్యాపారులకు వరంగా మారుతున్నాయి. ఇంధన ధరల హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంతో పాటు వ్యాపార స్థిరత్వాన్ని పెంచడంలో ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. భవిష్యత్తులో మరింత మంది చిరువ్యాపారులు ఇలాంటి సాంకేతిక పరిష్కారాలను స్వీకరించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
స్మార్ట్ బర్నర్ రూపకల్పన : తాజాగా ఐఐటీ తిరుపతి మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు ఒక వినూత్న ఆవిష్కరణను చేసి గృహిణుల జీవితాన్ని సులభతరం చేస్తున్నారు. వంటింటి పనులు, ముఖ్యంగా వంట సమయంలో చేతులు కాలటం, వేళ్లు, చున్నీలు, చీరకొంగులు మంటలు తగిలి దెబ్బతినటం అన్నీ చాలా సాధారణ సమస్యలు. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ విద్యార్థులు స్మార్ట్, సురక్షితమైన గ్యాస్ బర్నర్ రూపొందించారు.
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