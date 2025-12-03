ETV Bharat / state

అందుబాటులో ఉండాల్సిన పీహెచ్​సీకి తాళం - మెట్లపైనే పోయిన ప్రాణం

సకాలంలో రావల్సిన అంబులెన్స్​ ఆలస్యం - విచారణ జరిపిన డీఎంహెచ్‌వో - పీహెచ్‌సీ వైద్యుడు సస్పెండ్‌

cardiac arrest (ETV Bharat)
Old Man Died From A Cardiac Arrest At Kakinada District: అతనో సాధారణ వ్యక్తి. రోజులాగే తన దైనందిన కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని రాత్రికి ఇంటికి వచ్చి నిద్రపోయాడు. ఇంతలో ఒక్కసారిగా గుండెలో నొప్పి వచ్చింది. తెలిసిన వారి సహాయంతో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి చేరుకోగలిగాడు. కానీ ఏం లాభం ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండాల్సిన ఆరోగ్య కేంద్రం ఈ సారి లేదు. అక్కడికి వెళ్లేసరికి తాళం వేసి ఉంది. చేసేదేంలేక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మరో హాస్పిటల్​కి వెళ్లడానికి సన్నద్ధం అయ్యాడు. కానీ అంబులెన్స్​ కూడా సకాలంలో రాలేదు. అప్పటివరకు మృత్యువుతో పోరాడిన అతను హాస్పిటల్​ మెట్లపైనే కన్నుమూశాడు.

వివరాల్లోకి వెళ్తే: కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు మండలంలోని శరభవరానికి చెందిన ఇమంది మాణిక్యం (56) ఒంటరివాడు. అతను పొట్ట కూటికోసం గొల్లప్రోలు శివారులో తాటికొండ నాగు అనే హోటల్‌ నిర్వాహకుడి వద్ద పని చేస్తున్నాడు. అతనికి ఎవరూ లేకపోవడంతో పని చేసే హోటల్​ నిర్వాహకుడు నాగు ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు.

గుండెనొప్పి, ఆయాసంగా ఉందని: సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటాక 3 గంటల సమయంలో గుండెనొప్పి, ఆయాసంగా ఉందని మాణిక్యం నాగుకు చెప్పాడు. అతను వెంటనే చేబ్రోలులోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకొచ్చారు. అక్కడకు వెళ్లి చూస్తే ఆసుపత్రికి తాళం వేసి ఉంది. అది గమనించిన వెంటనే కాకినాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తీసుకువెళ్లేందుకు 108కు ఫోన్‌ చేశారు.

అంబులెన్స్​ ఆలస్యంగా రావడంతో: అంబులెన్స్​ కూడా గంట వరకూ రాలేదు. అప్పటివరకు నొప్పిని తట్టుకుంటూ అంబులెన్స్​ కోసం వేచి చూసిన మాణిక్యం ఆసుపత్రి మెట్లపైనే ప్రాణాలు వదిలాడు. మృతదేహాన్ని పీహెచ్‌సీ అరుగుపైనే ఉంచి, నాగు అతని బంధువులకు సమాచారమిచ్చారు.

పీహెచ్‌సీ వైద్యుడు సస్పెండ్‌: ఈ విషయం తెలుసుకున్నజిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారి నరసింహనాయక్‌ విచారణ జరిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఏం వచ్చినా ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికే మొదట వెళ్తారు. మరీ ముఖ్యంగా అత్యవసర సమాయాల్లో అండగా నిలిచేవి ఈ కేంద్రాలే. మాణిక్యం విషయంలో అందుబాటులో లేని వైద్యుడు సాయిరతన్‌ను సస్పెండ్‌ చేసినట్లు డీఎంహెచ్‌వో తెలిపారు. అక్కడ ఉండే స్టాఫ్‌నర్స్‌ సూర్యమణికి షోకాజ్‌ నోటీసు పంపించారు.

అసలు కార్డియక్​ అరెస్ట్​ అంటే ఏంటి: గుండె పనితీరు అస్తవ్యవస్తమైపోయి, హఠాత్తుగా కొట్టుకోవటం ఆగిపోతుంది. దీన్నే కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌ అంటారు. మన ఇంట్లో విద్యుత్‌ తీగల్లో తలెత్తే షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తో మాదిరిగానే ఇది సంభవిస్తుంది. గుండెలోని విద్యుత్‌ వ్యవస్థలో మార్పులు ఏర్పడటం వల్ల ద్వారా కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌ ప్రేరేపితమవుతుంది. దీంతో గుండె లయ (అరిత్మియా) గతి తప్పుతుంది. దీని ఫలితంగా గుండె రక్తాన్ని ఇతర భాగాలకు పంపించే ప్రక్రియ దెబ్బతింటుంది. అప్పుడు మెదడు, ఊపిరితిత్తులు వంటి ప్రధాన అవయవాలకు గుండె రక్తాన్ని పంప్‌ చేయలేక చతికిలపడుతుంది. ఆపై శరీర అవయవాలపై ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. క్రమంగా మనిషి మరణానికి కారణం అవుతుంది.

