ETV Bharat / state

ఎమ్మెల్యే అనుచరుడి అండ చూసుకుని రూ.45.70 లక్షలు మోసం - నిప్పంటించుకుని వ్యక్తి ఆత్మహత్య

అప్పు తీసుకుని తిరిగి చెల్లించట్లేదని వ్యక్తి ఆత్మహత్య - ఎమ్మెల్యే అనుచరుడి అండ చూసుకుని కేసు పెట్టుకుంటే పెట్టుకో అంటూ డబ్బులు ఇవ్వకుండా తిప్పలు పెట్టిన పలువురు

Man Dies by Himself Over Rs.45 Lakh Loan Fraud in East Dodavari District
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Man Dies by Himself Over Rs.45 Lakh Fraud in East Dodavari District: 'ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజలకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉండాలి, అనుచరులు తప్పు చేసినా అది మన తప్పే అవుతుంది.. అందరూ సన్మార్గంలో నడవాలి' అని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల ప్రజా ప్రతినిధులతో తరచూ చెప్తున్నారు. అయినా క్షేత్రస్థాయిలో నాయకుల అనుచరులమని చెప్పుకుని చాలా మంది దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటువంటి ఘటన తూర్పుగోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరం పోలీసుస్టేషన్‌ పరిధిలో గురువారం జరిగింది. పోలవరం జిల్లా అడ్డతీగలకు చెందిన గోగిన జయకిషన్‌(55) కొందరికి దాదాపు రూ.35 లక్షల పైన అప్పులు ఇచ్చారు. వారంతా గతేడాది చివరిలో ఎమ్మెల్యే అనుచరుడిని సంప్రదించి, అతని అండ చూసుకుని తిరిగి చెల్లించట్లేదు. దీంతో ఏం చెయ్యాలో తోచని ఆ వ్యక్తి పెట్రోల్​ పోసుకుని నిప్పంటించుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.

అసలేం జరిగిందంటే: ‘చిట్టీలు పాడి, తెలిసినవారి దగ్గర అప్పులు చేసి, కొందరికి అప్పులిచ్చాను. వారంతా మోసం చేయడంతో, అప్పులు తీర్చలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను’ అని వీడియోలో చెప్పి గోగిన జయకిషన్‌(55) ఒంటిపై పెట్రోలు పోసుకుని నిప్పంటించుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎమ్మెల్యే అనుచరుడి అండ చూసుకుని రూ.45 లక్షల 70వేలు మోసం చేశారని, తనను మోసగించిన వారి నుంచి ఆ మొత్తం రికవరీ చేసి తాను తీర్చాల్సిన అప్పులు చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి నారా లోకేశ్‌కు విన్నవిస్తూ వీడియో సామాజిక మాధ్యమంలో పోస్ట్‌ చేశారు. ధవళేశ్వరం, కడియం సీఐలు సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి మంటలను ఆర్పించి, ఆధారాలు సేకరించారు.

వేరే దారి లేక ఆత్మహత్య: జయకిషన్‌ తన చివరి వీడియోలో వై.లక్ష్మీభవాని (దుర్గమ్మ), కె.రామకృష్ణ, రమ్య, ఈశ్వరరావు, వేణి తదితరుల పేర్లు ప్రస్తావిస్తూ వీళ్లందరికీ ఒక్కొక్కరికి రూ.1.80 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు దాదాపు రూ.35 లక్షలకు పైగా అప్పుగా ఇచ్చినట్లు తెలియజేశారు. అందులో రూ.7 లక్షలు తిరిగి చెల్లించారని, మిగతా మొత్తం ఇస్తామని చెబుతూ వాయిదాలతో కాలం వెళ్లదీశారని పేర్కొన్నారు. పోయిన సంవత్సరం చివరిలో వీరంతా ఎమ్మెల్యే అనుచరుడిని సంప్రదించినట్లు తెలిసిందని, అతని అండ చూసుకుని తిరిగి మిగిలిన మొత్తం చెల్లించట్లేదన్నారు. ఏం చేయాలో తెలియక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

ఎమ్మెల్యేకు స్థానికంగా మంచి పేరుందని, ఆమె అనుచరుడు తాను అప్పులు ఇచ్చినవారికి అండగా ఉన్నట్లు తెలిసిందని, అతని భరోసాతోనే అప్పటి వరకు డబ్బులు ఇస్తామన్నవారంతా అప్పు తిరిగి చెల్లించలేమని, కావాలంటే కేసు పెట్టుకోవాలంటూ తిరగబడ్డారని వాపోయారు. అడ్డతీగలలో ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కేసు నీరుగార్చే ప్రమాదం ఉందన్న అనుమానంతో వేరే ప్రాంతానికి వెళ్తున్నట్లు అందులో వెల్లడించారు.

3 లీటర్ల పెట్రోలు: గతంలో జయకిషన్‌ కుటుంబసభ్యులు హైదరాబాద్‌లో ఉండేవారు. కుటుంబ సమస్యల కారణంగా భార్యాబిడ్డలు తనకు దూరం కావడంతో అటవీ ప్రాంతంలో ప్రశాంత జీవనం సాగించవచ్చని భావించిన జయకిషన్​ దాదాపు 15 సంవత్సరాల క్రితం అడ్డతీగల చేరుకున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తెలిసింది. స్థానికంగా వివాదరహితుడిగా గుర్తింపు పొందిన ఈయన స్థానికులను కేదార్‌నాథ్, బద్రీనాథ్, వారణాసికి తీసుకెళ్లేవారు. ఓ స్నేహితుడికి హైదరాబాద్‌ వెళ్తున్నట్లు చెప్పి, అతని కారులో రాజమహేంద్రవరం రైల్వేస్టేషన్‌కు వచ్చారు. అక్కడి నుంచి రాజవోలు ప్రాంతానికి వచ్చి పెట్రోలు పోసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. రెండు కవర్లలో సుమారు 3 లీటర్ల పెట్రోలు తీసుకొచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

'లక్షకు నెలకు పది వేలు' అంటూ గాలం - కోట్లు వసూలు చేసి బోర్డు తిప్పేసిన కన్సల్టెన్సీ!

ఫేస్‌బుక్ 'ఫ్రెండ్' ట్రేడింగ్ వల - రిటైర్డ్ టీచర్‌కు ఏకంగా రూ.1.09 కోట్ల కుచ్చుటోపీ!

TAGGED:

PERSON SUICIDE
MAN DIES BY HIMSELF LOAN FRAUD
VIRAL SELFIE VIDEO BEFORE SUICIDE
నిప్పంటించుకుని వ్యక్తి ఆత్మహత్య
TRAGEDY IN EAST GODAVARI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.