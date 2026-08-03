మైనర్ డ్రైవింగ్ - స్కూటీని ఢీకొట్టిన కారు - విశ్రాంత ఉద్యోగి మృతి, మరొకరికి గాయాలు
మైనర్ కారు డ్రైవింగ్కు ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి మృతి - బాలుడు నడుపుతుండగా అదుపు తప్పి ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన కారు - ఓ వ్యక్తి మృతి, మరొకరికి గాయాలు -7 వాహనాలు ధ్వంసం
Published : August 3, 2026 at 8:26 AM IST
Man Dies After Car Driven By Minor : డ్రైవింగ్లో అనుభవం లేని ఓ మైనర్ బాలుడు కారు నడిపి ఓ నిండు ప్రాణం బలిగొన్నాడు. ఓ కుంటుంబానికి జీవిత కాలపు వేదనను మిగిల్చాడు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇవ్వకూడదని పోలీసులు ఎంత చెబుతున్నా, కొందరి చెవికి ఎక్కడం లేదు. వారి సరదా కోసం వాహనాలు నడిపి ఎదుటి వారి జీవితాల్లో చీకటి నింపుతున్నారు.
మైనర్ డ్రైవింగ్కు నిండు ప్రాణం బలి : స్థానికులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం, హైదరాబాద్ కార్మికనగర్లో మైనర్ డ్రైవింగ్కు ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి ప్రాణాలు బలయ్యాయి. ఆయన సోదరుడు తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రి పాలయ్యాడు. రోడ్డుపై పార్క్ చేసిన 7 ద్విచక్ర వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. మైనర్ డ్రైవింగ్ చేసి సృష్టించిన బీభత్సం అంతా ఇంతా కాదు.
బోరబండకు చెందిన నవాజ్, మరో ఇద్దరు మైనర్లు ఎస్సార్నగర్లోని ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్నారు. స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా ముగ్గురూ అనంతగిరి హిల్స్కు వెళ్లాలనుకున్నారు. శ్రీరామ్నగర్లో ఇమ్రాన్ వద్ద కారును అద్దెకు తీసుకున్నారు. కార్మికనగర్లోని బోరు వద్ద వాహనాన్ని శుభ్రం చేశారు. కారును అక్కడే నిలిపిన నవాజ్, ఇంటికెళ్లి మళ్లీ వస్తానంటూ వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో డ్రైవింగ్ రాని ఒక బాలుడు తాను కారు నడుపుతానంటూ వాహనాన్ని ముందుకు తీశాడు.
బైక్ను ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లిన కారు : కారు వేగం పెరగటంతో కంగారు పడిన ఆ బాలుడు వీధిలో నిలిపిన ద్విచక్ర వాహనాలను ఢీకొడుతూ ముందుకెళ్లాడు. బ్రేక్కు బదులు యాక్సిలేటర్ నొక్కటంతో కారు వేగం మరింత పెరిగింది. అదే సమయంలో ద్విచక్ర వాహనంపై అన్నదమ్ములు రాజ్ కుమార్, ప్రభాకర్ ఎదురుగా వస్తూ కారును తప్పించుకునేందుకు వారి వాహనాన్ని మరింత పక్కకు పోనిచ్చారు. అయినా ఫలితం లేకపోయింది.
అప్పటికే దూసుకొచ్చిన కారు ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టి ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లింది. కారు చక్రాల కింద నలిగిపోయిన రాజ్కుమార్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ప్రభాకర్ను స్థానికులు మాదాపూర్లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సహాయక చర్యల్లో ప్రమాదానికి కారణమైన బాలుడు పాల్గొని మెల్లగా జారుకునే ప్రయత్నం చేయగా స్థానికులు పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నలుగురిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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