పోలీస్ స్టేషన్లో ఆత్మహత్యాయత్నం - చికిత్స పొందుతూ బాధితుడు మృతి
భీంగల్ పోలీస్స్టేషన్ ఆవరణలో సోమవారం ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన సుధాకర్ మృతి చెందాడు. పెట్రోల్ పోసుకొని నిప్పంటించుకోగా 90 శాతం కాలిన గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చేరిన సుధాకర్ చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
Published : October 6, 2026 at 4:54 PM IST
Bheemgal Police Station Incident : నిజామాబాద్ జిల్లా భీమ్గల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో సోమవారం ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన సుధాకర్(60) మృతి చెందాడు. పెట్రోల్ పోసుకొని నిప్పంటించుకోగా 90 శాతం కాలిన గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చేరిన సుధాకర్ ఇవాళ ఉదయం చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆయన మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సుధాకర్ మృతికి పోలీసుల వేధింపులే కారణమని బాధితుని కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆత్మహత్యకు పోలీసులకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని నిజామాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ సాయి చైతన్య చెప్పడంతో వ్యాపార సంస్థలు బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. సుధాకర్ మృతికి కారకులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
అసలేం జరిగింది?
భీమ్గల్ మండల కేంద్రంలో నివాసం ఉండే పొలాస సుధాకర్(60) గత ఐదేళ్ల నుంచి స్థానికంగా ఓ టీ స్టాల్ నడుపుకొంటూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. సోమవారం ఉదయం 9.30 గంటల సమయంలో పోలీస్స్టేషన్ ఆవరణకు వచ్చిన ఆయన వెంట తెచ్చుకున్న పెట్రోలు ఒంటిపై పోసుకొని ఒక్కసారిగా నిప్పంటించుకొన్నారు. దీంతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. శరీరం కాలుతుంటే కేకలు వేస్తూ అటూ ఇటూ పరుగెత్తి ఓ చోట పడిపోయారు. అక్కడ ఉన్న స్థానికులు ఇసుక చల్లి, వస్త్రాలతో మంటలు ఆర్పారు.
వీడియోలో రికార్డు
ఎందుకు ఇలా పెట్రోల్ పోసుకున్నావని సుధాకర్ను వారు అడగగా "నా దుకాణం ఎదుట రెండు టేబుళ్లు పెట్టుకున్నాను. అవి రోడ్డుపైకి వచ్చాయని పోలీసులు నాపై కేసు బుక్ చేసి, కోర్టుకు పంపించారు. వారి వేధింపుల కారణంగానే ఈ పని చేశా" అని చెప్పారు. దానిని అక్కడున్నవారు వీడియో తీశారు. అనంతరం బాధితుడిని చికిత్స కోసం నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు.
వాంగ్మూలం తీసుకున్న పోలీసులు
ఆసుపత్రిలో పోలీసులు సుధాకర్ వాంగ్మూలం తీసుకొని ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. అందులో సుధాకర్ తన టీ స్టాల్ ఎదురుగా ఓ దుకాణం ఉందని అందరూ తన వద్దే సిగరెట్లు కొంటున్నారని, అతని వద్ద ఎవరూ కొనడం లేదన్న అక్కసుతో కొంతమంది విలేకరులను తన మీదకు పంపించి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడని చెప్పాడు. అలాగే తన దుకాణాన్ని తొలగించాలని వేధించిన కారణంగానే ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు చెప్పారు.
భీమ్గల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట ఆందోళన
పోలీసుల కారణంగా సుధాకర్ ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకున్నారనే విషయాన్ని నిజామాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ సాయిచైతన్య ఖండించారు. మరోవైపు సుధాకర్కు న్యాయం చేయాలని ఆయన కుటుంబసభ్యులు, గ్రామస్థులు భీమ్గల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట ఆందోళనకు దిగడంతో పోలీసులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. సుధాకర్ మృతితో నేడు భీమ్గల్లో బంద్ కొనసాగుతోంది.
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