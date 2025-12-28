ETV Bharat / state

మంచినీళ్లు అనుకొని రసాయనం ఇచ్చిన తల్లి - తాగిన క్షణాల్లోనే యువకుడి మృతి

నల్గొండ జిల్లాలో విషాదం - నీళ్లు అనుకుని రసాయనం తాగి యువకుడి మృతి - తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన మిర్యాలగూడ వన్ టౌన్ పోలీసులు

MISTAKENLY DRINKING A CHEMICAL
మృతుడు గణేశ్‌(19) (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 9:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Young Man Died after Drinking Chemical : తమ కుమారుడు అనారోగ్యం పాలవ్వడంతో అప్రమత్తమైన తల్లిదండ్రులు అతడిని ఎప్పటిలాగే ఆరోగ్యంగా చూడాలనుకున్నారు. ఆ యువకుడి తల్లికి కుమారుడంటే చెప్పలేని ప్రేమ. చేతికొచ్చిన కుమారుడు అనారోగ్యం బారిన పడటం చూసి వారు తట్టుకోలేకపోయారు. ఎలాగైనా నయం చేయించాలనుకున్నారు. కానీ అంతలోనే తమ కుమారుడు అనంతలోకానికి పయనమయ్యాడు. ఆసుపత్రికి వెళ్లిన ఆ యువకుడికి అసలు ఏమైంది?

ఆసుపత్రిలో జ్వరంతో బాధపడుతున్న కుమారుడికి మాత్ర ఇచ్చిన తల్లి, తాగు నీరనుకొని అక్కడి ల్యాబులోని ప్రమాదకర కెమికల్​ను తాగించడంతో అతను క్షణాల్లో వెంటనే మృతి చెందిన విషాదకర ఘటన శనివారం నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ పట్టణంలో చోటు చేసుకుంది. బాధిత బంధువులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అనుముల మండలంలోని చిన్న అనుముల గ్రామానికి చెందిన సండ్ర సత్యనారాయణ-రామలింగమ్మ అనే దంపతులకు కుమార్తె, కుమారుడు సంతానం.

జ్వరం ఎక్కువగా ఉండటంతో పారాసిటమాల్ : కుమారుడు గణేశ్‌ (19) హైదరాబాద్‌లోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. రెండు రోజులుగా అతనికి జ్వరం వస్తుండటంతో అనుముల గ్రామంలోని ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. అనంతరం శనివారం ఉదయం మిర్యాలగూడలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. జ్వరం ఎక్కువగా ఉండటంతో ముందు పారాసిటమాల్‌ మాత్ర వేయాలని వైద్య సిబ్బంది సూచించారు.

తాగునీరే అనుకుని : దీంతో కుమారుడికి పారాసిటమాల్ మాత్ర ఇచ్చిన తల్లి, తాగు నీటి కోసం ఆసుపత్రిలో ఉన్న నీళ్ల క్యాను వద్దకు వెళ్లగా అందులో నీళ్లు లేవు. దీంతో తాగునీటి కోసం అటు ఇటు చూస్తూ ఆ పక్కనే ఉన్న ల్యాబులోకి వెళ్లింది. అక్కడ క్యానులో ఉన్న ఫార్మాల్డిహైడ్‌ రసాయనాన్ని తాగు నీరే అనుకొని బాటిల్‌లో నింపి తీసుకొని వచ్చి కుమారుడికి ఇచ్చింది. రెండు గుటకలు తాగిన గణేశ్‌ వెంటనే తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై మృతి చెందాడు.

MISTAKENLY DRINKING A CHEMICAL
ఆసుపత్రిలో స్వాధీనం చేసుకున్న ఫార్మల్‌డీహైడ్‌ రసాయనం క్యాన్‌ (Eenadu)

ఆసుపత్రి నిర్లక్ష్యం వల్లనే! : ఆసుపత్రి యాజమాన్యం తాగునీరు ఉంచకపోవడం, ప్రమాదకర కెమికల్ నిర్లక్ష్యంగా వదిలేయడంతోనే గణేశ్‌ మృతి చెందాడని ఆరోపిస్తూ బంధువులు ఆందోళన చేపట్టారు. దీంతో ఘటనా స్థలికి పోలీసులు చేరుకొని వారికి సర్దిచెప్పారు. ఆసుపత్రి నిర్లక్ష్యం వల్లనే తమ కుమారుడు మృతి చెందాడని తండ్రి సత్యనారాయణ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు మిర్యాలగూడ వన్ టౌన్ సీఐ నాగభూషణరావు తెలిపారు.

ఆసుపత్రి యాజమాన్యంపై స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. తాగునీరు ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్ల ఒక ప్రాణం బలైపోయిందని, ఇప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రుల శోకానికి మూల్యం ఎలా చెల్లిస్తారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కనీస సౌకర్యమైన తాగునీటిని ఏర్పాటు చేసే సమయం కూడా లేదా అని నిలదీస్తున్నారు. పోలీసులు సంబంధిత ఆస్పత్రి యాజమాన్యంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. ల్యాబులోకి ఎవరూ వెళ్లకుండా నిరోధించలేకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉండటం వల్లే ఇలా జరిగిందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తెలుగులో పిపీలికాలంతం : ఫార్మాల్డిహైడ్ లేదా ఫార్మలిన్ అనేది ల్యాబులలో ఉపయోగించే రసాయనిక పదార్థం. ఇది అన్నిటికన్నా సరళమైన ఆల్డిహైడ్. దీనికి చాలా రకాల పేర్లు ఉన్నాయి. మెతనాల్, మెతల్ ఆల్డిహైడ్, మెతిలీన్ గ్లైకాల్, ఫార్మలిన్, ఫార్మాల్, మెతిలీన్ ఆక్సైడ్, అనే ఇంగ్లీషు పేర్లే కాకుండా దీన్ని తెలుగులో పిపీలికాలంతం అని పిలుస్తారు. తక్కువ మోతాదులో తీవ్రమైన ఎక్స్‌పోజర్ తలనొప్పి, రినిటిస్, డిస్ప్నియా వంటి వాటికి ఇది దారి తీస్తుంది. అధిక మోతాదులో తీవ్రమైన శ్లేష్మ పొర చికాకు, మంట, లాక్రిమేషన్, బ్రోన్కైటిస్, పల్మనరీ ఎడెమా లేదా న్యుమోనియా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలకు కారణం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఆస్పత్రిలో కొడుకు మృతి- సంచిలోనే మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లిన తండ్రి

సవతి తండ్రి అమానుష దాడి - మృత్యువుతో పోరాడి బాలుడి మృతి

TAGGED:

PRIVATE HOSPITAL IN MIRYALAGUDA
MISTAKENLY DRINKING A CHEMICAL
DIED AFTER DRINKING CHEMICAL
FORMALDEHYDE CHEMICAL
MISTAKENLY DRINKING A CHEMICAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.