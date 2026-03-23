మటన్ ఉడకలేదని పోలీస్స్టేషన్కు - ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?
తాడిపత్రిలో మటన్ ఉడకలేదని పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లిన వ్యక్తి - 20 సార్లు ఉడికించినా మటన్ ఉడకలేదని ఫిర్యాదు - ఏకంగా ఉడకని మటన్ను తీసుకొని పోలీసుల వద్దకు - ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 1:39 PM IST
Man Complaint at Police Station Alleging Mutton Not Cooked: ‘ఉడకని మటన్’ కథ తెలుసా? సోషల్ మీడియాతో పాటు అనంతపురం జిల్లాలో ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం ఆసక్తికరంగా మారింది. మేక తలకాయ కూర ఉడకలేదని మటన్ షాపు యజమానిపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఓ వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేయడానికి పొలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఈ వింత ఘటన అనంతపురం జిల్లాలోని తాడిపత్రిలో జరిగింది. తాడిపత్రిలో జరిగిన ఈ వింత ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఉగాది పండుగ నేపథ్యంలో జరిగిన ఈ సంఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే తాడిపత్రికి చెందిన సోడాల హాజి అనే వ్యక్తి ఉగాది పండుగ సందర్భంగా తన కుటుంబంతో కలిసి విందు చేసుకోవాలని భావించాడు. ఈ క్రమంలో మార్కెట్కు వెళ్లి మటన్ కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. అయితే ఆ మటన్ను వండేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు అతనికి ఆశ్చర్యకరమైన పరిస్థితి ఎదురైంది. సాధారణంగా కొద్ది సేపట్లో ఉడికే మటన్, ఎంతసేపు ఉడికించినా మృదువుగా మారలేదు. మొదట అది సాధారణ సమస్యగా భావించిన ఆ వ్యక్తి మళ్లీ మళ్లీ వండే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ సుమారు 20 సార్లు ఉడికించినప్పటికీ మటన్ ఉడకకపోవడంతో అతనికి అనుమానం కలిగింది. తాను కొనుగోలు చేసిన తలకూర నాణ్యతపై సందేహం వ్యక్తం చేస్తూ తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు.
నేరుగా స్థానిక పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కు: దీంతో, విక్రయదారుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న అతను వండిన తలకాయ కూర ఉన్న పాత్రతో సహా నేరుగా స్థానిక పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాడు. ఈ దృశ్యం చూసిన పోలీసులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. పోలీసులకు తన సమస్యను వివరించిన ఆ వ్యక్తి తాను మోసపోయానని విక్రయదారుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరాడు. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న సీఐ ఆరోహణరావు అతనికి శాంతంగా వివరించి ఇలాంటి విషయాల్లో ముందుగా విక్రేతతో మాట్లాడాలని సూచించారు. అంతేకాకుండా, సమస్యను పెద్దదిగా మార్చకుండా సర్దిచెప్పడంతో ఆ వ్యక్తి చివరికి వెనుదిరిగాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా హాస్యాస్పదంగా మారడంతో పాటు, సోషల్ మీడియాలో కూడా చర్చకు దారితీసింది.''ఉడకని మటన్'' కథ ప్రస్తుతం ప్రజల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
''సోడాల హాజి అనే వ్యక్తి స్థానిక మటన్ దుకాణం వద్ద తలకాయ కూర తీసుకుని దాన్ని వండుకునే సందర్భంలో 20 విజిల్స్ పెట్టినా కూడా కూర ఉడకడం లేదని మాకు సరైన తలకాయ కూర ఇవ్వలేదని వండిన కూరతో పోలీసుల వద్దకు రావడం జరిగింది. నిజంగా మాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. ఈ విధంగా కూడా ప్రజలు ఉంటారా అని అనిపించింది. గతంలో కూడా ఓ వ్యక్తి కుడుములు పెట్టలేదని డయల్ 100కు కాల్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలు ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికి 100కు ఫోన్ చేసి దీనిని దుర్వినియోగం చేయకూడదు.''- ఆరోహణరావు, తాడిపత్రి సీఐ
