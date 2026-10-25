అప్పుల భారంతో వ్యక్తి ఆత్మహత్య - సోషల్ మీడియాలో శ్రద్ధాంజలి ఫొటో పోస్ట్ చేసి బలవన్మరణం
Man Commits Suicide Due To Debts : పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి పెరిగిపోయిన అప్పుల బాధను తట్టుకోలేక పురుగుల మందు తాగి ప్రాణాలు విడిచాడు.
Published : October 25, 2026 at 2:31 PM IST
Man Commits Suicide Due To Debts : అప్పుల భారంతో కుంగిపోయిన ఒక యువకుడు, తన శ్రద్ధాంజలి ఫొటో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం, పెద్దపల్లి జిల్లాలోని జూలపల్లి మండలం పెద్దాపురానికి చెందిన బండారపు సురేష్ (34) జీవనోపాధి కోసం అప్పులు చేసి, రెండేళ్ల క్రితం ఖతార్ దేశానికి వెళ్లాడు. అక్కడ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో అప్పులు తీరకముందే తిరిగి వచ్చేశాడు. ఇందిరమ్మ పథకం కింద ఇల్లు మంజూరైన తర్వాత మరోసారి అప్పులు చేయాల్సి వచ్చింది.
ఫొటోకు దండవేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్
ఇటీవల సురేష్ భార్య రమాదేవి బతుకమ్మ పండుగ కోసం గోపాలరావుపేటలోని తమ పూర్వీకుల ఇంటికి వెళ్లింది. ఈ సమయంలో ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సురేష్, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున తన ఫొటోకు దండ వేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత పురుగుమందు తాగి, తన భార్య రమాదేవికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాడు. రమాదేవి వెంటనే సురేష్ సోదరులకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పింది. అప్రమత్తమై వెంటనే కరీంనగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం రాత్రి సురేష్ మరణించాడు. మృతుడు భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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