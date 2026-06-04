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YUVA : "మా అమ్మ కలే నా విజయం"- తల్లి కోసం సివిల్​ సర్వీస్ క్లియర్ చేసిన కుమారుడు

ఐఆర్ఎస్‌కు ఎంపికైన ప్రమోద్ విష్ణు - అమ్మ కన్న కల నిజం చేసిన ప్రమోద్ విష్ణు - సివిల్స్‌లో 640వ ర్యాంకు సాధించిన యువకుడు - తల్లి స్ఫూర్తితోనే ఐఆర్ఎస్ అధికారిగా విజయం

Civil Service Inspirational Story
Civil Service Inspirational Story (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 7:22 PM IST

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Civil Service Inspirational Story : అమ్మే తొలి గురువు. ఆమె ఒడిలోనే అక్షరాలు దిద్దాడు. ఆ తల్లి కన్న కలలను నిజం చేయడమే ధ్యేయంగా సివిల్స్ వైపు అడుగులు వేశాడా యువకుడు. కానీ ఓ వైపు సివిల్స్ సాధించాలనే పట్టుదల మరోవైపు కంటి ముందే క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్న కన్నతల్లి. ఆ కష్టాన్ని, కన్నీళ్లను మనస్సులోనే దాచుకుని రాత్రింబవళ్లు శ్రమించాడు. చివరికి సివిల్స్ సాధించి, 640వ ర్యాంకుతో అమ్మ కోరిక నెరవేర్చాడు విజయనగరానికి చెందిన ప్రమోద్ విష్ణు. ఆ తల్లి స్ఫూర్తితోనే తాను ఐఆర్​ఎస్​కు ఎంపికయ్యారు.

దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూను అతను ఎలా ఫేస్ చేశాడు? ఇంటర్వ్యూ బోర్డు తనను అడిగిన అత్యంత కష్టమైన ప్రశ్న ఏంటి? అటు తల్లి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్నవేళ, ఇటు చదువుపై దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయంలో ఎదురైన మానసిక ఒత్తిడిని అతను ఎలా కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు? తన సక్సెస్ సీక్రెట్స్ ఏంటో ప్రమోద్ విష్ణు మాటల ద్వారా తెలుసుకుందాం.

తల్లిదండ్రుల బాటలోనే ప్రమోద్​ విష్ణు : తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ఉపాధ్యాయులు కావడంతో బాల్యం నుంచే క్రమశిక్షణతో పెరిగాడు ప్రమోద్ విష్ణు. అమ్మనాన్న గవర్నమెంట్​ ఉద్యోగులు కావడంతో తనూ ఆ దిశగానే అడుగులు వేయాలనుకున్నారు. తన తండ్రి సామాజిక కార్యక్రమాలలో చురుకుగా పాల్గొనేవారు. ఎవరికైనా సాయం అని అడిగితే చేసేవారు. రామాలయం కట్టారు. అవసరమైన వారికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించేవారు. తన నాన్న చేసే సేవా కార్యక్రమాల ప్రభావం విష్ణుపై చాలా ఉండేది.

క్యాన్సర్​తో పోరాడి చనిపోయిన తల్లి : విష్ణును సివిల్స్​ వైపు వెళ్లేలా ప్రోత్సాహం నింపింది తన తల్లే. కానీ తనకి క్యాన్సర్​ అని తెలిసినపుడు సివిల్స్​ వచ్చే ఏడాది రాద్దామనుకున్నారు. ఎందుకంటే అప్పటికే తనకి బ్యూరో ఆఫ్​ ఇమిగ్రేషన్​లో జాబ్​ వచ్చింది. కానీ తన అమ్మనాన్న వద్దని పరీక్షకు హాజరవ్వాలని చెప్పడంతో కష్టపడి చదివి మంచి స్కోర్ చేశారు.

అమ్మకి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడం, ప్రిలిమ్స్​, మెయిన్న్​ పరీక్షల సమయం కావడం వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా చాలా ఇబ్బందిపడ్డారు. నవంబర్ 11న ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. అపుడు ఇంటర్వ్యూకు సెలక్ట్​ అయ్యారని తెలిసినపుడు ఫ్యామిలీ అంతా చాలా సంతోషపడ్డారు. కానీ ఇంటర్య్వూకు ముందే ఆమె చనిపోయారు. ఆ బాధను తట్టుకుని ముఖాముఖికి హాజరయ్యారు. అందులోనూ యావరేజ్ స్కోర్​ను సాధించారు.

ఇంటర్వ్యూలో ఆ ప్రశ్న తడబడేలా చేసింది : సివిల్ బోర్డ్​లో గంభీరంగా 'ఎందుకు అందరూ ఐఐటీ అంటే పిచ్చెక్కిపోతుంటారు? ఐఐటీ ఒకటేనా ప్రపంచం, అది లేకపోతే జీవితం లేదా?' అని విష్ణుని అడిగారు. అలా బోర్డ్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన తడబడ్డారట. ఎందుకంటే ఐఐటీలతో ప్రయోజనం లేదంటే చదివి ఉపయోగం లేదంటారేమోనని, బెస్ట్​ అంటే ఐఐటీ తప్ప ఏదీ ఒప్పుకోవంటారేమోనని జవాబు చెప్పడంలో ఇబ్బందిపడినట్లు తన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.

"జెన్​జీ ఏదైనా పని చేసినపుడు ఎక్కువగా ఒత్తిడికి గురైనట్లు అనిపిస్తే జర్నల్ రాయాలి. అంటే ఆ రోజు తేదీ వేసి మీకు ఏది గుర్తుకు వస్తుందో ఆ విషయాన్ని అందులో రాయాలి. ఎన్నిసార్లు గుర్తుకు వస్తే అన్నిసార్లు రాయాలి. డిప్రేషన్, ఆన్​క్సైటీ వల్ల ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. దాని నుంచి బయటపడాలంటే ప్రశ్నను పక్కన పెట్టాలి. సమాధానం కోసం వెతకాలి. మన ఆలోచనల మీద మనకు గ్రిప్ ఉన్నపుడు అవతలి వారు ఏది చెప్పిన గుడ్డిగా నమ్మం. ఏది కరెక్ట్​, ఏది తప్పో ఆలోచిస్తాం" - ప్రమోద్ విష్ణు, ఐఆర్​ఎస్ ర్యాంకర్

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TAGGED:

సివిల్ సర్వీస్ సక్సెస్ స్టోరీ
UPSC MOTIVATIONAL STORY
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CIVIL SERVICE INSPIRATIONAL STORY

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