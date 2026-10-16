రూ.350 కూలీ డబ్బులు ఇవ్వలేదని దారుణ హత్య
Tamilnadu Worker Found Dead in Nalgonda : కార్మికులు డబ్బుల పంపిణీ విషయంలో చెలరేగిన గొడవ చివరికి హత్యకు దారితీసింది. తమిళనాడుకు చెందిన ముత్తురాజ్పై దాడి చేయగా అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు.
Published : October 16, 2026 at 5:13 PM IST
Tamilnadu Worker Found Dead in Nalgonda : తమిళనాడు నుంచి పొట్టచేతపట్టుకుని వచ్చారు. కలిసి పనిచేశారు. కలిసి ఒకే గదిలో నివసించారు. కష్టసుఖాలు పంచుకోవాల్సింది పోయి కయ్యానికి కాలు దువ్వారు. పనికి తీసుకొచ్చిన మేస్త్రి పైనే తిరగబడ్డారు. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని వ్యక్తి కుటుంబాన్ని రూ.350 వివాదం రోడ్డున పడేసింది. అసలేం జరిగింది డబ్బుల పంపిణీ విషయంలో చెలరేగిన గొడవ చివరికి ఎక్కడికి దారితీసింది.
తమిళనాడులోని తూత్తుకుడికి చెందిన మరియన్ ముత్తు అలియాస్ ముత్తురాజ్ ఇంటి నిర్మాణ పనుల్లో మేస్త్రిగా పనిచేసేవాడు. నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని హైదరాబాద్ రోడ్డులో ఓ షాపింగ్ మాల్ నిర్మాణం జరుగుతుండగా అందులో వెల్డింగ్ పనులు చేసేందుకు తమిళనాడు నుంచి వచ్చాడు. వస్తూవస్తూ తమ ప్రాంతానికి చెందిన గణేశన్, పరమశివన్, ధన్రాజ్లను కూడా వెంట తీసుకొచ్చాడు. ఒక్కొక్కరికి రోజుకి రూ.1000 కూలీ ఇస్తానన్నాడు. వీరంతా నల్గొండలోని మీర్బాగ్ కాలనీలో ఉన్న షా రెసిడెన్షియల్ బహుళ అంతస్థుల భవనంలో అద్దెకు ఉన్నారు. పగలు షాపింగ్ మాల్ నిర్మాణ పనులు చేసి రాత్రి అక్కడ బసచేసేవారు.
రూ.350 కోసం కార్మికుల మధ్య ఘర్షణ
సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన సాయంత్రం పనులు ముగించుకుని అద్దెకు ఉంటున్న రూమ్కు వెళ్లారు. నలుగురు కలిసి అర్ధరాత్రి వరకు మద్యం తాగారు. ఈ క్రమంలో ముత్తురాజ్ చెల్లించే కూలీ డబ్బుల విషయంలో గొడవ చెలరేగింది. రోజూ వెయ్యి రూపాయలు కూలీ ఇస్తానని చెప్పి అందులో రూ.200 కమీషన్, రూ.150 భోజనం పేరుతో తీసుకుని కేవలం రూ.650 మాత్రమే చెల్లించడం సరికాదంటూ ముత్తురాజ్తో ఘర్షణకు దిగారు. మాటామాటా పెరిగి చేయిచేసుకున్నారు.
గణేశన్, పరమశివన్ ముత్తురాజ్పై దాడికి యత్నించడంతో అక్కడే ఉన్న ధన్రాజ్ అడ్డుకున్నాడు. అతడిపై కూడా చేయిచేసుకోవడంతో ధన్రాజ్ అక్కడి నుంచి బయటకు పరుగులు పెట్టాడు. గణేశన్, పరమశివన్ ఇద్దరూ కలిసి ముత్తురాజ్ను నేలకేసి బలంగా బాదడంతో తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు. ధన్రాజ్ తమ సూపర్వైజర్తో కలిసి తిరిగి రూమ్కి వెళ్లి చూసేసరిగి ముత్తురాజ్ రక్తపుమడుగులో విగతజీవిగా పడిఉండడంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
ఓ బిల్డింగ్లో వెల్డింగ్ వర్క్ చేయడానికి చెన్నై నుంచి కార్మికులు వచ్చారు. వాళ్లు నల్గొండలో టు టైన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రోడ్ నెం 6లో రూమ్ నెం 406లో ఉండటం జరిగింది. ఆ రూమ్లో ఉండే ముత్తు రాజ్ అనే అతను చెన్నై నుంచి మరో ముగ్గురు పని వాళ్లను తెచ్చుకోవడం జరిగింది. సెప్టెంబర్ 25న రెండు షిప్ట్లో పని చేసి మరునాడు ఆల్కహల్ తీసుకునే క్రమంలో ముత్తురాజు వాళ్లకు రోజు కూలీ రూ.1000 అని చెప్పి వాళ్లకు రూ.650 ఇవ్వడంతో ముత్తురాజుతో ఘర్షణకు దిగారు. మాటామాటా పెరిగి ముత్తురాజును నేలకేసి బలంగా బాదడంతో చనిపోయాడు'' - ఆదిరెడ్డి, నల్గొండ టూ టౌన్ సీఐ
రోడ్డున పడిన ముత్తురాజ్ కుటుంబం
నిందితులు గణేశన్, పరమశివన్లను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు జైలుకు తరలించారు. ముత్తురాజ్ కుటుంబసభ్యులు చెన్నై నుంచి వచ్చాక పోస్టుమార్టం పూర్తి చేసి మృతదేహాన్ని అప్పగించారు. ముత్తురాజ్కు ముగ్గురు చిన్నచిన్న పిల్లలు ఉండడంతో ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడింది. కుటుంబాన్ని పోషించేందుకు దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ముత్తురాజ్ తోటి కార్మికుల చేతుల్లోనే హత్యకు గురయ్యాడు. రూ.350 తక్కువ ఇస్తున్నాడని ఆగ్రహంతో వ్యక్తి నిండు ప్రాణాలు తీసిన నిందితులు జైలు పాలయ్యారు.
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