కుమార్తె వెంట పడొద్దన్నందుకు వ్యక్తి దారుణహత్య - కత్తితో పొడిచి చంపిన పొరుగింటి యువకుడు
హైదరాబాద్లోని మాదన్నపేట పీఎస్ పరిధిలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కుమార్తె వెంట పడొద్దన్నందుకు పొరుగింటి యువకుడు ఓ వ్యక్తిపై కత్తితో విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసి హత్య చేశాడు.
Published : September 17, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 8:35 PM IST
Man murdered in Madannapet : హైదరాబాద్లోని మాదన్నపేట పీఎస్ పరిధిలో ఓ వ్యక్తి దారుణహత్యకు గురయ్యాడు. కుమార్తె వెంట పడొద్దని హెచ్చరించిన ఆమె తండ్రి హస్మత్పై పొరుగింటి యువకుడు విచక్షణా రహితంగా కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనలో హస్మత్ మృతిచెందాడు, అతడి కుమారుడికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి.
హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని మాదన్నపేటలో దారణం చోటుచేసుకుంది. తన కుమార్తెను వేధించవద్దంటూ మందలించినందుకు హస్మత్ అనే వ్యక్తిని పక్కింటి యువకుడు మొహమ్మద్ కత్తితో విచక్షణా రహితంగా పొడిచి హతమార్చాడు. అడ్డువచ్చిన హస్మత్ కుమారుడు ఉమర్పై దాడికి పాల్పడటంతో అతడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. తన కుమార్తెను వేధిస్తున్నాడంటూ మొహమ్మద్ను హస్మత్ మందలించడంతోనే ఆగ్రహానికి గురై ఆ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లుగా ప్రాథమిక సమాచారం. కత్తిపోట్లకు గురైన హస్మత్ ఘటనాస్థలంలోనే మృతిచెందాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడి కుమారుడు ఉమర్ను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న మాదన్నపేట పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.