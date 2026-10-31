ఏపీలో పదో తరగతి విద్యార్థినిపై రంపంతో దాడి - బాలికకు తీవ్రగాయాలు
10th Class Student Incident Raptadu : ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదోతరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని ముఖంపై ఓ ఉన్మాది రంపంతో దాడి చేశాడు.
Published : October 31, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 2:36 PM IST
ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో ఉన్మాది రెచ్చిపోయాడు. చెట్లు నరికే రంపం మిషన్తో విద్యార్థినిపై విరుచుకుపడ్డాడు. తరగతి గదిలోకి వెళ్లి విచక్షణ రహితంగా దాడి చేశాడు. ఈ దారుణ ఘటనతో ఒక్కసారిగా పాఠశాల ప్రాంగణం అంతా, విద్యార్థుల హాహాకారాలతో భయాందోళన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తమ పిల్లలకు ఏమైందో అనే ఆందోళనతో తల్లిదండ్రులు పెద్ద సంఖ్యలో పాఠశాల వద్దకు చేరుకున్నారు. ఉన్మాది దాడి ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రులు లోకేశ్, అనిత తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
రక్తంతో తడిచిపోయిన తరగతి గది
రాప్తాడు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో దారుణం జరిగింది. పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిపై ఉన్మాది దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. చెట్లు నరికే రంపం మెషిన్తో తరగతి గదిలోకి ప్రవేశించి ఉన్మాదిలా ఊగిపోయాడు. విద్యార్థిని ముఖం, ఒంటిపై ఎక్కడికక్కడ నరికాడు. ఆ దాడిలో విద్యార్థిని తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాపాయస్థితిలోకి వెళ్లింది. ఉన్మాది సృష్టించిన విధ్వంసానికి తరగతి గది మొత్తం రక్తంతో తడిచిపోయింది. విద్యార్థుల పుస్తకాలు, బ్యాగులు ఎక్కడికక్కడ చెల్లాచెదురయ్యాయి. తరగతి గదిలో ఎటు చూసినా భయానక పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న చిన్నారిని హుటాహుటిన అనంతపురం ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మరో విద్యార్థిని కాళ్లు, చేతులకు గాయాలయ్యాయి. ఉన్మాది ఘాతుకంతో మిగతా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. పాఠశాల వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు. మరో వైపు అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వద్ద బాధితుల తల్లిదండ్రుల రోధనలు మిన్నంటాయి. విద్యార్థినిపై దాడికి కారణాలు, నిందితుడి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
ఉన్మాదిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి: ఉన్మాది దాడి ఘటనపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాల తరగతి గదిలో రంపంతో అత్యంత అనుమానుషంగా దాడి చేయడంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తీవ్రగాయాల పాలైన విద్యార్థిని ఆరోగ్య పరిస్థితిని, అందుతున్న చికిత్స గురించి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అధికారులతో మాట్లాడారు. నిందితుడిని పట్టుకొని కఠినంగా శిక్షించాలని పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు.
I am deeply shaken and enraged by the barbaric attack on a Class 10 student inside her classroom at Raptadu ZP High School. Attackers who target our young girls inside schools have no place in our society. I am personally tracking her recovery and have directed the medical team to give her the highest priority care. I have ordered the police to hunt down the monster responsible and deliver the harshest legal punishment swiftly.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 31, 2026
ఉన్మాదులను ఉక్కుపాదంతో అణిచివేస్తాం: తరగతి గదిలో రక్తపు మడుగులో ఉన్న చిన్నారిని చూసి కన్నీళ్లు ఆగడం లేదని, గుండె బరువెక్కిందని ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహిళలు, ఆడపిల్లలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడే ఉన్మాదులను ఉక్కుపాదంతో అణిచివేస్తామని హెచ్చరించారు. ఆడపిల్లలు, మహిళల వైపు కన్నెత్తి చూడాలంటేనే భయపడేలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. పిల్లల భద్రత విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించే వారు ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదని, బాధ్యులపై చర్యలు తప్పవని లోకేశ్ హెచ్చరించారు.
చిన్నారి చెల్లిని క్లాస్ రూములో నెత్తుటి మడుగులో చూశాక కన్నీళ్లు ఆగడం లేదు. గుండె బరువెక్కింది. రాప్తాడులో ఉన్మాది ఘాతుకం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఉన్మాదులను ఉక్కు పాదంతో అణిచేస్తాం. ఆడపిల్లలు, మహిళల వైపు కన్నెత్తి చూడాలంటే భయపడేలా చేస్తాం. పిల్లల భద్రత పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించేవారు ఎంతటి వారైనా చర్యలు తప్పవు.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 31, 2026
"బయట మోటార్ శబ్ధం వచ్చింది. వెళ్లి చూడగా ఏం కనిపించలేదు. క్లాసు కంటిన్యూ చేశా. ఇంతలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నేరుగా విద్యార్థి దగ్గరకు వచ్చి, విద్యార్థినిపై దాడి చేశాడు. పిల్లలంతా భయపడి పారిపోయారు. ఆ సమయంలో అసలు ఏం జరుగుతుందో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు" - క్లాస్ టీచర్
విద్యార్థినిపై అమానుష దాడిపై ఏపీ హోంమంత్రి అనిత స్పందించారు. అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీతో ఫోన్లో మాట్లాడి వివరాలు ఆరా తీశారు. విద్యార్థిని ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని నిందితుడిని పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని అధికారులకు హోంమంత్రి ఆదేశించారు.