ETV Bharat / state

మనోడు అనుకుంటే ముంచేశాడు - బంగారం కోసం అమ్మమ్మ, తాతపై దాడి చేసిన మనవడు

Attack On Old Couple At Medak - విలాసాలకు అలవాటు పడి 8 లక్షల అప్పు - సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలని ఒంటరి వృద్ధ దంపతులపై దాడి

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 3, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Attack On Old Couple At Medak : అతనొక జులాయి. ఎలాంటి పని లేకుండా ఖాళీ తిరుగుతూ ఉండేవాడు. చెడు వ్యసనాలకు బానిసై విలాసాలకు అలవాటుపడి అప్పులు చేశాడు. అవి తీర్చాలని ఒత్తిడి పెరిగేసరికి సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలని దుర్బుద్ధి కలిగింది. దీంతో ఏకంగా అయిన వారిపైనే కన్నేసి అందికాడికి దోచుకున్నాడు. కానీ చివరకు పోలీసులకు చిక్కికటకటాలపాలయ్యాడు. ఇంతకీ అతనేం చేశాడు? చివరకు పోలీసులకు ఎలా చిక్కాడో చూద్దాం.

అమ్మమ్మ, తాతపై దాడి : డబ్బు మనిషిని ఎంతకైనా దిగజార్చుతుంది. కొంతమంది డబ్బుపై ఆశతో అయినవారిని దోచుకోవడానికి కూడా వెనుకాడటం లేదు. మెదక్ జిల్లా శంకరపేట మండలం జంగరాయి గ్రామంలో ఓ వ్యక్తి డబ్బు కోసం వరుసకు అమ్మమ్మ, తాత అయ్యే వృద్ధులపై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. ఆనక బంగారం దోచుకెళ్లాడు.

విలాసాలకు అలవాటు పడి 8 లక్షల అప్పు : కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డి పేట మండలం మాసన్ పల్లి గ్రామానికి చెందిన పరిగె వెంకటనారాయణ ఏ పని చేయకుండా జులాయిగా తిరిగేవాడు. మద్యానికి బానిసై విలాసాలకు అలవాటు పడి 8 లక్షల రూపాయల వరకూ అప్పులు చేశాడు. ఆ అప్పులు తీర్చేందుకు డబ్బులు లేక చోరీ చేయాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే అతని కన్ను తన భార్య అమ్మమ్మ, తాతలైన సావిత్రి, అంజయ్యలపై పడింది.

బంగారంతో పరారు : ఒంటరిగా ఉంటున్న వృద్ధుల దగ్గర బంగారం ఉందని గ్రహించిన వెంకటనారాయణ ఆ సొమ్మును కాజేయాలని ప్లాన్ వేశాడు. పథకం ప్రకారం మార్చి 25న జంగరాయి గ్రామానికి వెళ్లిన వెంకటనారాయణ ముఖానికి మాస్క్ వేసుకుని వృద్ధ దంపతుల ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. వృద్ధులను కత్తితో బెదిరించి ఇనుప రాడ్‌తో దాడి చేసి రెండున్నర తులాల బంగారపు పుస్తెలతాడు, తులంన్నర బంగారం గొలుసు, అర్థ తులం బంగారు ఉంగరం తీసుకుని పారిపోయాడు.

"మార్చి 25వ తారీఖు శంకరంపేట మండలం జంగరాయి గ్రామంలో ఆరోజు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట ముప్పై నిమిషాలకు సావిత్రమ్మ(80) అలాగే అంజయ్య(85) వృద్ధ దంపతులు. వారిపై ఒకతను వచ్చి రాడ్​తో తలపై కొట్టి, కత్తితో బెదిరించి వారి దగ్గర ఉన్న 4 తులాల బంగారం తీసుకుని పరారయ్యాడు" - డీవీ శ్రీనివాసరావు, మెదక్‌ ఎస్పీ

దర్యాప్తు తేలిన విషయం : వృద్ధ దంపతుల పెద్ద కుమారుడు నర్సింహులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. సాంకేతిక ఆధారాలు, నిఘా సమాచారంతో నిందితుడిని గుర్తించి వెంకటనారాయణను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడు వృద్ధులకు మనువడు అవుతాడని తెలుసుకుని పోలీసులు ఆశ్చర్యపోయారు.

"గాయలు కూడా తలపైన తీవ్రమైన గాయలయ్యాయి ఇద్దరికి. ఈ విషయాన్ని సీరియస్​గా తీసుకుని ఓ టీమ్​ను ఫామ్​ చేశాం. డీఎస్​పీ నరేందర్​ తుప్రాను, ఇన్​స్పెక్టర్ రామయంపేట్​ అలాగే ఇతర ఎస్సైలతో సీసీఎస్​ బృందం అందరితో కలిసి మూడు గ్రూప్​లను ఫామ్​ చేసి ఆరోజు నుంచి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేశాం. అందులో భాగంగానే నిందితుడిని అరెస్ట్​ చేశాం" - డీవీ శ్రీనివాసరావు, మెదక్‌ ఎస్పీ

అప్పుడు తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో దోపిడీ : విచారణలో నిందితుడు అప్పులు తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో ఈ దోపిడీకి పాల్పడినట్లు అంగీకరించాడు. నిందితుడి నుంచి పోలీసులు నాలుగున్నర తులాల బంగారు ఆభరణాలు, ద్విచక్ర వాహనం, ఇనుప రాడ్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

"వెంకటనారాయణ అని చెప్పి అతను మానస్​పల్లి గ్రామం నాగరెడ్డిపల్లి మండలం కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందినవాడు. అతని దగ్గర నుంచి తీసుకున్న గోల్డ్​ మొత్తాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. విచారించేటప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే ఆయన గత కొంత కాలం నుంచి పని చేయటం లేదు. దానితోపాటు విలాసాలతో ఏ ఉద్యోగం చేయకుండా తిరుగుతున్నాడు. అయితే ఈ వృద్ధ దంపతులు ఎవరైతే ఉన్నారో నిందితుడి భార్యకు అమ్మమ్మ, తాతయ్య అవుతారు. అయితే వీళ్లు ఒంటరిగా ఉంటారన్న విషయం అతనికి తెలుసు. అప్పులు తీరుతాయన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఈ పని చేశాడు. అదీకాక వృద్ధ దంపతుల ఇళ్లు పొలాల దగ్గర ఉంటుంది. అది నిందితుడికి ఇంకా సులభం అయ్యింది. అతన్ని అరెస్ట్​ చేసి రిమాండ్​కు తరలించాం" - డీవీ శ్రీనివాసరావు, మెదక్‌ ఎస్పీ

TAGGED:

ELDERLY COUPLE ATTACK CASE AT MEDAK
OLD COUPLE ATTACK INCIDENT AT MEDAK
LATEST CRIME INCIDENT AT MEDAK
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.