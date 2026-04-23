బెట్టింగ్లో రూ.26 లక్షల నష్టం - అప్పులు తీర్చేందుకు అంతర్రాష్ట్ర దొంగావతారం
అప్పులు తీర్చడానికి అంతర్రాష్ట్ర దొంగగా మారిన శివారెడ్డి - ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో చోరీకి పాల్పడిన శివారెడ్డి - ప్రయాణికురాలి బ్యాగు నుంచి 17 తులాల బంగారం చోరీ
Published : April 23, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 3:18 PM IST
Bus Journey Gold theft Case in Hyderabad : హైదరాబాద్ హైటెక్సిటీలోని ఓ ఆసుపత్రిలో వైద్యురాలు ఆమె. రాత్రి అనంతపురంలో ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ స్లీపర్ బస్సు ఎక్కారు. తెల్లారేసరికి హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. కానీ బ్యాగ్లో ఉండాల్సిన విలువైన ఆభరణాలు మాయం అయ్యాయి. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే నిందితుడు కడపలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. అసలు అనంతపురం బస్సులో జరిగిన చోరీకి కడపలో ఉన్న నిందితుడికి సంబంధమేంటి? చివరికి బాధితురాలికి న్యాయం జరిగిందా?
20 తులాల బంగారు ఆభరణాలు చోరీ : అనంతపురం నుంచి ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో ఏప్రిల్ 13 ఉదయం హైదరాబాద్ ఎంజీబీఎస్ వచ్చిన ప్రయాణికురాలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురైంది. ఆమె బ్యాగులో ఉండాల్సిన దాదాపు 20 తులాల బంగారు ఆభరణాలు చోరీకి గురైనట్లు గుర్తించింది. వెంటనే బాధితురాలు అఫ్జల్గంజ్ పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ప్రత్యేక టీమ్ను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు ఏప్రిల్ 12న రాత్రి అనంతపురంలో అదే బస్సు ఎక్కిన శివారెడ్డి అనే వ్యక్తి బంగారం ఆభరణాలు చోరీ చేసినట్లు గుర్తించారు. నిందితుడి కదలికలను గమనిస్తూ ఏప్రిల్ 20న కడప జిల్లా చిన్నచౌక్ సమీపంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాధితురాలని బ్యాగు నుంచి నిందితుడు ఆభరణాలను ఎలా చోరీ చేశాడో పోలీసులు పూసగుచ్చినట్లు వివరించారు.
''కడప సమీపంలో దిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ దగ్గర నిందితుడిని మేము అదుపులోకి తీసుకున్నాం. నిందితుడి ఇంట్లో తనిఖీలు చేయగా మొత్తం 17 తులాల బంగారు ఆభరణాలు లభించడం జరిగింది. ఫిర్యాదులో 20 తులాలు అని చెప్పగా, అక్కడ దొరికింది 17 తులాలు మాత్రమే. గతంలో ఈ నిందితుడిపై ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి. అతడిపై ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కేసులు ఉన్నాయి. అందులో మొదటి కేసు తెలంగాణలో రాష్ట్రంలో ఉంది'' - చంద్రమోహన్, గోల్కొండ జోన్ డీసీపీ
ఐపీఎల్ బెట్టింగ్లో నష్టపోయి ఇప్పుడు దొంగగా : ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలు జిల్లా బుధవారపేటకు చెందిన అన్నారెడ్డి వెంకట శివారెడ్డి ఓ సూపర్ మార్కెట్లో సూపర్వైజర్గా పనిచేసేవాడు. వచ్చే జీతం విలాసాలకు సరిపోకపోవడంతో తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో ఐపీఎల్ బెట్టింగ్లు మొదలుపెట్టాడు. ఆ మాయలో పడి భారీగా డబ్బు నష్టపోయి, అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయాడు. ఈ అప్పులు తీర్చేందుకు దొంగతనాలను ఎంచుకున్నాడు.
ఇందులో భాగంగానే అనంతపురం నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్న ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో చోరీకి ప్రణాళికను రచించాడు. నిందితుడు విలాసవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడి.. మద్యానికి, ఐపీఎల్ బెట్టింగ్లకు బానిసయ్యాడని పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుడిపై ఏపీలో 7 కేసులు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. 2009 నుంచి శివారెడ్డి వరుసగా నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలిపారు. నిందితుడు శివారెడ్డి ఇప్పటివరకూ బెట్టింగ్ ద్వారా దాదాపు 26 లక్షలు పోగొట్టుకున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చింది.
''ఇద్దరూ మీనా బస్సు ట్రావెల్స్లో ప్రయాణం చేయడం ద్వారా వారి సీటు నంబర్ ద్వారా లోకల్ ఇన్పుట్ ద్వారా మరింత సమాచారం తీసుకున్నాం. అలాగే సీసీ ఫుటేజ్ని కూడా పరిశీలించగా నిందితుడు అనంతపురంలో మీనా ట్రావెల్స్లో బస్సు ఎక్కాడు. వెళ్లి బ్యాక్సైడ్ కూర్చున్నాడు. అందరూ పడుకున్న సమయంలో విక్టిమ్ సీటు దగ్గరకు వచ్చేసి ఆ హ్యాండ్బ్యాగ్లో ఉన్న చిన్న పర్స్ను తీసుకొని 20 తులాల బంగారాన్ని దొంగతనం చేశాడు. ఆ చోరీ తర్వాత రాత్రి సమయంలో అందరూ నిద్రలో ఉండగా జడ్చర్లలోనే దిగాడు. అతను హైదరాబాద్ టికెట్ తీసుకున్నాడు. కానీ దొంగతనం తర్వాత జడ్చర్లలోనే బస్సు ఆపేసి దిగిపోయాడు'' - చంద్రమోహన్, గోల్కొండ జోన్ డీసీపీ
ప్రేమ కోసం రూ.2 లక్షల వాచ్ దొంగతనం చేసిన ప్రియురాలు - చివరికి అరెస్ట్
చోరీ కేసులో కోర్టుకు వెళ్లి వస్తూ దొంగతనం - రూ.14 లక్షలు కొట్టేసిన గజదొంగ