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ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం - 21 మందిని ముంచిన కేటుగాడు - చాకచక్యంగా పట్టుకున్న పోలీసులు

కరీంనగర్​లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ మోసం చేసిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 21మంది నిరుద్యోగుల నుంచి రూ.44లక్షలు తీసుకున్నాడు. చివరికి జాడ లేకుండా పరారయ్యాడు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నిందితుడిని రిమాండ్​కు తరలించారు.

Arrest Made In Karimnagar Fake Job
ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ మోసం చేసిన వ్యక్తి అరెస్టు (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 2:43 PM IST

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Arrest Made In Karimnagar Fake Job : ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పాడు. పరీక్షలు రాయించాడు. ఫలితాల్లో ఎంపికైనట్లు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు సైతం చేతిలో పెట్టాడు. సర్వీసు బుక్కులు సైతం అందించాడు. తాను ఎప్పుడు చెబితే అప్పుడు ఉద్యోగంలో చేరేందుకు రెడీగా ఉండాలని సూచించాడు. ఆ తర్వాత ఉలుకూ లేదు, పలుకూ లేదు. ఫోన్ చేస్తే స్పందన లేదు. పట్టుకుందామంటే జాడా లేదు. అలా ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు 21 మంది నిరుద్యోగులను నిలువునా ముంచాడు. అక్షరాలా రూ.44 లక్షలు మోసగించాడు.

రైల్వే శాఖలో క్లర్క్​ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికి

కరీంనగర్ పట్టణం విద్యానగర్​లో భార్యాపిల్లలతో కలిసి అద్దె ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్నాడు తిరుపతి రావు. శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయంలో బోటనీ ప్రొఫెసర్​నని అందరితో పరిచయం చేసుకున్నాడు. విద్యానగర్​లోనే నివాసం ఉండే మమత అందరిలాగే పరిచయమైంది. డిగ్రీ పూర్తైన తన కుమార్తెకు ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతోందావిడ.

ఎక్కడో వెతకడం ఎందుకు తాను పని చేస్తున్న యూనివర్సీటీలోనే రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం ఉందని, ఇప్పించేస్తానని చెప్పాడా ప్రొఫెసర్. ఇదొక్కడే కాదు రైల్వే శాఖలో టికెట్ బుకింగ్ క్లర్క్​లు, బీసీ సంక్షేమ శాఖలో జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు ఇలా వివిధ ప్రభుత్వశాఖల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పాడు. అందుకు రూ.రెండున్నర లక్షలు ఖర్చవుతుందనేది అతని అసలు డిమాండ్. సరేనన్న మమత తొలుత కొంతమొత్తాన్ని ముట్టజెప్పారు. ఇంకేం పరీక్షలు రాయించాడు. ఎంపికైనట్లుగా అపాయిం​మెంట్ లెటర్ ఇచ్చాడు. సర్వీస్ బుక్ సైతం ముట్టజెప్పాడు. అన్నింటినీ చూసి సుమారు రూ.లక్షన్నర వరకూ ఇచ్చేశారు మమత.

మొత్తం రూ.10 లక్షలు అప్పజెప్పారు

ఇదంతా చూసి ఆమె బంధువులు సైతం కొందరు తిరుపతి రావును సంప్రదించారు. టికెట్ బుకింగ్ క్లర్క్ జాబులు ఇప్పించేస్తానని వారికి చెప్పాడు. వరంగల్, గోదావరిఖని, నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లకు తీసుకువెళ్లి, అక్కడ కొందరిని చూపించి వారిక్కూడా తానే ఉద్యోగాలు ఇప్పించానని చెప్పాడు. లెటర్లు, స్టాంపులు, సంతకాలు, సర్వీసు పుస్తకాలు, నేరుగా ఉద్యోగం చేస్తున్న అభ్యర్థులు అన్నింటినీ చూసి నిజమేనని నమ్మి ఆమె బంధువులు సుమారు రూ.8.50 లక్షల మొత్తం కలిపి రూ.10 లక్షలు ముట్టజెప్పారు.

అపాయింట్​మెంట్ ఆర్డర్ చేతిలో పెట్టాక ఎప్పుడు జాయిన్ కావాలో మాత్రం అతను చెప్పలేదు. ఫోన్ చేసినా స్పందన లేదు. దీంతో మమత నేరుగా శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్లి వీసీని కలవగా, అంతా ఫేక్ అని చెప్పడంతో ఒక్కసారిగా నోరెళ్లబెట్టాల్సిన పరిస్థితి. దీంతో బాధితురాలు కరీంనగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ మోసం చేసిన వ్యక్తి అరెస్టు (ETV)

నిందితుడు తిరుపతి రావు వికలాంగుడు. ఇతనికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. మొదట టీచర్​గా ఉద్యోగం చేశాడు. తర్వాత ఆర్థికంగా డబ్బులు సరిపోకపోవడంతో మొదట కొందరు నిరుద్యోగులను తమ వద్దకు తీసుకువస్తే కమీషన్​ ఇస్తామంటే ఆ పని చేశాడు. తర్వాత అతడే ఒక ఏజెన్సీని ప్రారంభించి నిరుద్యోగులను మోసం చేయడం ప్రారంభించాడు. ఇప్పటి వరకు అతడిపై 4-5 కేసులు నమోదయ్యాయి. కఠిన శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకుంటాం - సృజన్ ​రెడ్డి, టూ టౌన్​ సీఐ

వెలుగులోకి వచ్చిన తిరుపతి రావు అసలు స్వరూపం

మమత ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. ఈ విచారణలో తిరుపతిరావు అసలు స్వరూపం బయటపడింది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మొగుళ్లపల్లి మండలం ఇప్పలపల్లి గ్రామానికి చెందిన తిరుపతి తొలుత ప్రైవేటు టీచరుగా పని చేశాడు. ఉద్యోగాలిపిస్తామని మోసం చేసే ఏజెన్సీల్లో పని చేశాడు. వారి వీరి దగ్గర పనిచేయడం ఎందుకని భావించి తానే స్వయంగా కరీంనగర్​లో దుకాణం తెరిచాడు. కేవలం మమత, వారి బంధువులే కాదు సుమారు 21 మంది నుంచి మొత్తంగా రూ.44 లక్షల వరకూ వసూలు చేసినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

మరో నిరుద్యోగిని మోసం చేస్తున్న సమయంలో దొరికిన నిందితుడు

కరీంనగర్ మాత్రమే కాకుండా ఇతర జిల్లాల్లోనూ బాధితులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇక టిక్కెట్ బుకింగ్ క్లర్క్​లుగా, అధికారులుగా, ఉద్యోగులుగా తిరుపతిరావు చూపించిన వాళ్లంతా అతనాడిన నాటకంలో పాత్రదారులని తేలింది. మోసం బయటపడుతుందేమోనని తప్పించుకు తిరుగుతున్న తిరుపతిరావును కరీంనగర్ పోలీసులు శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయం సమీపంలో అరెస్టు చేసి రిమాండ్​కు పంపారు. మరో నిరుద్యోగికి నకిలీ అపాయింట్​మెంట్ లెటర్ ఇచ్చేందుకు వచ్చి తిరుపతిరావు పోలీసులకు దొరికిపోయాడు.

ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నిందితుల్లో తిరుపతిరావు మాత్రమే అరెస్టయ్యాడు. నర్సింహమూర్తి, కోలా వెంకటేశ్వర రావు, తిరుపతి భార్య లావణ్య, ఈట్ల సత్యం, రాజశేఖర్, అంజయ్య, బొల్ల నాగరాజు పరారీలో ఉన్నారు. ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి, పారదర్శంగా పరీక్షలు నిర్వహించి ఎంపిక చేసే ఉద్యోగాలు ఎవరో ఇప్పిస్తామంటే నమ్మి మోసపోవద్దని సూచిస్తున్నారు పోలీసులు.

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TAGGED:

JOB FRAUD
RAILWAY JOB FRAUD IN KARIMNAGAR
జాబ్​ ఇప్పిస్తానని మోసం
KARIMNAGAR JOB FRAUD
ARREST MADE IN KARIMNAGAR FAKE JOB

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