నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ వాడితే జైలుకు పోవడం గ్యారెంటీ - హెచ్చరిస్తున్న పోలీసులు
చలాన్ల నుంచి తప్పించుకునే ఉద్దేశంతో నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ వాడకం - సంగారెడ్డిలో నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు - నెంబర్ ప్లేట్లు మార్చితే జైలుకు వెళ్తారని హెచ్చరిక
Published : June 10, 2026 at 4:50 PM IST
Case against Fake Number Plate : నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ను వాడటం చట్టవిరుద్ధం. ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే అయినా కొందరు చలాన్ల నుంచి తప్పించుకునేందుకు, నేరాలు చేసినప్పుడు పోలీసులను తప్పుదారి పట్టించేందుకు తన వెహికల్ నెంబర్ మారుస్తుంటారు. గతంలో ఇలా చేస్తే జరిమానా విధించిన పోలీసులు ఇప్పుడు కఠిన చర్యలకు దిగారు. బండికి నకిలీ నెంబర్ ప్లేట్ ఉంటే జైలుకు పోక తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు. తాజాగా సంగారెడ్డి జిల్లాలో నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ను ఉపయోగించి పోలీసులను ఓ యువకుడు తప్పుదోవ పట్టించాడు. గుర్తించిన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు, సంగారెడ్డి టౌన్ పోలీసులు సంయుక్తంగా అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేశారు.
కేసు వివరాలివే : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సంగారెడ్డి జిల్లా, హనోరా మండలంలోని దౌలతాబాద్ గ్రామానికి చెందిన పి. అరుణ్ గౌడ్(26) వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనల తాలూకు ఈ చలాన్ జరిమానాల నుంచి తప్పించుకోవాలని అనుకున్నాడు. ఆ ఉద్దేశంతో తన ద్విచక్ర వాహనానికి TS12EV 2299 అనే నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ప్లేట్ను ఉపయోగించాడు.
అసలు యజమానిపై చలాన్లు : నిందితుడు ఈ నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ను ఉపయోగించి పలుమార్లు ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడ్డాడు. అయితే ఆ నంబర్ ప్లేట్ను కలిగి ఉన్న అసలు వాహన యజమాని హైదరాబాద్ నివాసి ఆసిఫ్ ఖాన్. నిందితుడి చర్య వల్ల ఆసిఫ్ ఖాన్ పేరున ట్రాఫిక్ చలాన్లు జనరేట్ అయ్యాయి. దీనిపై ఆసిఫ్ ఖాన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు : విచారించిన పోలీసులు నకిలీ నెంబర్ ప్లేట్తో తిరుగుతున్న అరుణ్ను అరెస్ట్ చేశారు. సంగారెడ్డి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో 224/2026 నెంబర్తో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత(బీఎన్ఎస్) లోని సెక్షన్318(4) అలాగే మోటార్ వాహనాల చట్టంలోని సెక్షన్ 192 కింద క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు.
ప్రజలకు హెచ్చరికలు : వాహనాలకు నకిలీ, ఒకే రకమైన పోలికలు ఉన్న లేదా మార్పులు చేసి నంబర్ ప్లేట్లను ఉపయోగించరాదని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్), మోటార్ వాహనాల చట్టం ప్రకారం అత్యంత తీవ్రమైన శిక్షార్హమైన నేరమని చెబుతున్నారు. ఇటువంటి ఉల్లంఘనలకు పాల్పడే వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
ఎవరైనా మీ బండి నెంబర్ వాడితే ఏం చేయాలి : ఇలాంటి వాహనాల కదలికలను సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షించడానికి హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ విభాగం సీసీటీవీ సర్వైలెన్స్, ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ కెమెరాలతో కూడిన అత్యాధునిక సాంకేతిక వ్యవస్థలను కలిగి ఉంది. ఎవరైనా తమ వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ప్లేట్లను దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు అనుమానం వస్తే, పౌరులు వెంటనే క్రింది మాధ్యమాల ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. echallan.tspolice.gov.in లో లేదంటే, echallanhelpdesk.hyd@gmail.com కు మెయిల్ చేయవచ్చు. 8712661690 ఈ మొబైల్ నెంబర్కు వాట్సప్ చేసినా కూడా ట్రాఫిక్ పోలీసులు స్పందిస్తారు.
వెబ్సైట్:
- https://echallan.tspolice.gov.in
• ఇమెయిల్ ఐడి: echallanhelpdesk.hyd@gmail.com
• ఈ-చలాన్ ట్రాఫిక్ వాట్సాప్ మొబైల్ నెం: 8712661690
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