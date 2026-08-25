నకిలీ డీఎస్పీ అవతారం - రూ.1.20 కోట్లు స్వాహా చేసిన మోసగాడు అరెస్ట్
బ్యాంకు ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి డీఎస్పీగా అవతారమెత్తిన కేటుగాడు - నకిలీ కంపెనీలలో పెట్టుబడులతో మోసం - టెక్నాలజీ సాయంతో బెంగళూరులో తలదాచుకున్న నిందితుడు - చిన్నతప్పుతో సీసీఎస్ పోలీసులకు దొరికిన నిందితుడు
Published : August 25, 2026 at 1:59 PM IST
Man Arrested Fraud Involving Fake DSP : సమాజంలో పోలీసులకు ఉండే గౌరవాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఏకంగా డీఎస్పీ అవతారమెత్తాడు ఓ కేటుగాడు. నకిలీ కంపెనీలు సృష్టించి, పెట్టుబడుల పేరుతో అమాయకుల నుంచి రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టాడు. పోలీసుల కళ్లుగప్పుతూ, రాష్ట్రాలు దాటుతూ మారువేషాల్లో తిరుగుతున్న ఈ అంతరాష్ట్ర నకిలీ డీఎస్పీని హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు. టెక్నాలజీ సాయంతో బెంగళూరులో తలదాచుకున్న నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. పెట్టుబడుల పేరుతో ఈ నకిలీ డీఎస్పీ ఆడిన హైడ్రామా ఏంటి పోలీసులకు ఎలా చిక్కాడో తెలుసుకుందాం.
అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటికి చెందిన కొండూరు రెడ్డి వెంకట్రాజు అలియాస్ డీఎస్పీ రాజు గతంలో తిరుపతిలో ఓ బ్యాంకులో పనిచేసేవాడు. ఆ సమయంలో ఓ పోలీసు అధికారితో ఏర్పడిన పరిచయంతో పోలీసులకు దక్కే గౌరవం, పలుకుబడి చూసి అతనికి విపరీతమైన ఆశ పుట్టింది. అడ్డదారిలో సునాయాసంగా డబ్బు సంపాదించాలనే దుర్బుద్ధితో బ్యాంకు ఉద్యోగం వదిలేశాడు. ఏకంగా పోలీసు యూనిఫాం కుట్టించుకుని, నకిలీ ఐడీ కార్డులతో డీఎస్పీ అవతారమెత్తాడు. తనను తాను ఏసీబీ డీఎస్పీగా పరిచయం చేసుకుంటూ ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే కేసులు నమోదు చేసి జైల్లో వేస్తానంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడేవాడు.
పెట్టుబడులు పెడితే రూ.కోట్లల్లో మోసం : తిరుపతి, నెల్లూరు, హైదరాబాద్లో మోసాలకు పాల్పడ్డాడు. నెల్లూరులో ట్రేడ్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ పేరుతో ఓ నకిలీ సంస్థను స్థాపించి అందులో పెట్టుబడులు పెడితే భారీ లాభాలు వస్తాయంటూ ప్రజలకు వల వేశాడు. ఇదే తరహాలో 2021లో హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ వ్యక్తికి తన కంపెనీలో పెట్టుబడి పెడితే లాభాలు వస్తాయని నమ్మించాడు. ఏకంగా రూ.1.20 కోట్లు వసూలు చేసి అక్కడి నుంచి మకాం మార్చాడు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు సీసీఎస్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.
ట్రేసింగ్కు గురికాకుండా సిమ్లు మార్చేవాడు : పోలీసులకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు ఈ నకిలీ డీఎస్పీ ఎన్నో వ్యూహాలు పన్నాడు. సాంకేతికంగా దొరికిపోకుండా ఉండేందుకు సొంత సిమ్ కార్డులు వాడటం మానేశాడు. అమాయకుల పేర్లతో ఉన్న నంబర్లను, ముఖ్యంగా తన భార్య పేరుతో ఉన్న సిమ్ కార్డును మాత్రమే వాడుతూ ట్రేసింగ్కు గురికాకుండా బెంగళూరులో తలదాచుకున్నాడు. అయితే ఎన్ని వేషాలు మార్చినా సీసీఎస్ పోలీసుల దర్యాప్తు ముందు ఆటలు సాగలేదు. డీసీపీ చైతన్య కుమార్ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బృందాలు సాంకేతిక ఆధారాలను విశ్లేషించి దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశాయి. పక్కా సమాచారంతో బెంగళూరులో మాటువేసి మరీ ఈ నకిలీ డీఎస్పీ రాజును ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్కు తరలించారు. కేవీపీ రాజుపై గతంలో తిరుపతి, వేదాయపాళెం, తుకారాంగేట్ పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదయ్యాయి.
కీలక ఆధారాలు స్వాధీనం : అరెస్ట్ సమయంలో నిందితుడి నుంచి నకిలీ పోలీస్ ఐడీ కార్డులు, ఇతర కీలక ఆధారాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. షార్ట్కట్లో డబ్బు సంపాదించాలనే దురాశతో, పెట్టుబడుల పేరిట అమాయకుల జీవితాలతో ఆడుకున్న ఈ నకిలీ డీఎస్పీ రాజు వ్యవహారం ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది. ఇతని వలలో ఇంకెంతమంది అమాయకులు బలయ్యారో, ఇంకెన్ని కోట్లు వసూలు చేశాడో అని పోలీసులు లోతుగా విచారిస్తున్నారు. ఇలాంటి నకిలీ అధికారుల మాటలు నమ్మి, అత్యాశకు పోయి పెట్టుబడులు పెట్టి మోసపోవద్దని ఉన్నతాధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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