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ఓ వృద్ధుడి అనుమానం ఈ 'ఇంటి దొంగ'ను పట్టించింది

సొంతూరులో దొంగతనాలు చేస్తున్న శివకుమార్‌ అరెస్ట్‌ - ఊర్లోనే మేస్త్రీ, కరెంట్ పని - తాళం వేసిన ఇళ్లను టార్గెట్ చేస్తూ నగదు, బంగారం చోరీ - నిందితుడ్ని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న నగలు
పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న నగలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2026 at 4:40 PM IST

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Updated : August 30, 2026 at 5:04 PM IST

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Thefts for House Construction : "నలుగురికి నచ్చినదీ, నాకసలే ఇక నచ్చదురో" అన్నది ఓ సినిమాలోని పాట. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న దొంగ క్యారెక్టర్ సైతం ఇలాంటిదే. సాధారణంగా దొంగలు సొంతూర్లో కాకుండా పక్కఊర్లనో, పట్టణాలనో టార్గెట్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఊర్లో అందరూ తెలిసిన వాళ్లుంటారు, త్వరగా గుర్తించే అవకాశం ఉంటుందని భయపడతారు. ఇక ఎక్కువగా చోరీలకు అంతా రాత్రి సమయాన్ని ఎంచుకుంటారు. ఎత్తుకొచ్చిన బంగారు, వెండి ఆభరణాలను ఎక్కడో అమ్ముకుని జల్సాలకు వాడుకుంటారు. కానీ మనోడి రూటు మాత్రం సెపరేటు. రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా ఉన్న ఊర్లోనే దర్జాగా దొంగతనం చేస్తాడు. దోచిన బంగారు, వెండి ఆభరణాలను ఎవరికీ తెలియకుండా దాచుకుంటాడు. నగదుతో మాత్రం జల్సాలు చేస్తాడు.

డబ్బుల కోసం దొంగతనాలు : నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా బిజినేపల్లి మండలం శాయిన్ పల్లికి చెందిన శివకుమార్ తల్లిదండ్రులకు ఒక్కడే సంతానం. స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే పదో తరగతి వరకు చదివిన శివకుమార్ ఊర్లో మేస్త్రీ పని, కరెంట్ పని చేస్తుంటాడు. తండ్రి వదిలేయడంతో కూలీ పనులకు వెళ్లే తల్లితో కలిసి ఉంటున్నాడు. కరెంట్ పని చేయగా వచ్చిన డబ్బులతో నిందితుడు స్నేహితులతో కలిసి మద్యం తాగుతూ దుబారా చేసేవాడు. కల్లు తాగడం, విందులు చేసుకోవడంతో చేతిలో రూపాయి లేకపోగా అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. అలవాట్లు మానుకోలేక డబ్బుల కోసం దొంగతనాలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

ఇంటి నిర్మాణం కోసం సొంతూరిలో దొంగతనాలు - చివరికి ఏమైందంటే? (ETV Bharat)

ఎలా చోరీ చేస్తాడంటే? : దొంగతనాల కోసం శివకుమార్ సొంతూర్లోనే తాళం వేసిన ఇళ్లకోసం వెతికేవాడు. ఎవరైనా రెండు, మూడు రోజులు తాళం వేసి వెళ్తే చాలు మొత్తం రెక్కీ చేసేస్తాడు. ఇనుప రాడ్డు, గడ్డపార సాయంతో తాళం పగులగొట్టి ఇంట్లోకి వెళ్తాడు. కొన్నిసార్లు బీరువా తాళాలు పక్కనే దొరుకుతాయి, తాళాలు దొరకని పరిస్థితుల్లో రాడ్‌తో పగులగొడతాడు. అందులోని ఆభరణాలు, నగదుతో పరారవుతాడు. దారిలో రాడ్ పడేసి దొంగిలించిన సొత్తును దాచిపెట్టేవాడు. 2023 నుంచి సొంతూరు శాయిన్‌పల్లితో పాటు పక్కనే ఉన్న మమ్మాయిపల్లిలో వరుస దొంగతనాలు చేశాడు. దర్యాప్తు చేస్తున్న క్రమంలో అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు గతంలో స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లి విచారించారు. నిందితుడి ఇళ్లంతా గాలించినా దొంగలించిన సొత్తు దొరక్కపోవడంతో వదిలేశారు.

ఇల్లు కట్టుకునేందుకు దొంగతనాలు : ఇటీవల మమ్మాయిపల్లిలోని సయ్యద్ రజియా బేగం ఇంటి వద్ద 2, 3 రోజులు రెక్కీ చేస్తుండగా ఆ ఇంట్లోని వృద్ధుడు గమనించాడు. అనుమానంతో ఫోన్‌లో అతడి ఫొటో తీసి పెట్టుకున్నారు. ఐతే కొన్నిరోజులకే ఇంట్లో దొంగతనం జరగడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎవరిమీదైనా అనుమానం ఉందా అని పోలీసులు ప్రశ్నించడంతో నిందితుడి చిత్రం చూపించారు. గతంలోనూ విచారించిన అనుభవం ఉండటంతో పోలీసులు నిర్ధారించుకుని నిందితుడి ఇంటికెళ్లారు. తమదైన శైలిలో ప్రశ్నించడంతో ఇంటి వెనుక గుంత తీసి దాచిపెట్టిన బంగారాన్ని అప్పగించాడు. నిందితుడు శివకుమార్ మద్యం అలవాటుతో పాటు ఇల్లు కట్టుకునేందుకు దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

"ఏడు ఇళ్లల్లో దొంగతనాలు చేసినట్లు అతను ఒప్పుకున్నాడు. రాత్రి, పగలు తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను టార్గెట్ చేస్తాడు. ఇళ్ల తాళాలు పగలకొట్టి క్షణాల్లోనే దొంగతనం చేసి అక్కడ నుంచి పారిపోతాడు. సొత్తు సొంత ఇంటి నిర్మాణం కోసం వాడినట్లు తెలిసింది. నగలు అమ్మి సొంత ఖర్చులకు వాడుకున్నాడు" - అశోక్ రెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్ సీఐ

ఆభరణాలు, నగదును ఇంట్లో కాకుండా బ్యాంకు లాకర్లలో దాచుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. సీసీటీవీ వంటి రక్షణ ఏర్పాట్లతో పాటు అనుమానాస్పద వ్యక్తుల సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు.

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Last Updated : August 30, 2026 at 5:04 PM IST

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HOUSE CONSTRUCTION THEFTS
ఇంటి నిర్మాణం కోసం దొంగతనాలు
THEFTS IN NAGARKURNOOL DISTRICT
THEFTS FOR HOUSE CONSTRUCTION

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