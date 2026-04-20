డబ్బున్న అమ్మాయిలే లక్ష్యం - ప్రేమిస్తున్నానంటూ ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి రూ.లక్షలు వసూలు

సోషల్ మీడియాలో అమ్మాయిలకు గాలం - వ్యక్తిగత ఫొటోలు, అశ్లీల వీడియోలు సేకరించి బెదిరింపులు - బాధితుల నుంచి రూ.లక్షలు వసూలు చేసిన మాయగాడు

Published : April 20, 2026 at 4:28 PM IST

Man Arrested for Cheating Girls Through Social Media: సోషల్ మీడియానే అతడి వలపు వలకు వేదిక. ఈ వలలో పలువురు బాలికలు, యువతులు చిక్కారు. ప్రేమ పేరిట వారిని వంచించి రహస్యంగా ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి వాటితో బెదిరిస్తూ రూ.లక్షలు కొల్లగొట్టాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2 ఏళ్ల కాలంలో ఇలా ఈ మాయగాడి చేతిలో 20 మందికి పైగా అమాయకులు మోసపోయారు. బాధితుల ఫిర్యాదులతో హైదరాబాద్​లోని జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు నిందితుడైన కోడూరి చంద్రశేఖర్‌ ఆజాద్‌ అలియాస్‌ అర్జున్‌ (23)ను ఆదివారం అరెస్టు చేశారు.

బాధితుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు 3 కేసులు నమోదు చేశారు. మరో ఫిర్యాదును నార్సింగి స్టేషన్‌కు బదిలీ చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ శ్రీనివాసులురెడ్డి, ఎస్సై వినోద్‌కుమార్‌ ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం మియాపూర్‌లో నివసిస్తున్న ఆజాద్‌ స్వస్థలం ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా వట్టిచెరుకూరు మండలం చామళ్లమూడి గ్రామం. ఆజాద్ హైదరాబాద్, పరిసరాల్లోని సంపన్నుల ఇళ్లలో ఉండే వాచ్‌మెన్, తోటమాలితో పరిచయం పెంచుకుని ఆ ఇళ్లల్లోని బాలికలు, యువతుల వివరాలు సేకరించేవాడు. తర్వాత వారిని ఫాలో అయ్యేవాడు.

డబ్బున్న అమ్మాయిలను ఎంచుకుని చాటింగ్‌: మరోవైపు సోషల్ మీడియాలోనూ అమ్మాయిల ప్రొఫైల్స్‌ను ఆజాద్ పరిశీలించేవాడు. డబ్బున్న అమ్మాయిలను ఎంచుకుని చాటింగ్‌ చేస్తూ వారికి దగ్గర అయ్యేవాడు. ఖరీదైన కార్లు, పబ్‌లలో తాను దిగిన ఫొటోలు ఆ అమ్మాయిలకు పంపేవాడు. ఆ తర్వాత ప్రేమ అనుకుని నమ్మి వచ్చిన యువతులను లోబరుచుకునేవాడు. వారి ఫొటోలు, వీడియోలు చూపించి డబ్బు డిమాండ్‌ చేసేవాడు. ఆ భయంతోనే కొందరు బాలికలు, యువతులు ఇళ్లల్లో డబ్బు, బంగారు నగలు దొంగిలించి ఆజాద్​కి ఇచ్చేవారు.

జూబ్లీహిల్స్‌లోని ఓ సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన బాలిక (15)కు అర్జున్‌ పేరుతో ఆజాద్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం అయ్యాడు. రాత్రిళ్లు ఆమె ఇంటికెళ్లి కలిసేవాడు. బాలిక తల్లి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు పోక్సో కేసు పెట్టి జైలుకు పంపారు. బయటకు వచ్చాక మరోసారి బాలికకు దగ్గరయ్యాడు. ఆ ఇంటి డ్రైవర్‌ కృష్ణ, అతడి భార్య సరస్వతి సెల్‌ఫోన్ల నుంచి బాలిక నిందితుడితో మాట్లాడేది. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆమెతో ఆజాద్‌ ఏకాంతంగా గడిపేవాడు. ఈ విషయం తల్లిదండ్రులకు చెబుతానంటూ డ్రైవర్‌ భార్య బాలికను బెదిరించి రూ.లక్షలు దోచేసింది.

మరోవైపు ఆజాద్‌ కూడా బెదిరించడంతో ఇంట్లో నుంచి రూ.29 లక్షల నగదును బాలిక చోరీ చేసి అందులో ఆజాద్‌కు రూ.13 లక్షలు, సరస్వతికి రూ.10 లక్షలు ఇచ్చినట్టు ఫిర్యాదులో తెలిపారు. నార్సింగి ప్రాంతానికి చెందిన మరో యువతిని కూడా నిందితుడు ఇదే విధంగా మోసం చేశాడు. గుంటూరులో కళాశాలలో చేరేందుకు వెళ్లిన ఆ యువతిని ఓ హోటల్‌కి తీసుకెళ్లి శారీరకంగా దగ్గరయ్యాడు. గుంటూరు, హైదరాబాద్‌లలో పలుమార్లు ఇద్దరూ పబ్‌లు, హోటళ్లకు తిరిగారు. ఆ ఫొటోలు, వీడియోలు చూపించి నిందితుడు ఆమె నుంచి బంగారు గొలుసు కాజేశాడు.

