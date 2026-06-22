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క్లాసు పెరిగితే బాక్సూ పెరగాల్సిందే - మీ పిల్లాడి లంచ్​ మెనూ మార్చాల్సిందే

క్లాసులు పెరుగుతున్నా ఆహారం అంతే పరిమాణంలో - రొటీన్​ ఫుడ్​ మెనూతో అందని పోషకాలు - చదవుపై ప్రభావం చూపుతుందంటున్న వైద్య నిపుణులు - తరగతులకు అనుగుణంగా ఆహారంలో మార్పులు చేయాలని తల్లిదండ్రులకు సూచన

చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపం
Malnutrition Causes To Children (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 3:58 PM IST

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Malnutrition Causes To Children : విద్యార్థులు కింది తరగతుల నుంచి పైతరగతులకు వెళ్తున్న కొద్దీ వారిలో మానసిక, శారీరక మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇలా ఎదిగే క్రమంలో చిన్నారులకు సరైన పోషకాలు అందించడం ఎంతో కీలకం. లేదంటే పోషకాహార లోపంతో పిల్లల్లో రకరకాల సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఈ విషయం గురించి చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు తెలియకపోవడంతో తమ చిన్నారులకు యథావిధిగా గతేడాది పరిమాణంలోనే ఆహారాన్ని పంపిస్తుంటారు. కొన్నేళ్ల తరబడి ఒకే లంచ్​ బాక్స్​లో అంతే సైజులో, రొటీన్​ ఫుడ్​ను అందిస్తుంటారు. దీంతో వయసుకు తగిన పోషకాలు అందవు. ఈ ప్రభావం చదవుపైనా పడుతుందని, తప్పనిసరిగా పిల్లల మెనూలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

తిండి గురించి ఎవరూ అడగటం లేదు : తమ పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రైవేట్​ స్కూళ్లలో రూ.లక్షలు వెచ్చించి చేర్పిస్తుంటారు. కానీ వారి ఫుడ్​ పట్ల మాత్రం అరకొరగానే దృష్టి పెడుతున్నారు. తమ చిన్నారులు ఎలా చదువుతున్నారు? ఎంత ర్యాంకు సాధించారనే ఆరా తీస్తున్నారు తప్ప, ఎలా తింటున్నారు? ఆహారం పట్ల సంతృప్తికరంగా ఉన్నారా? అని ఏ విద్యాసంస్థల్లోనూ ప్రశ్నించడం లేదని స్వయంగా ఉపాధ్యాయులే వెలిబుచ్చుతుండటం గమనార్హం.

పొద్దున్నే సమయం సరిపోవట్లేదనో, మరే ఇతర కారణాలతోనో కొందరు రాత్రి వండిన పదార్థాలతోనే సరిపెడుతున్నారు. మరి కొందరు ప్రతి వారం ఒకే రకమైన మెనూను సిద్ధం చేస్తున్నారు. కొందరేమో స్నాక్స్​ గురించి పట్టించుకోవడం లేదు. దీంతో చిన్నారులు నచ్చని ఆహారాన్ని అయిష్టంగానే ఆరగిస్తున్నారు.

స్పెషల్​ క్లాసులుంటే ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి : తరగతులు పెరుగుతూ వెళ్తున్న క్రమంలో విద్యార్థులు క్లాసు రూముల్లో కేటాయించే సమయం కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. విద్యాలయాల్లో సాధారణంగా ప్రీ ప్రైమరీ (నర్సరీ, ఎల్​కేజీ, యూకేజీ), ప్రైమరీ, హై స్కూల్​ తరగతుల సమయాల్లో వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఉన్నత పాఠశాల స్థాయిలో మ్యాథ్స్, సైన్స్​ తరహా సబ్జెక్టులపై ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో మధ్యాహ్నం లంచ్​ చేసిన రెండు గంటల తర్వాత ఆకలి వేయడం మొదలవుతుంది. దీంతో విద్యార్థులు చదువుపై అంతలా ఏకాగ్రత పెట్టరంటున్నారు నిపుణులు.

ఇక నీట్​, ఐఐటీ వంటి ఫౌండేషన్​ కోర్సుల్లో చేరిన విద్యార్థులు ఉదయం 7.30కు మొదలుకొని సాయంత్రం 6.30 దాకా క్లాసు రూముల్లోనే గడిపేస్తుంటారు. వారి వయసు, క్లాసులకు కేటాయిస్తున్న సమయానికి అనుగుణంగా ఆహారాన్ని అందించాలంటున్నారు నిపుణులు. తప్పని సరిగా భోజనంలో రొట్టె లేదా అన్నం, పప్పు, నెయ్యి లేదా నూనె, ఆకుకూరలు, పసుపు లేదా నారింజ రంగు కూరగాయలు, గుడ్లు లేదా మాంసం, పాలు లేదా పెరుగు ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

బడికి వెళ్తున్న చిన్నారుల్లో 18 శాతం మంది వారి వయసుకు తగిన బరువు లేనట్లు జాతీయ సర్వేలు వెల్లడిస్తున్నాయి. శరీరానికి అవసరమైనంత పోషకాలు కొరవడటంతో వారి ఎదుగుదలపైన తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. పోషకాహార లోపంతో ఇబ్బంది పడే చిన్నారుల్లో తరచూ రక్తహీనత, జ్వరం, నీరసం వంటి సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. సమతుల ఆహారం అందకపోవడంతో విటమిన్లూ లభించడం లేదు. దీంతో పలు ఆరోగ్య రుగ్మతలతో సతమతమవుతున్నారు. చాలా మంది విద్యార్థులకు చిన్నతనంలోనే కంటిచూపు మందగిస్తోంది. దీనికి విటమిన్ ఏ లోపమే కారణమని స్పష్టమవుతోంది. ఎల్లప్పుడూ ఒకే రకమైన ఆహారం భుజిస్తే ప్రయోజనం ఉండదు. సంపూర్ణ పోషకాలు అందించే పాలు, గుడ్లను తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లల మెనూలో భాగం చేయాలి - బాలకృష్ణ, పిల్లల వైద్యుడు, మణుగూరు

విద్యార్థులు ఉండాల్సిన బరువు (కిలోల్లో)
వయసుబాలురుబాలికలు
110.209.5
212.311.8
314.614.1
416.716.0
518.717.7
620.719.5
722.921.8
825.323.8
928.128.5
1031.432.5
1132.533.7

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MALNUTRITION CAUSES TO CHILDREN
FOOD MENU FOR SCHOOL CHLIDREN
NUTRITION FOOD ITEMS FOR CHILDREN
చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపం
MALNUTRITION EFFECTS IN CHILDREN

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