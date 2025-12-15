ETV Bharat / state

చిన్నారుల్లో తగ్గిన పోషకాహార లోపం - 2024తో పోలిస్తే 2025కి గణనీయ పురోగతి

2024 జూన్‌తో పోలిస్తే 2025 నవంబరు నాటికి చిన్నారుల్లో తగ్గిన పోషకాహార లోపం - అంగన్‌వాడీలపై పర్యవేక్షణ, పారదర్శక విధానాలతో మంచి ఫలితాలు

Malnutrition_Decreased_in_Children
Malnutrition_Decreased_in_Children (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 10:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Malnutrition Aamong Children Decreased in AP: గత ఏడాది జూన్‌తో పోలిస్తే 2025 నవంబరు నాటికి ఆరేళ్లలోపు చిన్నారుల్లో వయసుకు తగ్గ ఎత్తు, ఎత్తుకు తగ్గ బరువు విషయంలో మెరుగుదల నమోదైంది. అధిక బరువు ఉండే పిల్లల సంఖ్య భారీగా తగ్గింది. మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ప్రతి నెలా అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో నమోదైన పిల్లల బరువు, ఎత్తును తూచి పోషకాహార లోపాన్ని అంచనా వేస్తోంది. అప్పటితో పోలిస్తే వయసుకు సరిపడ ఎత్తు లేని పిల్లల సంఖ్య 9.6 శాతం వరకు తగ్గింది. అదే వయసుకు సరిపడ బరువు లేని పిల్లలు 3.9 శాతం, ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేని చిన్నారుల సంఖ్య 1.7 శాతం, ఊబకాయం ఉండే వారి సంఖ్య 0.7 శాతం తగ్గినట్లు గణాంకాలు చెప్తున్నాయి.

2024 జూన్‌లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో 0 నుంచి 6 ఏళ్ల వయసున్న చిన్నారుల సంఖ్య 24.87 లక్షలుగా ఉంది. వారిలో 23.98 లక్షల మంది బరువు, ఎత్తుని కొలిచారు. వారిలో 4.96 లక్షల చిన్నారులు వయసుకు తగ్గ ఎత్తు లేనట్లు తేలింది. 1.34 లక్షల మందిలో వయసుకు తగ్గ బరువు లేనట్లు గుర్తించారు. ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేని పిల్లలు 2.38 లక్షలు ఉన్నట్లు తేలింది.

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 55,764 అంగన్‌వాడీల్లో ఉన్న 20.32 లక్షల మంది పిల్లల్లో 20.17 లక్షల చిన్నారుల కొలతల్ని నమోదు చేశారు. వీరిలో వయసుకు తగ్గ ఎత్తు లేని వారు 2.24 లక్షలు కాగా వయసుకు తగ్గ బరువు లేని వారు 80,354 మంది ఉన్నట్లదా గుర్తించారు. అసానే ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేని వారు 1.18 లక్షలు మంది ఉన్నట్లు తేలింది. 2024 జూన్‌లో ఊబకాయమున్న పిల్లలు 1.1 శాతం కాగా ఇప్పుడు 0.4 శాతానికి తగ్గింది. అంటే 0.7 శాతం తగ్గింది.

తల్లిదండ్రుల మొబైల్‌కు మెసేజ్‌: కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపం తగ్గేలా చేస్తున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో 0 నుంచి 3 ఏళ్ల చిన్నారులకు ఇంటికే పోషకాహారాన్ని అందిస్తారు. బాలామృతం, పాలు, గుడ్లు ఇస్తారు. 3 నుంచి 6 ఏళ్ల చిన్నారులకు అంగన్​వాడీ కేంద్రాల్లోనే విద్య అందించడంతోపాటు మధ్యాహ్నం భోజనం పెడతారు.

గతంలో లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు పోషకాహార పంపిణీని మాన్యువల్‌గా రిజిస్టర్‌లో నమోదు చేసి ఇచ్చే వారు. ఈ విధానంలో 100 శాతం పంపిణీ జరిగిందా లేదా అనేది గుర్తించడం కష్టంగా ఉండేది. కాని కూటమి ప్రభుత్వం పోషకాహారం అందించడంలో ఫేషియల్‌ రికగ్నేషన్‌ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇది పారదర్శకతను పెంచింది. అంతేకాకుండా పోషకాహారాన్ని కేంద్రాలకు సరఫరా చేసిన వెంటనే ఆ సమాచారాన్ని తల్లిదండ్రుల మొబైల్‌కు మెసేజ్‌ రూపంలో అందిస్తున్నారు.

రవాణా వాహనాలు ట్రాక్‌: గుత్తేదారుల నుంచి పోషకాహారాన్ని అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు సరఫరా చేయడంలో పర్యవేక్షణ పెంచారు. రాష్ట్రస్థాయి నుంచి అంగన్‌వాడీ వరకు జీపీఎస్‌ విధానంతో వాహనాలను ట్రాక్‌ చేస్తున్నారు. జాప్యం లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. గతంలో 20 నుంచి నెల రోజుల జాప్యంలో పోషకాహారం పిల్లలకు అందేది. 3-6 ఏళ్ల పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనంలో నిర్దేశిత మెనూ అమలు చేస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా పక్కాగా చూస్తున్నారు. దీనికి ఏఐ ఆధారిత యాప్‌ను తీసుకొచ్చారు.

పిల్లల్లో ఎత్తు, బరువును తెలుసుకొనేందుకు ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాల్ని ప్రతి అంగన్‌వాడీ కేంద్రానికి అందించారు. కేంద్రాల్లోని చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపంపై కూటమి అధికారంలోకి రాగానే దృష్టి సారించింది. చిన్నారుల్లో ఎక్కువ పోషకాహార లోపం ఉండే కేంద్రాలను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుర్తించి ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ చేపట్టి కారణాల్ని అన్వేషించింది. తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించడంతోపాటు కార్యకర్తలను ఇంటింటికీ పంపి కచ్చితంగా ప్రభుత్వం అందించే పోషకాహారం పిల్లలకే చేరేలా చర్యలు తీసుకుంది.

‘సగమే’ తింటున్నారు! - పిల్లల ఇష్టాలకు దూరంగా లంచ్‌ బాక్స్‌లు

పిల్లలు ఎత్తు పెరగట్లేదని బాధపడుతున్నారా? ఇవి ట్రై చేయాలంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

MALNUTRITION IN CHILDREN
MALNUTRITION AAMONG CHILDREN
చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపం
MALNUTRITION IN CHILDREN DECREASED
MALNUTRITION DECREASED IN CHILDREN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.