పోలవరం ముంపు ఎఫెక్ట్ - మారనున్న మల్కన్గిరి–భద్రాచలం రైల్వే రూట్
Malkangiri Bhadrachalam Railway Line: మల్కన్గిరి నుంచి భద్రాచలం కొత్త రైల్వే లైన్కు అడ్డంకులు ఏర్పడ్డాయి. ఈ లైన్ వెళ్లే ఏపీలోని 65 కి.మీ. మార్గంలో అత్యధికం పోలవరం ముంపు ప్రాంతమేనని అధికారులు గుర్తించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 7:33 PM IST
ఒడిశాలోని మల్కన్గిరి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పోలవరం జిల్లా మీదుగా తెలంగాణలో భద్రాచలం, పాండురంగాపురం వరకు నిర్మించనున్న కొత్త రైల్వేలైన్లో కొంత భాగం పోలవరం జలాశయ ముంపు ప్రాంత పరిధిలో ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో ఎలైన్మెంట్ మార్చేందుకు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే చేస్తున్నారు.
మల్కన్గిరి నుంచి భద్రాచలం, పాండురంగాపురం వరకు సుమారు 173.61 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రైల్వే లైన్ను రైల్వే శాఖ ఇటీవల మంజూరు చేసింది. ఇందులో ఒడిశా పరిధిలో మల్కన్గిరి, బడలి, పనిమట రాజన్గూడ, లచ్చిపేట, కందపల్లి, మోటు స్టేషన్లు నిర్మిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పోలవరం జిల్లా పరిధిలో కుయుగూరు, సీతారామపురం, భీమవరం, రాజుపేట స్టేషన్లు వస్తాయి. తెలంగాణలో భద్రాచలం, సారపాక స్టేషన్ల మీదుగా ఈ లైన్ వెళ్తుంది. చివరగా పాండురంగాపురం స్టేషన్ వద్ద ప్రస్తుతమున్న డోర్నకల్-భద్రాచలం రోడ్-మణుగూరు రైల్వే లైన్లో ఈ కొత్త మార్గం కలుస్తుంది.
భూసేకరణ వేళ ముంపు గుర్తింపు : ఈ రైల్వే లైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పోలవరం జిల్లా పరిధిలో ఉన్న చింతూరు, కూనవరం, వరరామచంద్రపురం మండలాల్లో ఏకంగా 65 కిలోమీటర్ల మేర సాగుతుంది. ఈ పరిధిలోనే కుయుగూరు, సీతారామపురం, భీమవరం, రాజుపేట స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. అయితే భూసేకరణ కోసం వెళ్లిన రెవెన్యూ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించంగా ఇదంతా పోలవరం ముంపు పరిధిలోకి వస్తుందని గుర్తించారు. దీంతో అత్యధిక భాగం ముంపునకు గురవుతుందని వారు రైల్వే అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
రెవెన్యూ అధికారుల సమాచారంతో రైల్వే అధికారులు పోలవరం కలెక్టర్తో పలు దఫాలు చర్చలు జరిపారు. ముంపు దృష్ట్యా ఇప్పటికే ప్రతిపాదించిన మార్గంలో లైన్ వేయడం సాధ్యం కాదని అధికారులు తేల్చిచెప్పారు. దీంతో ఎలైన్మెంట్ను మార్చేలా మళ్లీ క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే ప్రారంభించారు. పోలవరం ముంపు ఏయే గ్రామాల వరకు ఉందనేది పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారు. ఆ ముంపు ప్రాంతానికి ఎగువన ఎటువైపు నుంచి లైన్ వేయొచ్చో పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సర్వే తుది దశకు చేరుకుంది. ఆ వివరాలను త్వరలోనే రైల్వే బోర్డుకు పంపనున్నారు.
తొలుత ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి రూ.2,864 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు. ఇప్పుడు పోలవరం జిల్లాలో ఎలైన్మెంట్ మారుతుండటంతో ముందుగా అనుకున్న స్టేషన్ల స్థానంలో కొత్తవి నిర్మించాల్సి వస్తుంది. భౌగోళిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొన్ని చోట్ల టన్నెల్స్ (సొరంగాలు) కూడా నిర్మించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. వీటన్నింటి నేపథ్యంలో ప్రాజెక్ట్ వ్యయం పెరిగే అవకాశం ఉందని రైల్వే వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి అత్యధికంగా అటవీ భూములే అవసరం కానున్నాయి.
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