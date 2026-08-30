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అల్లరి మూకలు ఏ సందుల్లో ఉన్నా ఇట్టే పట్టేస్తారు! - మల్కాజిగిరి పోలీసుల న్యూ ట్రెండ్

డ్రోన్ కెమెరాలతో మల్కాజిగిరి పోలీసుల నిఘా - మద్యం తాగి అమ్మాయిలను హింసించే ఆకతాయిల ఆటకట్టు - డ్రోన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా హాట్​స్పాట్లు - గడిచిన రెండు నెలల్లో 110 ఈ- పెట్టీ కేసులు

Surveillance With Drone Cameras
డ్రోన్ కెమెరాలతో మల్కాజిగిరి పోలీసుల నిఘా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2026 at 10:26 AM IST

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Updated : August 30, 2026 at 10:33 AM IST

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Surveillance With Drone Cameras : ఒక ప్రాంతం పోలీసుల తక్షణ అదుపులో లేదని గ్రహించి, వెంటనే కొందరు డేగల్లా విరుచుకుపడతారు. మద్యం సేవించి గొడవ చేస్తారు. మహిళలను వేధిస్తారు. ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే తరచుగా హింసకు పాల్పడతారు. హైదరాబాద్​లోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఇదే పరిస్థితి. పోలీసులు సమాచారం అందుకుని వారు వచ్చేలోపే ఈ దుండగులు పారిపోతారు. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి మల్కాజిగిరి పోలీసులు వినూత్న ఆలోచన చేశారు. సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలపై నిఘా ఉంచి వారిని పట్టుకోవడానికి డ్రోన్ కెమెరాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. మొదట అనుమానితులను గుర్తించడానికి డ్రోన్‌లను ఉపయోగిస్తారు. ఆ తర్వాత అరెస్టులు చేయడానికి పోలీసులు రంగంలోకి దిగుతారు. ఇలా గత రెండు నెలల్లో 110 'ఈ-పెట్టీ' కేసులు నమోదయ్యాయి.

అది సరూర్‌నగర్ సరస్సు కట్ట. గస్తీ వాహనాలు వెళ్లలేని ఒక నిర్మానుష్య ప్రాంతం. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని, దుండగులు అక్కడ గుమిగూడి మద్యం, మత్తు పదార్థాలు సేవిస్తూ, మహిళలను వేధించే వారు. దీనికి పరిష్కారంపై దృష్టి సారించిన పోలీసులు ఒక సాంకేతిక సాధనాన్ని రంగంలోకి దించారు. ఆ ప్రాంతాన్ని సర్వే చేయడానికి డ్రోన్ కెమెరాను పంపగా, అది రోడ్డు పక్కన ఒక ఆటో రిక్షాలో కూర్చుని మద్యం సేవిస్తున్న కొందరు అల్లరి మూకను గుర్తించింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు, క్షణాల్లో మోటార్‌ సైకిళ్లపై సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నిందితులను పట్టుకున్నారు.

Surveillance With Drone Cameras
సరూర్‌నగర్‌లో ఆటోలో మద్యం తాగుతున్న వారిని డ్రోన్‌ సాయంతో కనిపెట్టిన పోలీసులు (Eenadu)

డ్రోన్​ నిఘా కోసం హాట్​స్పాట్​లు : 18 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న యువకుల బృందాలు హైదరాబాద్​లో తిరుగుతూ ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నాయి. ఇటువంటి అనాగరిక ప్రవర్తన పెరగడాన్ని గుర్తించి, మల్కాజిగిరి కమిషనర్ సుమతి డ్రోన్ ప్యాట్రోలింగ్‌ను ప్రారంభించారు. అధిక నేరాల రేటు ఉన్న ప్రాంతాలను డ్రోన్ నిఘా కోసం 'హాట్‌ స్పాట్‌'లుగా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవస్థను సరూర్‌నగర్, ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో అమలు చేస్తున్నారు.

క్లస్టర్లుగా గుర్తించడం : నేరాలను నియంత్రించడానికి పోలీస్ స్టేషన్ల అధికార పరిధి ఆధారంగా ప్రాంతాలను క్లస్టర్లుగా విభజిస్తున్నారు. దానికి అనుగుణంగా డ్రోన్ ప్యాట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. దుండగుల అవాంతరాలు, నేర కార్యకలాపాలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయో అంచనా వేయడానికి అధికారులు గణాంకాలను విశ్లేషిస్తారు. ఆ తర్వాత వీడియో ఫుటేజీని చిత్రీకరించడానికి అక్షాంశ, రేఖాంశాల సహాయంతో డ్రోన్‌లను ఈ నిర్దిష్ట ప్రదేశాలకు పంపుతారు. ఇది విజయవంతమైతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పద్ధతిని అనుసరించే అవకాశం ఉంది.

డ్రోన్​ కనిపిస్తే పరుగో పరుగు : ఇదిలా ఉండగా, ఈ డ్రోన్​ కెమెరాతో అల్లరి మూకల్లో భయం మొదలైంది. ఇప్పటి వరకు తమను ఎవరూ గుర్తించలేరు, పట్టుకోలేరని ధీమాగా ఉన్న దుండగుల గుండెల్లో ఇప్పుడు రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. ఎక్కడ డ్రోన్​ కనిపించినా తమ కోసమే వెతుకుతుందేమోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు. డ్రోన్​ జాడ కనిపిస్తే చాలు ఉన్నచోటు నుంచి క్షణాల్లో కనుమరుగవుతున్నారు. ఈ డ్రోన్​ ప్యాట్రోలింగ్​తో అధిక నేరాల రేటు ఉన్న ప్రాంతాల్లో క్రైమ్​ రేటు కొంత వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

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Last Updated : August 30, 2026 at 10:33 AM IST

TAGGED:

DRONE PATROL IN MALKAJGIRI
డ్రోన్ కెమెరాలతో పోలీసుల నిఘా
POLICE SURVEILLANCE ON DRUG USERS
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