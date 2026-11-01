ఛద్దర్ గ్యాంగ్ పనే - మేడిపల్లి క్యారెట్ లేన్ జ్యుయెలరీలో చోరీ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు
Carat Lane Robbery Case : మేడిపల్లిలోని క్యారట్ లైన్ జువెలరీ షాప్ చోరీ కేసును మల్కాజిగిరి పోలీసులు ఛేదించారు. బీహార్కు చెందిన ఛద్దర్ గ్యాంగ్ చోరికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
Published : November 1, 2026 at 11:14 AM IST
హైదరాబాద్ శివార్లలోని మేడిపల్లిలో ఉన్న క్యారెట్ లేన్ జ్యుయెలరీ దుకాణంలో జరిగిన చోరీ కేసును మల్కాజిగిరి పోలీసులు ఛేదించారు. నేపాల్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో వరుస నేరాలకు పాల్పడిన బిహార్కి చెందిన ఛద్దర్ గ్యాంగ్ ఈ దోపిడికి ఒడిగట్టినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఘటన జరిగిన తర్వాత దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసు ప్రత్యేక బృందాలతో బీహార్ వెళ్లి ముగ్గురు కీలక నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, బిహార్లోని సుగౌలి పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని ధీరజ్ కుమార్ సహాని చిన్నతనంలోని నేరాలకు అలవాటుపడ్డాడు. దీంతో చంపారన్ జిల్లాకు చెందిన యువకులతో కలిసి ఛద్దర్ గ్యాంగ్ను ఏర్పాటు చేశాడు. దొంగతనం చేసేటప్పుడు సీసీ కెమెరాలకు లేదా ఇతరులకు కనపడకుండా ఒక పెద్ద దుప్పటి లేదా వస్త్రాన్ని అడ్డుగా పెట్టుకొని చోరీలకు పాల్పడటం వీరి ప్రత్యేకత. గతంలో విజయవాడ, పశ్చిమ బెంగాల్లలో నేరాలకు పాల్పడిన ధీరజ్, నేపాల్లో జెనీ ఉద్యమం సందర్భంగా జైలుపై నిరసనకారులు దాడి చేయడంతో అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని మళ్లీ బిహార్ చేరుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే లక్ష్యంతో
సులభంగా డబ్బు సంపాదించేందుకు ధీరజ్ కుమార్ సహాని హైదరాబాద్ నగరంలోని ఆభరణాల దుకాణాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడని పోలీసులు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆరు నెలల క్రితం నగరానికి వచ్చిన ధీరజ్, లారీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న వికాస్ యాదవ్ ఇంట్లో ఆశ్రయం పొందుతూ, పలు ప్రాంతాల్లో రెక్కి నిర్వహించాడు. చివరికి రాత్రివేళల్లో సెక్యూరిటీ గార్డులు ఉండని మేడిపల్లి క్యారెట్ లేన్ జ్యుయెలరీ షాప్ను ఎంచుకున్నాడని పోలీసులు దర్యాప్తులో తెలింది.
గత నెల 5వ తేదీన తెల్లవారుజామున 4:07 గంటల ప్రాంతంలో ఏడుగురు నిందితులు ముఖాలకు మాస్కులు ధరించి ఆటోలో షోరూమ్ వద్దకు వచ్చారు. సీసీ కెమెరాల అలారం మోగడానికి కనీసం 5 నిమిషాల సమయం పడుతుందని ముందే లెక్కలేసుకున్న నిందితులు, పెద్ద ఇనుప రాడ్లతో షట్టర్ను బలవంతంగా పైకి వంచారు. అనంతరం పెద్ద దుప్పటిని అడ్డుగా పట్టుకోగా, మిగతావారు లోపలికి వెళ్లినట్లు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో గుర్తించారు. కేవలం ఒక్క నిమిషం వ్యవధిలోనే డిస్ప్లేలో ఉన్న 1,400 గ్రాముల బరువు కలిగిన 149 బంగారు, వజ్రాభరణాలను చోరీ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వాటి విలువ దాదాపు రూ.45 లక్షల ఉంటుందని అంచనా వేశారు. అనంతరం అక్కడ నుంచి ఆటోలో పరారయ్యారని మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించారు.
చోరీ జరిగిన తర్వాత పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. బిహార్ తూర్పు చంపారన్ జిల్లాలో సుదీర్ఘ గాలింపు చర్యల అనంతరం ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ధీరజ్ కుమార్ సహాని విచారించిగా ముఠా నాయకుడు, ఆర్థిక సాయం అందించిన వ్యక్తిగా తేలింది. వికాస్ యాదవ్ పహాడీ షరీఫ్లో నివాసముంటూ నేరస్థులకు ఆశ్రయం కల్పించిన లారీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. వినోద్ కుమార్ యాదవ్ చోరీ సొమ్మును తన బ్యాంకు ఖాతాలో ఉంచాడు. బ్యాంకు ఖాతాలోని రూ.13.50 లక్షల నగదును బ్యాంకు అధికారుల ద్వారా ఫ్రీజ్ చేయించారు. వీరి వద్ద నుంచి 3 మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం - సుమతి, మల్కాజిగిరి సీపీ
ఈ చోరీలో నేరుగా పాల్గొన్న మిగతా నిందితులు దొంగిలించిన సొత్తుతో నేపాల్కు పారిపోయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వారిని కూడా త్వరలోనే అరెస్ట్ చేసి, చోరీకి గురైన మిగిలిన బంగారాన్ని రికవరీ చేస్తామని మల్కాజిగిరి కమిషనర్ సుమతి సృష్టం చేశారు.
పెళ్లి ఖర్చుల కోసం గుడిలో చోరీ - చైన్స్నాచింగ్కు పాల్పడ్డ ప్రేమజంట అరెస్ట్
ఫేస్బుక్లో ప్రణాళిక - రద్దీ బస్టాండ్లలో అమలు - అంతర్రాష్ట్ర ముఠా గుట్టురట్టు